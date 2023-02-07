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Artçı sarsıntı
Kahramanmaraş'ta 7.7 ve 7.5 büyüklüğünde yaşanan deprem sonrasında bölgede artçılar yaşanmaya devam ediyor. Vatandaşlar artçı depremlerin ne zaman sona ereceğini merak ediyor. Peki, Artçı depremler ne zaman bitecek?
Kahramanmaraş merkezli, 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından bölgede 285'ten fazla artçı sarsıntı meydana geldi.
Prof. Dr. Özener, Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü’nde düzenlenen kamuoyunu bilgilendirme toplantısında da şu bilgileri paylaştı: “Deprem konusunda hep Marmara bölgesine dikkat çekiliyor ancak biz defalarca uyardık, sadece Marmara’da değil, Doğu Anadolu ve Kuzey Doğu Anadolu fayı hattı üzerinde kırılmamış noktalar olduğunu söyledik. Yıkıcı deprem Doğu Anadolu Fayı üzerinde kırılmamış bir segmentte meydan geldi. 7 tane artçı 5’in üzerinde, bir tane ana artçı olarak adlandıracağımız sarsıntı ise 6.6’lık deprem üretti. Artçı sarsıntılar haftalar hatta aylarca sürebilir. 2017’de Bodrum Kos depreminin 9009 artçısı olmuş ve bir yıl sürmüştü. Dolayısıyla bu bölgede yaşayan vatandaşların artçılara hazır olması, hasarlı binalara girmemelerini, yetkililere özellikle de AFAD yetkililerine kulak vermelerini istiyoruz.”
Artçı deprem, ana depremden sonra meydana gelen deprem. Artçı sarsıntılar, ana depremin hissedildiği merkezde gerçekleşir; ancak büyüklüğü daha düşüktür. Buna rağmen ana depremin zayıflattığı yapıların yıkılmasına neden olarak, daha yüksek şiddette olabilir.
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
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2023.02.07 09:11:45 38.0542 37.3593 5.0 -.- 3.3 3.4 AGCASAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.07 08:59:18 38.1993 36.2215 5.2 -.- 2.4 -.- YAMANLI-TUFANBEYLI (ADANA) İlksel
2023.02.07 08:55:30 38.1265 37.4072 5.0 -.- 3.9 3.8 BAKIS-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.07 08:53:53 38.0952 37.8452 29.5 -.- 3.3 3.7 TOPRAKTEPE-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel
2023.02.07 08:48:39 38.2642 36.9227 5.3 -.- 3.1 -.- AFSIN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.07 08:37:25 37.4473 36.9775 2.1 -.- 2.3 -.- KOCALAR-(KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.07 08:33:01 38.1878 37.8247 5.4 -.- 2.7 -.- POLAT-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel
2023.02.07 08:31:58 37.1995 36.9830 5.0 -.- 2.6 -.- SATIRHUYUK-NURDAGI (GAZIANTEP) İlksel
2023.02.07 08:30:30 37.1842 36.7733 18.3 -.- 2.6 -.- NURDAGI (GAZIANTEP) İlksel
2023.02.07 08:26:35 36.5800 36.1203 5.0 -.- 4.5 4.4 KARAAGAC-ARSUZ (HATAY) İlksel
2023.02.07 08:26:29 36.3008 36.0970 5.0 -.- 4.7 4.6 KARLISU-(HATAY) İlksel