Artroskopik , eklemlerin içine bir kamera ve diğer cerrahi aletler sokmak için küçük kesiklerin kullanıldığı cerrahi bir tekniktir. Bu teknik, geleneksel cerrahiye göre daha az invazivdir ve daha hızlı iyileşme ve daha az ağrı ile sonuçlanır.

Artroskopik hangi tedavide kullanılır?

Artroskopik cerrahi , diz, omuz, kalça, ayak bileği ve dirsek gibi eklemlerde çeşitli problemlerin tedavisinde kullanılır. Bu problemler arasında:

Menisküs yırtığı Bağ yaralanmaları Kireçlenme Artrit Tendinit Bursit

Artroskopik cerrahi, geleneksel cerrahiye göre birçok avantaja sahiptir. Bu avantajlar şunlardır:

Daha az invazivdir : Artroskopik cerrahide, geleneksel cerrahiye göre daha küçük kesiler kullanılır. Bu, ameliyat sonrası ağrı ve şişmeyi azaltır.

Daha hızlı iyileşme : Artroskopik cerrahi sonrası hastalar genellikle geleneksel cerrahiye göre daha hızlı iyileşir.

Daha az komplikasyon : Artroskopik cerrahide, geleneksel cerrahiye göre daha az komplikasyon görülür.

Artroskopik cerrahi, eklem problemlerinin tedavisinde etkili ve güvenli bir tekniktir. Bu teknik, geleneksel cerrahiye göre daha az invazivdir ve daha hızlı iyileşme ve daha az ağrı ile sonuçlanır.

Artroskopi ameliyatı hakkında bilinmesi gerekenler

Diz, omuz, ayak bileği ve kalça eklemlerinin içerisindeki sorunların tanı ve tedavisinde uygulanan artroskopi yöntemi ortopedide de uygulanan önemli bir kapalı cerrahi tedavi yöntemidir. Eklemin içini gözlemek anlamına gelen artroskopide, eklem içerisine kurşun kalem inceliğindeki bir delikten girilerek, söz konusu bölge içindeki yapılar, bir kamera aracılığıyla ekrana aktarılır. Sonrasında ise küçük bir veya birkaç delikten girilerek tanı ve tedavi yapılır. Büyük kesiler olmadığı için hastanın iyileşme süreci açık ameliyatlara oranla çok daha kısa olur.

Büyük kesilere gerek kalmıyor

Artroskopik cerrahi, kurşun kalem inceliğinde bir alete yerleştirilmiş küçük, aydınlatmalı bir lens sayesinde deri üzerinde ince açılmış deliklerden eklemin içerisindeki yapıları ayrıntılı olarak görebilmeyi sağlar. Minyatür bir kameraya bağlanan aletle cerrah büyük ameliyat kesilerine gereksinim duymaksızın, bu küçük açıklıklarından eklem içini görebilir.

Menisküs yırtığı kimlerde görülür?

Artroskopik cerrahi en sık ani dönme hareketleri sonrasında meydana gelen menisküs yırtıklarında uygulanır. Menisküs yırtığı genellikle sporcularda görüldüğü için sporcu hastalığı olarak düşünülür.

Artroskopik cerrahi nasıl yapılır, nereye uygulanır?

Artroskopi ameliyatı, kişiye bağlı olarak sadece işlem yapılacak bacak ya da belden aşağısı uyuşturularak gerçekleştirildiği gibi genel anesteziyle tamamen uyutularak da yapılabilir. Ciltte yaklaşık yarım santimetre olmak üzere iki adet kesi ile gerçekleştirilir.

Kesilerden birine artroskop adı verilen ve video cihazına bağlanan, eklem içerisini görmeyi sağlayan bir cihaz yerleştirilir. Örneğin artroskopik diz ameliyatında bu cihaza eklem içerisine dizin yıkanması ve görüntü netliği için steril serum fizyolojik verilir. İkinci kesiden ise diz içerisindeki rahatsızlıkların anlaşılması ve tedaviyi sağlayacak cihazlar yerleştirilir ve ameliyat gerçekleştirilir.







