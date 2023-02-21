|
Artvin ve Giresun 5 günlük hava durumu
Artvin ve Giresun'da kar nedeniyle 94 köye ulaşım sağlanamıyor. Ekipler, iş makineleri yardımıyla karla mücadele çalışmalarını sürdürüyor.
Artvin'de kar yüksek kesimlerde etkisini aralıklarla sürdürüyor.
İl Özel İdaresi yetkililerinden alınan bilgiye göre, Şavşat'ta 23, Yusufeli'nde 8, Ardanuç'ta 7 ve Borçka ilçesinde 2 olmak üzere 40 köye kar nedeniyle ulaşım sağlanamıyor.
Ekipler, iş makineleri yardımıyla karla mücadele çalışmalarını sürdürüyor.
Borçka ve Şavşat ilçesinin bazı yüksek rakımlı köylerinde kar kalınlığının yer yer 2 metreye, Atabarı Kayak Merkezi'nde ise 1,6 metreye ulaştığı öğrenildi.
Giresun'da kar nedeniyle 54 köy yolu ulaşıma kapandı.
İl Özel İdaresinden yapılan açıklamaya göre, Alucra'da 38, Çamoluk'ta 9 ve Şebinkarahisar ilçesinde 7 köy yolu ulaşıma kapandı.
Ekipler, söz konusu yolların ulaşıma açılması için çalışmalara devam ediyor.