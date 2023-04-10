KDK'dan emekli ikramiyelerine yönelik tavsiye kararı

Kovid-19 ile üretimde meydana gelen kısıtlamalar, lojistik problemleri ve arkasında Rusya’nın Ukrayna’yı işgali ile birlikte enerji arz güvenliğinde yaşanan sorunlar nedeniyle artan enerji fiyatları yani enflasyon, 2022 yılında olduğu gibi bu yıl da dünya ekonomisinde bir çok ülkenin esas ve belki de en ciddi sorunlarından birisi olmaya devam etmektedir. Enflasyonun birçok ülkede en önemli ekonomik sorun olması nedeniyle birçok gelişmiş ülkenin daha önce yaşamadığı sürekli fiyat artışlarıyla yani