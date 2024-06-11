Kurban Bayramı tatili sırasında bankaların açık olup olmayacağı ve hangi günler hizmet verecekleri merak konusu oldu. Tatilin 9 güne uzatılmasının ardından, banka çalışma saatleri ile ilgili sorular sıkça gündeme geliyor. Resmi tatillerde banka ve kamu kurumlarının çalışma saatlerinde değişiklik yaşanabiliyor. Peki, 2024 Kurban bayramı tatilinde bankalar, kargolar, hastaneler açık olacak mı? Bayramda kargolar, hastaneler, bankalar çalışacak mı? İşte detaylı bilgiler.....