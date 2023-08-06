Sağlık Bakanı Koca: 617 depremzede hastanın tedavisi devam ediyor

Sağlık Bakanı sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Depremin üzerinden 6 ay geçti. 1 Milyon 123.211 depremzedeye sağlık hizmeti verilmiş durumda. 42.295’i küçük, orta ve büyük (ABC grubu) ameliyatlar olmak üzere 73.876 ameliyat gerçekleştirildi. Halen hastanelerimizde yatan 617 depremzede hastanın tedavisi devam ediyor. Hastalarımıza tekrar geçmiş olsun diyor, aramızdan ayrılanları rahmetle anıyoruz." ifadelerini kullandı.