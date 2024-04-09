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Arefe günü ve bayramda toplu taşıma ücretsiz mi? 9-10-11-12 Nisan marmaray, metro, metrobüs, İETT kararı

Ramazan Bayramı 10 Nisan Çarşamba günü başlıyor. Arefe günü ise Salı gününe denk gelirken vatandaşlar, toplu taşıma ücretlerini gündemine aldı. Toplu ulaşımla ilgili olarak Cumhurbaşkanlığı ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nden beklenen açıklama geldi. Arefe günü ve bayramda toplu taşıma ücretsiz mi? İşte 9-10-11-12 Nisan marmaray, metro, metrobüs, İETT kararı...

12:23 - 9/04/2024 Salı
Yeni Şafak
Bayramda toplu taşıma
Bayramda toplu taşıma

2024 Ramazan Bayramı tatilinin 9 güne çıkarılmasıyla birlikte bir takım uygulamalar da hayata geçirilmeye başlandı. Tatilde İstanbul'da şehir içi gezi planlayan vatandaşlar "Arefe ve bayramda toplu taşıma ücretsiz mi olacak?" sorusuna yanıt arıyor. Bayram tatilinde otobüs, Metrobüs, metro, tramvay, Marmaray ücretsiz mi olacak? Bayram tatilinde köprü ve otoyollar ile ilgili açıklama gelirken gözler İBB'den gelecek açıklamaya çevrildi. İşte detaylar...

BAYRAMDA TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ?

Bayramda toplu taşıma araçları ücretsiz olarak kullanılabilecek. Resmi Gazete’de yayınlanan karara göre 10 Nisan Çarşamba günü saat 00.00’dan 12 Nisan Cuma günü saat 00.00’a kadar Başkentray, Marmaray, İZBAN, Sirkeci - Kazlıçeşme, Raylı Sistem Hattı, Gayrettepe - İst, Havalimanı Arnavutköy metro hattı seferleri ile belediyeler ve bunların kurdukları birlik müessese ve işletmerce yürütülen toplu taşıma hizmetleri ücretsiz olacak.

İSTANBUL’DA VE ANKARA’DA TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ

EGO Genel Müdürlüğü, Ramazan Bayramı süresince otobüs, metro, Ankaray ve teleferiğin ücretsiz olacağını bildirdi.

Genel Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, otobüs, metro, Ankaray ve teleferik 10,11 ve 12 Nisan'da ücretsiz hizmet verecek.

EGO Genel Müdürlüğünce arife gününden itibaren, Karşıyaka Mezarlığı’nda 4, Sincan-Cimşit Mezarlığı'nda 2 ve Ortaköy Mezarlığı'nda 1 olmak üzere toplam 7 solo EGO otobüsü ile 08.00-18.00 saatleri arasında bayram süresince ring hizmeti verilecek.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nden yapılan açıklamada ise 10-11-12 Nisan Ramazan Bayramı tatili süresince kişiselleştirilmiş İstanbulkart sahiplerine, İBB’ye bağlı toplu taşıma araçları ücretsiz olacak.


Meteoroloji Ramazan Bayramı'ndaki hava tahmin raporunu açıkladı! Bayram boyunca hava nasıl olacak? İşte 10-11-12 Nisan 2024 hava durumu raporu

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