Arsenal-Manchester City maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
İlk yenilgisini geçtiğimiz hafta Wolverhampton deplasmanında alan Manchester City, Premier Lig'de 8. haftasında Arsenal ile kozlarını paylaşacak.
Arsenal-Manchester City maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Premier Lig'de Arsenal ve Manchester City'nin karşı karşıya geleceği maç 8 Ekim Pazar günü TSİ 18.30'da başlayacak. Karşılaşma, beIN Sports'tan yayınlanacak.
Arsenal-Manchester City canlı skor ekranı
Arsenal-Manchester City Muhtemel 11'ler
İngiliz basınında yer alan haberlere göre iki takımın muhtemel 11'leri şöyle:
Arsenal kadrosu:
- Raya;
- White,
- Saliba,
- Gabriel,
- Zinchenko;
- Rice,
- Odegaard,
- Havertz;
- Saka,
- Jesus,
- Trossard
Manchester City kadrosu:
- Ederson;
- Walker,
- Akanji,
- Dias,
- Gvardiol;
- Nunes,
- Kovacic;
- Doku,
- Alvarez,
- Foden;
- Haaland
Arsenal-Manchester City maç istatistikleri
Arsenal, bu sezon ligde 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet alarak 17 puanla 3. sırada yer alıyor. Manchester City ise 4 galibiyet ve 2 beraberlik alarak 18 puanla 2. sırada yer alıyor.