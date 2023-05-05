Artvin seçim sonuçları, Türkiye 14 Mayıs Genel Seçim ve Cumhurbaşkanı

sonuçları dahilinde açıklanacak. 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimi ve milletvekili genel seçimleri için geri sayım sürüyor. Cumhurbaşkanlığı seçim sonucu, milletvekili anlık sonuçları ile Türkiye geneli