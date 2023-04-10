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Ekonomi

KDK'dan emekli ikramiyelerine yönelik tavsiye kararı

Kamu Denetçiliği Kurumu (KDK), ikramiye farkı alacağı SGK'ya iade edilen emekli vatandaşın mağduriyetini tavsiye kararı ile çözdü. SGK, karar üzerine mevcut uygulamanın gözden geçirilerek tedbir alınması için çalışma başlattı.

12:20 . 10/04/2023 Pazartesi
DHA
Arşiv

Arşiv

Kamu Denetçiliği Kurumu (KDK)'ya başvuran vatandaş, 2020 yılında emekli olduğunu, kat sayı artışından oluşan ikramiye farkı alacağının e-Devlet’te tanımlı ödeme işlemleri hesabına gönderildiğini belirtti. Ancak ödemeden haberinin olmaması nedeniyle paranın yıl sonunda
Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK)
iade edildiğini bildirdi.

Durumdan çok sonra haberi olduğunu belirten başvurucu, talebi üzerine 2022 yılında paranın hesabına gönderildiğini ancak geçen sürede mağdur olduğunu belirtti. Başvurucu, ödemeye ilişkin SGK tarafından bilgilendirme yazısı yazıldığı söylenmesine rağmen kendisine konu hakkında herhangi bir bilgilendirme yazısı ulaşmadığını belirtti.

KDK, ilgili kanunca yapılan fark emekli ikramiyesi ödeme işlemlerinde, ilgililere bu hakkın hatırlatılmasını ve ödeme bildiriminde bulunulmasını temin etmek üzere mevcut uygulamanın gözden geçirilerek gerekli tedbirlerin alınmasına yönelik işlem yapılması için SGK Başkanlığına tavsiye kararı verdi.

Karar üzerine ikramiye farklarının vatandaşın doğrudan banka hesaplarına gönderilmesi için çalışmalara başlandı. SGK, ödemeye ilişkin bilgilendirme yazılarının normal posta ile borç bildirim yazılarının ise iadeli taahhütlü olarak ilgililere gönderildiğini; ayrıca SMS'le bilgilendirme talep edenlerin sisteme kayıtlı GSM numaralarına bilgilendirme yapıldığını belirtti.

Ödeme banka hesabına yapılacak

Cevabi yazıda, hatalı yönlendirmeler yapılması gibi uygulamada yaşanan aksaklıklar üzerine, günlük ödemelerin e-Devlet'ten görüntülenmesi ve vatandaşların T.C. kimlik numaralarına gönderilmesi yerine doğrudan banka hesaplarına gönderilmesi için çalışmalarına başlandığı bildirildi.



#Kamu Denetçiliği Kurumu (KDK)
#emekli ikramiye farkları
#ekonomi
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