İslam aleminde, huzurun, bereketin ve kardeşliğin bayramı olan Ramazan bayramı tatili 9 güne çıktı. Bayram öncesinde ise arefe günü var. Peki Arefe günü oruç tutulur mu, oruç tutmanın hükmü ve fazileti nedir, oruca nasıl niyet edilir?

AREFE GÜNÜ ORUÇ TUTULUR MU?

Ramazan ayının son günü olan Arefe, İslam dünyasında manevi önemiyle dikkat çekiyor. Müslümanlar için özel bir anlam taşıyan bu gün, ibadetlerle dolu Ramazan ayının sonuna işaret ederken, aynı zamanda bayramın habercisi olarak kabul ediliyor.

Hadis-i şeriflerde, Arefe günü oruç tutmanın fazileti açıkça vurgulanıyor. Peygamber Efendimiz’in (s.a.v.) Arefe günü oruç tutmanın binlerce nafile oruca denk olduğunu ifade ettiği rivayetler, bu günün değerini bir kez daha gözler önüne seriyor. Ramazan ayının son günü, Ramazan Bayramı'ndan bir önceki gün olan arefe gününde oruç tutmak gereklilikler arasında yer almaktadır.

AREFE GÜNÜ ORUCU İLE İLGİLİ HADİSLER

İbni Abbâs radıyallahu anhümâ‘dan rivayet edildiğine göre Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem aşûre gününde oruç tuttu ve oruç tutmayı tavsiye etti.” (Buhârî, Savm 69; Müslim, Sıyâm 127, 128)

Ebû Katâde radıyallahu anh‘den rivayet edildiğine göre, Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem‘e aşûre günü tutulan orucun kıymeti soruldu; o da:

“Geçmiş bir senenin günahlarına kefâret olur” buyurdu. (Müslim, Sıyâm 197. Ayrıca bk. Ebû Dâvûd, Savm 54; Tirmizî, Savm 48; İbni Mâce, Sıyâm 40)

İbni Abbâs radıyallahu anhümâ‘dan rivayet edildiğine göre Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu:

“Gelecek seneye kadar yaşayacak olursam, muharrem ayının dokuzuncu günü oruç tutarım.” (Müslim, Sıyâm 134. Ayrıca bk. İbni Mâce, Sıyâm 41)

AREFE GÜNÜ ORUÇ TUTMANIN SEVABI, FAZİLETLERİ

Peygamberimiz şöyle buyuruyor;

“En hayırlı, kabulü şayan olan dua, Arefe günü yapılan duadır.” (Tirmizî, Dua, 8; Malik, Dua, 500)

“Arefe günü tutulan orucun geçmiş ve gelecek birer yıllık günahları bağışlayacağı Allah’tan umulur.” (Müslim, Sıyâm, 196-197) şeklinde bir hadis mevcuttur.

AREFE GÜNÜ ORUCA NASIL NİYET EDİLİR?

Niyet etmek orucun şartlarındandır. Niyetsiz oruç sahih değildir. Kalben niyet etmek yeterli ise de niyeti dil ile ifade etmek menduptur. Oruç için sahura kalkılması da niyet sayılır.

Ramazan orucu, belli günlerde tutulmak üzere adanan oruçlar ile nafile oruçlar için niyet etme vakti, güneşin batması ile ertesi gün tepe noktasına gelmesi öncesine kadarki süredir Ancak imsaktan sonra yapılacak niyetin geçerli olması için bu vakitten itibaren bir şey yenilip içilmemiş, oruca aykırı bir iş yapılmamış olması gerekir. Aksi takdirde gündüz niyet caiz olmaz (Kâsânî, Bedâî’, II, 85). Bu oruçlar için, “yarınki orucu tutmaya” şeklinde mutlak niyet yeterlidir. Bununla birlikte geceden niyet edilmesi ve “yarınki Ramazan orucuna” şeklinde orucun belirlenmesi daha faziletlidir. Ramazanın her günü için ayrı niyet edilmesi gerekir (Mevsılî, el-İhtiyâr, I, 397, 400).

Kaza, keffaret ve bir zamana bağlı olmaksızın adanan oruçlar için gün batımından itibaren en geç imsak vaktine kadar niyet edilmiş olmalıdır. Bu tür oruçlara niyet edilirken, “falanca kaza, keffaret veya adak orucuna” şeklinde belirtilmesi gerekir.

Şafiî mezhebine göre ise nafile dışındaki tüm oruçlara geceden niyet edilmelidir. İmsak vaktine kadar niyet edilmemişse o günün orucu geçerli olmaz. Nafile oruçlara ise güneş tepe noktasına gelmeden öncesine kadar niyet edilebilir (Şirâzî, el-Mühezzeb, I, 331-332).







