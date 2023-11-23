Son yıllarda popüler yatırım aracı haline gelen borsa, yatırım yapmak isteyenlerin alım satım işlemlerini gerçekleştirdiği, sermaye piyasalarının en önemli bileşenlerinden biridir. Yeni başlayanların ve borsada işlem yapmak isteyenlerin, belli başlı borsa terimlerini bilmesi büyük bir önem taşımaktadır. Hisse senedi, borsa işlem hacmi ve temettü bu terimlerden bazılarıdır. Bu haberimizde temettü hakkında merak ettiğiniz her şeyi A’dan Z’ye anlatacağız. Peki Temettü nasıl alınır? Temettü hesaplama nasıl yapılır? Temettü emekliliği nedir? İşte soruların cevapları.