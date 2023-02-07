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Artçı sarsıntılar ne kadar sürecek?

Kahramanmaraş'ta meydana gelen iki yıkıcı depremin ardından 10 ilde arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Büyük şiddetli depremlerin ardından yaşanan artçı sarsıntılar 10 ilde de belli aralıklarla sürüyor. Kahramanmaraş merkezli, 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından bölgede 285'ten fazla artçı sarsıntı meydana geldi. Peki, Artçı sarsıntılar ne zaman bitecek, artçı depremler kaç gün devam edecek? İşte konuya ilişkin detaylar...

11:24 . 7/02/2023 Salı
Yeni Şafak
Artçı sarsıntı

Artçı sarsıntı

Kahramanmaraş'ta 7.7 ve 7.5 büyüklüğünde yaşanan deprem sonrasında bölgede artçılar yaşanmaya devam ediyor. Vatandaşlar artçı depremlerin ne zaman sona ereceğini merak ediyor. Peki, Artçı depremler ne zaman bitecek?

KAHRAMANMARAŞ DEPREMİ SONRASI KAÇ ARTÇI SARSINTI OLDU?

Kahramanmaraş merkezli, 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından bölgede 285'ten fazla artçı sarsıntı meydana geldi.

ARTÇI DEPREMLER NE KADAR SÜRECEK?

Prof. Dr. Özener, Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü’nde düzenlenen kamuoyunu bilgilendirme toplantısında da şu bilgileri paylaştı: “Deprem konusunda hep Marmara bölgesine dikkat çekiliyor ancak biz defalarca uyardık, sadece Marmara’da değil, Doğu Anadolu ve Kuzey Doğu Anadolu fayı hattı üzerinde kırılmamış noktalar olduğunu söyledik. Yıkıcı deprem Doğu Anadolu Fayı üzerinde kırılmamış bir segmentte meydan geldi. 7 tane artçı 5’in üzerinde, bir tane ana artçı olarak adlandıracağımız sarsıntı ise 6.6’lık deprem üretti. Artçı sarsıntılar haftalar hatta aylarca sürebilir. 2017’de Bodrum Kos depreminin 9009 artçısı olmuş ve bir yıl sürmüştü. Dolayısıyla bu bölgede yaşayan vatandaşların artçılara hazır olması, hasarlı binalara girmemelerini, yetkililere özellikle de AFAD yetkililerine kulak vermelerini istiyoruz.”

ARTÇI DEPREM NE DEMEK?

Artçı deprem, ana depremden sonra meydana gelen deprem. Artçı sarsıntılar, ana depremin hissedildiği merkezde gerçekleşir; ancak büyüklüğü daha düşüktür. Buna rağmen ana depremin zayıflattığı yapıların yıkılmasına neden olarak, daha yüksek şiddette olabilir.

7 ŞUBAT 2023 SON DAKİKA ARTÇI DEPREMLER

Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği

---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- --------------

2023.02.07 09:11:45 38.0542 37.3593 5.0 -.- 3.3 3.4 AGCASAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.02.07 08:59:18 38.1993 36.2215 5.2 -.- 2.4 -.- YAMANLI-TUFANBEYLI (ADANA) İlksel

2023.02.07 08:55:30 38.1265 37.4072 5.0 -.- 3.9 3.8 BAKIS-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.02.07 08:53:53 38.0952 37.8452 29.5 -.- 3.3 3.7 TOPRAKTEPE-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel

2023.02.07 08:48:39 38.2642 36.9227 5.3 -.- 3.1 -.- AFSIN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.02.07 08:37:25 37.4473 36.9775 2.1 -.- 2.3 -.- KOCALAR-(KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.02.07 08:33:01 38.1878 37.8247 5.4 -.- 2.7 -.- POLAT-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel

2023.02.07 08:31:58 37.1995 36.9830 5.0 -.- 2.6 -.- SATIRHUYUK-NURDAGI (GAZIANTEP) İlksel

2023.02.07 08:30:30 37.1842 36.7733 18.3 -.- 2.6 -.- NURDAGI (GAZIANTEP) İlksel

2023.02.07 08:26:35 36.5800 36.1203 5.0 -.- 4.5 4.4 KARAAGAC-ARSUZ (HATAY) İlksel

2023.02.07 08:26:29 36.3008 36.0970 5.0 -.- 4.7 4.6 KARLISU-(HATAY) İlksel





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1 hour ago
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Artçı sarsıntılar ne kadar sürecek?
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