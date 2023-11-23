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Aselsan hissedarları temettü almaya hak kazanacak

ASELSAN (ASELS) temettü dağıtacak. Türkiye'nin önde gelen savunma sanayi şirketlerinden Aselsan, bu hafta içerisinde yatırımcılarına temettü ödemesi yapacak. Peki, Aselsan temettü ödemesi ne zaman? Aselsan temettü ödemesi ne kadar, kaç TL? İşte tüm detaylar...

09:41 - 23/11/2023 Perşembe
Güncelleme: 09:42 - 23/11/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Aselsan Hisse Senedi Temettü Ödeme Tarihi

Aselsan Hisse Senedi Temettü Ödeme Tarihi

Aselsan temettü ödemesi ne zaman yapılacağı merak konusu olurken, birçok kişi arama motorlarında yaptıkları sorgulamalara hız verdi. Bugün Aselsan'ın hisse fiyatı açılışta düzeltilecek. Hissenin teorik fiyatı açıklandı. ASELSAN 30 Mart 2023 tarihinde hem bedelsiz sermaye artırımı hem de temettü kararı almış ve sonrasında tamamlanan bedelsiz sermaye artırımı sebebiyle 25 Ağustos’ta temettü tutarını güncellemişti. Türkiye'nin önde gelen savunma sanayi şirketlerinden Aselsan, bu hafta içerisinde yatırımcılarına temettü ödemesi yapacak.

ASELSAN TEMETTÜ 2023 YATTI MI?

Aselsan da bu hafta içinde yatırımcılarına kar payı ödemesi yapacak şirketlerin arasında yer alıyor.

ASELSAN TEMETTÜ NE KADAR?

Dev firma yatırımcılarına hisse başına net 0,0789472 TL ödeyecek. Aselsan bugün nakit temettü dağıtımına geçti.

ASELSAN TEMETTÜ NE ZAMAN VERECEK 2023?

Aselsan (ASELS) 22 Kasım'da pay başına net 0,08 TL temettü dağıtacak ve ödemeler nakit olarak 24 Kasım'da hesaplarda olacak.

TEMETTÜ ÖDEME TARİHLERİ

  • ASELS 22 Kasım %0.19 0.0789₺
  • DOAS 24 Kasım %2.04 5.1136₺
  • SDTTR 24 Kasım %0.11 0.3484₺
  • KAYSE 28 Kasım %0.53 0.2141₺
  • KRDMA 28 Kasım %0.46 0.0987₺
  • KRDMB 28 Kasım %0.50 0.0987₺
  • KRDMD 28 Kasım %0.41 0.0987₺
  • LKMNH 30 Kasım %0.41 0.2062₺
  • OZSUB 30 Kasım %0.23 0.0597₺
  • ATLAS 5 Aralık %6.02 0.3461₺
  • MTRYO 5 Aralık %5.66 0.4950₺
  • FORTE 13 Aralık %0.65 0.4782₺
  • DURDO 19 Aralık %0.28 0.1440₺
  • BIMAS 20 Aralık %0.92 2.7000₺
  • TCELL 20 Aralık %1.61 0.9245₺
  • PAGYO 21 Aralık %0.93 0.3516₺
  • BUCIM 27 Aralık %0.51 0.0450₺
  • ELITE 27 Aralık %0.35 0.2083₺
  • SONME 27 Aralık %0.11 0.0811₺
  • OZSUB 29 Aralık %0.26 0.0597₺

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#Aselsan temettü ödeme tarihi
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