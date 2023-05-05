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Artvin Cumhurbaşkanı ve milletvekili seçim sonuçları, oy oranları

Artvin seçim sonuçları için heyecan dorukta. 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimi ve milletvekili genel seçimleri için YSK takvimi işliyor. Erdoğan, Kılıçdaroğlu, İnce ve Oğan cumhurbaşkanı seçimi için yarışırken milletvekili seçimi için de 24 parti parlemento seçimi için yarışacak.Yurt dışındaki seçmenler yoğun bir şekilde sandık başına gitti. Peki, son seçim olan 2018 seçimlerinde Artvin’de hangi Cumhurbaşkanı adayı, hangi ittifak kazandı? Artvin milletvekili seçimi hangi parti birinci oldu? İşte Artvin seçim sonuçlarına göre Cumhurbaşkanı adaylarının ve AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti, HDP oy oranları.

12:11 . 5/05/2023 Cuma
Yeni Şafak
Artvin seçim sonuçları

Artvin seçim sonuçları

Artvin seçim sonuçları, Türkiye 14 Mayıs Genel Seçim ve Cumhurbaşkanı seçim sonuçları dahilinde açıklanacak. 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimi ve milletvekili genel seçimleri için geri sayım sürüyor. Cumhurbaşkanlığı seçim sonucu, milletvekili anlık sonuçları ile Türkiye geneli seçim sonuçları Yenişafak seçim sayfasında yer alacak. Artvin, Meclis’e 2 milletvekili göndermektedir. 2018'de yapılan seçimde 2 milletvekili çıkarabilen Artvin ilinin 1 milletvekili AK Parti’ye, 1 milletvekili ise CHP’ye gitti. Bu seçime katılım %87,58 oranlarında gerçekleşmişti. Peki Artvin Cumhurbaşkanlığı seçim sonucu ne oldu? Artvin milletvekili seçim sonuçları hangi parti ne kadar oy aldı, Artvin belediyesi kimde, hangi partide? İşte Artvin seçim sonuçları cumhurbaşkanı adayları oy oranları, kazanan Artvin milletvekilleri.

AK PARTİ ARTVİN MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

Faruk Çelik

Ahmet Erdem

CHP ARTVİN MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

Uğur Bayraktutan

Oğuz Kurdoğlu

İYİ PARTİ ARTVİN MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

HAMZA GEZMİŞ

HÜSEYİN IŞIK

MHP ARTVİN MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

METE HAN ÖZKAN

ERKAN ÇAĞATAY KURUOĞLU

2023 seçimleri Artvin seçim sonuçları ne zaman açıklanacak?

14 Mayıs 2023 Artvin cumhurbaşkanı ve milletvekili seçim sonuçları YSK'nın yayın yasağını kaldırmasıyla birlikte bu sayfada anlık olarak açıklanacaktır. 14 Mayıs 2023 Pazar günü yapılan seçimlerin ardından seçilecek olan 28. Dönem Artvin milletvekilleri burada yer alacaktır.

2018 Artvin Cumhurbaşkanı seçim sonuçları

2018 Artvin cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarına göre, Recep Tayyip Erdoğan oyların yüzde 48,2’sini alırken, Artvin Cumhurbaşkanı seçim sonucuna göre Muharrem İnce oyların yüzde 41,3’ünü aldı. Meral Akşener ise oyların yüzde 8,5’ini, Temel Karamollaoğlu oyların yüzde 1’ini, Selahattin Demirtaş da oyların yüzde 0,8’ini, Doğu Perinçek ise oyların yüzde 0,3’ünü aldı.

2018 Artvin milletvekili genel seçim sonuçları Cumhur ve Millet İttifakı oy oranları

Artvin Cumhur İttifakı oy oranı % 50,7 olurken, AK Parti 1 milletvekili çıkardı. Millet İttifakı Artvin oy oranı yüzde 43,7’sini aldı. CHP Artvin’de 1 milletvekili çıkardı.

2018 seçimi: Artvin’de kazanan milletvekilleri isim listesi

24 Haziran 2018 milletvekili seçim sonuçlarına göre, 27. dönem Artvin milletvekilleri şunlardır:

  1. Ertunç Erkan Balta (AK Parti)
  2. Uğur Bayraktutan (CHP)

2018 Artvin’de hangi parti ne kadar oy aldı?

Artvin 2018 milletvekili genel seçim sonuçlarına göre, partilerin aldıkları oy oranları şu şekilde:

  1. AK Parti % 40,5
  2. CHP % 32
  3. İYİ Parti % 10,2
  4. MHP % 10,2
  5. HDP % 4,9

2019 Artvin yerel seçim sonuçları

CHP Artvin Belediye başkan adayı Demirhan Elçin oyların % 50,96’sını alırken, AK Parti adayı Mehmet Kocatepe ise oyların % 43,24’ünü aldı.

Şu anda AK PARTİ MHP CHP HDP İP TİP partilerin kaç milletvekili var?

24 Haziran 2018 milletvekili seçim sonuçlarına göre Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) partilerin sandalye sayıları:

ADALET VE KALKINMA PARTİSİ 285

CUMHURİYET HALK PARTİSİ 134

HALKLARIN DEMOKRATİK PARTİSİ 56

MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ 48

İYİ PARTİ 36

TÜRKİYE İŞÇİ PARTİSİ 4

BAĞIMSIZ MİLLETVEKİLİ 4

DEMOKRAT PARTİ 2

MEMLEKET PARTİSİ 2

SAADET PARTİSİ 1

YENİLİK PARTİSİ 1

ZAFER PARTİSİ 1

BÜYÜK BİRLİK PARTİSİ 1

DEMOKRASİ VE ATILIM PARTİSİ 1

DEMOKRATİK BÖLGELER PARTİSİ 1

Cumhurbaşkanı seçim sonuçları Türkiye geneli (24 Haziran 2018)

24 Haziran 2018 Pazar günü yapılan Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarına göre, Recep Tayyip Erdoğan % 52,6, Muharrem İnce % 30.6, Selahattin Demirtaş %8.4, Meral Akşener % 7.3, Temel Karamollaoğlu % 0.9, Doğu Perinçek % 0.2 oranında oy aldı.

Milletvekili seçim sonuçları Türkiye geneli (24 Haziran 2018)

24 Haziran 2018 Pazar günü yapılan 27. dönem milletvekili seçim sonuçlarına göre, AK Parti % 42.6, CHP % 22.6, HDP % 11.7, MHP % 11.1, İYİ Parti % 10 oranında oy aldı. Milletvekili seçim sonuçlarına göre AK Parti 295, CHP 146, HDP 67, MHP 49, İYİ Parti 43 milletvekili kazandı.

Çankırı Cumhurbaşkanı seçimi oy oranları milletvekili seçim sonuçları
Çankırı Cumhurbaşkanı seçimi oy oranları milletvekili seçim sonuçları

Cumhurbaşkanlığı seçimi Çankırı sonuçları için geri sayım sürüyor. Türkiye 14 Mayıs’ta 13. Cumhurbaşkanı ile 28. dönem milletvekili seçimi için sandık başına gidiyor. Cumhurbaşkanı adaylarının aldığı oy oranları ile 28. dönem Adana milletvekili seçim sonuçları seçim akşamı anlık olarak açıklanacak. Çankırı cumhurbaşkanı seçimi için Erdoğan, Kılıçdaroğlu, İnce ve Oğan yarışacak. Çankırı 2 milletvekilini Meclis’e göndermekte. Peki, son seçim olan 2018 seçimlerinde Çankırı’da hangi Cumhurbaşkanı adayı, hangi ittifak kazandı? Çankırı milletvekili seçimi hangi parti birinci oldu? İşte Çankırı seçim sonuçlarına göre Cumhurbaşkanı adaylarının ve AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti, HDP oy oranları.

Bilecik seçim sonuçları: Cumhurbaşkanı, milletvekili ve yerel seçim sonucu oy oranları
Bilecik seçim sonuçları: Cumhurbaşkanı, milletvekili ve yerel seçim sonucu oy oranları

2023 Cumhurbaşkanlığı seçimi ve milletvekili genel seçimleri için geri sayım sürüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2023 seçim tarihini 14 Mayıs olarak duyurmasından sonra YSK takvimi işletiyor. Yurt dışında oylar 27 Nisan'dan itibaren kullanılmaya başlandı. 2023 seçimlerinde Bilecik'te 166.994 seçmen 670 sandıkta oy kullanacak. YSK verilerine göre Bilecik 2 milletvekilini Meclis’e gönderecek. Peki, son seçim olan 2018 seçimlerinde Bilecik’te hangi Cumhurbaşkanı adayı, hangi ittifak kazandı? Bilecik milletvekili seçimi hangi parti birinci oldu? İşte Bilecik seçim sonuçlarına göre Cumhurbaşkanı adaylarının ve AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti, HDP oy oranları.

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#2023 Artvin seçim sonuçları
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