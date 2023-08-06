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Sağlık Bakanı Koca: 617 depremzede hastanın tedavisi devam ediyor

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Kahramanmaraş depreminin üzerinden 6 ay geçtiğini belirterek "1 Milyon 123.211 depremzedeye sağlık hizmeti verilmiş durumda. 42.295’i küçük, orta ve büyük (ABC grubu) ameliyatlar olmak üzere 73.876 ameliyat gerçekleştirildi. Halen hastanelerimizde yatan 617 depremzede hastanın tedavisi devam ediyor. Hastalarımıza tekrar geçmiş olsun diyor, aramızdan ayrılanları rahmetle anıyoruz" ifadelerini kullandı.

22:43 . 6/08/2023 Pazar
Diğer
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıklama yaptı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıklama yaptı.

6 Şubat tarihinde meydana gelen depremlerde 11 il etkilendi, 50 binden fazla kişi hayatını kaybetti. ‘Asrın felaketi’ olarak nitelendirilen depremlerin üzerinden 6 ay geçti.

Sağlık Bakanı sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Depremin üzerinden 6 ay geçti. 1 Milyon 123.211 depremzedeye sağlık hizmeti verilmiş durumda. 42.295’i küçük, orta ve büyük (ABC grubu) ameliyatlar olmak üzere 73.876 ameliyat gerçekleştirildi. Halen hastanelerimizde yatan 617 depremzede hastanın tedavisi devam ediyor. Hastalarımıza tekrar geçmiş olsun diyor, aramızdan ayrılanları rahmetle anıyoruz." ifadelerini kullandı.



#Kahramanmaraş Depremi
#Fahrettin Koca
#Sağlık Bakanı
1 saat önce
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