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Arefe günü kargolar, bankalar, PTT, noter açık mı? 15 Haziran'da hangi kurumlar çalışacak?

2024 Kurban Bayramı öncesinde, kargo, bankalar, PTT, noterde işleri olan kişiler, kargoların çalışma saatlerini araştırıyor. Kurban bayramı arefe günü 15 Haziran 2024 Cumartesi gününe geliyor. Peki, arefe günü kargolar açık mı? 15 Haziran'da Bayramda kargolar, bankalar, PTT, noter açık olacak mı, çalışacak mı? İşte ayrıntılı bilgiler...

15:54 - 11/06/2024 Salı
Yeni Şafak
PTT
PTT

Arefe günü kurumların çalışma saatlerinde değişiklik yaşanabiliyor. 2024 Kurban bayramı arefe gününe yaklaştığımız günlerde arefe günü kargo, banka, ptt ve noter gibi kurumlarda işi olan vatandaşlar mesai değişikliği olup olmayacağını merak ediyor. 2024 Kurban bayramı arefe günü kargolar, bankalar, PTT, noter açık olacak mı? İşte yanıtı...

KURBAN BAYRAMI AREGE GÜNÜ NE ZAMAN 2024?

Kurban Bayramı arefe günü 15 Haziran Cumartesi gününe denk geliyor.

AREFE GÜNÜ KARGOLAR, BANKA, PTT, NOTERLER AÇIK MI?

15 Haziran Cumartesi arefe günü yarım gündür ve bankalar, borsalar, PTT ve kargolar bugün yarım gün çalışmaktadır.

BAYRAM TATİLİ NE ZAMAN, KAÇ GÜN?

Bayram tatili 14 Haziran Cuma günü mesai bitimiyle başlayacak. Kurban Bayramı tarihlerinin olduğu günlerde bankalar kapalı olacak. İdari izinli sayılan 20-21 Haziran tarihlerinde ise bankalar açık olacak.



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