2024 Ramazan Bayramı tatilinin 9 güne çıkarılmasıyla birlikte bir takım uygulamalar da hayata geçirilmeye başlandı. Tatilde İstanbul'da şehir içi gezi planlayan vatandaşlar "Arefe ve bayramda toplu taşıma ücretsiz mi olacak?" sorusuna yanıt arıyor. Bayram tatilinde otobüs, Metrobüs, metro, tramvay, Marmaray ücretsiz mi olacak? Bayram tatilinde köprü ve otoyollar ile ilgili açıklama gelirken gözler İBB'den gelecek açıklamaya çevrildi. İşte detaylar...

BAYRAMDA TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ?

Bayramda toplu taşıma araçları ücretsiz olarak kullanılabilecek. Resmi Gazete’de yayınlanan karara göre 10 Nisan Çarşamba günü saat 00.00’dan 12 Nisan Cuma günü saat 00.00’a kadar Başkentray, Marmaray, İZBAN, Sirkeci - Kazlıçeşme, Raylı Sistem Hattı, Gayrettepe - İst, Havalimanı Arnavutköy metro hattı seferleri ile belediyeler ve bunların kurdukları birlik müessese ve işletmerce yürütülen toplu taşıma hizmetleri ücretsiz olacak.

İSTANBUL’DA VE ANKARA’DA TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ

EGO Genel Müdürlüğü, Ramazan Bayramı süresince otobüs, metro, Ankaray ve teleferiğin ücretsiz olacağını bildirdi.

Genel Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, otobüs, metro, Ankaray ve teleferik 10,11 ve 12 Nisan'da ücretsiz hizmet verecek.

EGO Genel Müdürlüğünce arife gününden itibaren, Karşıyaka Mezarlığı’nda 4, Sincan-Cimşit Mezarlığı'nda 2 ve Ortaköy Mezarlığı'nda 1 olmak üzere toplam 7 solo EGO otobüsü ile 08.00-18.00 saatleri arasında bayram süresince ring hizmeti verilecek.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nden yapılan açıklamada ise 10-11-12 Nisan Ramazan Bayramı tatili süresince kişiselleştirilmiş İstanbulkart sahiplerine, İBB’ye bağlı toplu taşıma araçları ücretsiz olacak.







