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Artvin ve Giresun'da kar nedeniyle 94 köye ulaşım sağlanamıyor

Artvin ve Giresun'da kar nedeniyle 94 köyün yolu ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresi yetkililerinden alınan bilgiye göre Artvinde, Şavşat'ta 23, Yusufeli'nde 8, Ardanuç'ta 7 ve Borçka ilçesinde 2 olmak üzere 40 köye kar nedeniyle ulaşım sağlanamıyor. Giresun’da ise Alucra'da 38, Çamoluk'ta 9 ve Şebinkarahisar ilçesinde 7 köy yolu ulaşıma kapandı. Ekipler, iş makineleri yardımıyla karla mücadele çalışmalarını sürdürüyor. Artvin ve Giresun 5 günlük hava durumuna haberimizden ulaşabilirsiniz.

11:50 . 21/02/2023 Salı
Yeni Şafak
Artvin ve Giresun 5 günlük hava durumu

Artvin ve Giresun 5 günlük hava durumu

Artvin ve Giresun'da kar nedeniyle 94 köye ulaşım sağlanamıyor. Ekipler, iş makineleri yardımıyla karla mücadele çalışmalarını sürdürüyor.

ARTVİN 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU

Artvin 5 günlük hava durumu için

Artvin'de kar yüksek kesimlerde etkisini aralıklarla sürdürüyor.

İl Özel İdaresi yetkililerinden alınan bilgiye göre, Şavşat'ta 23, Yusufeli'nde 8, Ardanuç'ta 7 ve Borçka ilçesinde 2 olmak üzere 40 köye kar nedeniyle ulaşım sağlanamıyor.

Ekipler, iş makineleri yardımıyla karla mücadele çalışmalarını sürdürüyor.

Borçka ve Şavşat ilçesinin bazı yüksek rakımlı köylerinde kar kalınlığının yer yer 2 metreye, Atabarı Kayak Merkezi'nde ise 1,6 metreye ulaştığı öğrenildi.

GİRESUN 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU

Giresun 5 günlük hava durumu için

Giresun'da kar nedeniyle 54 köy yolu ulaşıma kapandı.

İl Özel İdaresinden yapılan açıklamaya göre, Alucra'da 38, Çamoluk'ta 9 ve Şebinkarahisar ilçesinde 7 köy yolu ulaşıma kapandı.

Ekipler, söz konusu yolların ulaşıma açılması için çalışmalara devam ediyor.



#Giresun
#Artvin
#hava durumu
#meteoroloji
#kar
#kış
1 saat önce
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Artvin ve Giresun'da kar nedeniyle 94 köye ulaşım sağlanamıyor
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