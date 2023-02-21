Artvin ve Giresun 5 günlük hava durumu

Depremin meydana geldiği 6 Şubat tarihinden itibaren etkili olan soğuk hava geceleri -7 dereceye kadar düştü. Evsiz kalan depremzedeler aynı zamanda dondurucu soğukla da mücadele ediyor. Yaşanan soğuk havada akan sular bile buz tuttu. Depremde hasar gören ve patlayan güneş enerjilerinden akan su, binaların yüzeyinde buz tuttu. Adıyaman 5 günlük hava durumuna haberimizden ulaşabilirsiniz.