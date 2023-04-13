Memur ve emekliye zam müjdesi: Seçim öncesi rakamlar belli oldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 22 Mart Çarşamba akşamı katıldığı ortak yayında en düşük emekli maaşının 7 bin 500 lira olduğunu açıklamıştı. Erdoğan’ın açıklamalarının ardından büyük sevinç yaşanırken tüm gözler gelecek yeni açıklamalara çevrilmiş ve yeni zam beklentisi oluşmuştu.





Özellikle memur ve emekli maaşlarında genel seçimler öncesi bir müjde ve zam haberleri geleceği iddiaları gündeme gelmişti.





Memur maaşlarına yapılacak zamlar öncesinde Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB) tarafından yayımlanan anketler ile Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıkladığı enflasyon verileri büyük önem arz ediyor.





Bu bağlamda TCMB enflasyonun yüzde 30,75 olacağı yönünde anket bilgisi paylaştı. Ocak ayında yüzde 30 zam alan memur ve memur emeklileri ise dikkatle yeni enflasyon verilerini beklemeye başladı.

Memur ve memur emeklilerine yüzde 6 + enflasyon zammının yansıtılması bekleniyor. Memurlara ve memur emeklisine her yıl Temmuz ayında açıklanan enflasyon verilerine göre zam yapılıyor.





Bu bağlamda beklenen enflasyon farkının yüzde 1,8 aşıldığı süreçte en düşük memur maaşının 12 bin 759 lira olması bekleniyor.





Emekli vatandaşlara sürpriz yaparak Ramazan Ayı ilk sahuru öncesinde müjdeyi veren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, en düşük emekli aylığının 5.500 liradan 7.500 liraya yükseltildiğini açıkladı.





Cumhurbaşkanı Erdoğan emekli aylığı haricinde asgari ücret ya da memur ve memur emeklisi maaşları zamlarına ilişkin açıklama yapmadı.





Öte yandan tüm bunların yanı sıra beklentilere göre en düşük memur aylığının 13 bin 159 lira olması bekleniyor. Memurları ilgilendiren yüzde 6 oranındaki toplu sözleşme zammının yanı sıra beklentiler en düşük memur maaşının 11 bin 836 liradan 13 bin 159 liraya yükselmesi yönünde.





Ocak ayında yapılan yüzde 30 oranındaki zamla birlikte Türkiye’de en düşük memur maaşı sosyal yardımlar hariç 11 bin 848 liraya yükselmişti.





Türkiye’de en düşük memur emeklisi maaşı ise 7 bin 901 liraya yükseldi. Memur emeklilerine yönelik herhangi bir zam konuşulmasa da Temmuz ayında ara zam olarak memur emekli aylığı da yükselecek. Temmuz ayında yapılan ara zamla memur aylığının 8 bin 517 lira olması bekleniyor.





Memurların net maaşlarının yanı sıra sosyal hakları da ödeniyor. Bu çerçevede çalışmayan eş için 985 lira olan ek ödemenin 1.000 lirayı aşması bekleniyor.

0-6 yaş arası çocuklar için yapılan ek ödemenin 216 liradan 229 liraya, 6 yaş üstü çocuklar için ise 108 liradan 113 liraya yükselmesi bekleniyor.



















