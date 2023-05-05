Cumhurbaşkanlığı seçimi Çankırı sonuçları için geri sayım sürüyor. Türkiye 14 Mayıs’ta 13. Cumhurbaşkanı ile 28. dönem milletvekili seçimi için sandık başına gidiyor. Cumhurbaşkanı adaylarının aldığı oy oranları ile 28. dönem Adana milletvekili seçim sonuçları seçim akşamı anlık olarak açıklanacak. Çankırı cumhurbaşkanı seçimi için Erdoğan, Kılıçdaroğlu, İnce ve Oğan yarışacak. Çankırı 2 milletvekilini Meclis’e göndermekte. Peki, son seçim olan 2018 seçimlerinde Çankırı’da hangi Cumhurbaşkanı adayı, hangi ittifak kazandı? Çankırı milletvekili seçimi hangi parti birinci oldu? İşte Çankırı seçim sonuçlarına göre Cumhurbaşkanı adaylarının ve AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti, HDP oy oranları.