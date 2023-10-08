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Arsenal-Manchester City Muhtemel 11'ler, Canlı Skor

Premier Lig'de 8. hafta mücadelesinde Arsenal ve Manchester City karşı karşıya gelecek. Arsenal - Manchester City maçı 8 Ekim 2023 Pazar günü saat 18:30'da başlayacak. Peki Arsenal-Manchester City maçı hangi kanalda canlı? İşte Arsenal-Manchester City kadrosu, muhtemel 11'ler.

09:35 . 8/10/2023 Pazar
Yeni Şafak
Arsenal-Manchester City maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Arsenal-Manchester City maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

İlk yenilgisini geçtiğimiz hafta Wolverhampton deplasmanında alan Manchester City, Premier Lig'de 8. haftasında Arsenal ile kozlarını paylaşacak.

Arsenal-Manchester City maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Premier Lig'de Arsenal ve Manchester City'nin karşı karşıya geleceği maç 8 Ekim Pazar günü TSİ 18.30'da başlayacak. Karşılaşma, beIN Sports'tan yayınlanacak.

Arsenal-Manchester City canlı skor ekranı

Arsenal-Manchester City Muhtemel 11'ler

İngiliz basınında yer alan haberlere göre iki takımın muhtemel 11'leri şöyle:

Arsenal kadrosu:

  1. Raya;
  2. White,
  3. Saliba,
  4. Gabriel,
  5. Zinchenko;
  6. Rice,
  7. Odegaard,
  8. Havertz;
  9. Saka,
  10. Jesus,
  11. Trossard

Manchester City kadrosu:

  1. Ederson;
  2. Walker,
  3. Akanji,
  4. Dias,
  5. Gvardiol;
  6. Nunes,
  7. Kovacic;
  8. Doku,
  9. Alvarez,
  10. Foden;
  11. Haaland

Arsenal-Manchester City maç istatistikleri

Arsenal, bu sezon ligde 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet alarak 17 puanla 3. sırada yer alıyor. Manchester City ise 4 galibiyet ve 2 beraberlik alarak 18 puanla 2. sırada yer alıyor.

Premier Lig puan durumu



#Arsenal
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#Premier Lig
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