2023 asgari ücrete zam olacak mı? sorusuna Bakan Vedat Bilgin'den son dakika açıklaması

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) için de prim gün sayıların eşitleneceğini bu konuda bir düzenlemenin hayata geçirileceğini söyledi. Bakan Vedat Bilgin, asgari ücrete zam yapılacak mı? Aralıkta asgari ücrete zam olacak mı? sorularına da cevap verdi. İşte 2023 asgari ücret zam haberi.

Çalışma ve Sosyal Güvelik Bakanı Vedat Bilgin 2023 asgari ücret zammına ilişkin milyonların beklediği açıklamayı yaptı. Bakan Vedat Bilgin, Geçtiğimiz dönem asgari ücrete tarihin en yüksek oranında zam yaptık. Temmuzda da yaptık. Aralık geliyor, aralıkta da yapacağız. Biz, çalışanlarımızı, emekçilerimizi enflasyonun tahribatından kurtaracağız. İnsanlarımızı rahatlatmamız lazım.” dedi.

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Asgari Ücret ne kadar?

2022 yılı için geçerli olacak asgari ücretin önceki yıllarda olduğu gibi Aralık ayında belirlenip duyurulacağı belirtilmişti. 2022 yılında geçerli olacak asgari ücretin yüzde 50.54 artışla net 4 bin 253 TL olacağını açıklanmıştı.

Buna göre, 2022 asgari ücret brüt 5.004 TL, net 4.253 TL olarak belirlenmişkti. Asgari Ücret Tespit Komisyonu, yapılan 2 toplantının ardından bir kez daha oybirliği ile karar. 1 Temmuz 2022 tarihinden itibaren geçerli olacak asgari ücret, brüt 6 bin 471 TL, net 5 bin 500,35 TL olarak belirlendi.

Asgari Ücret 2021

2021 yılı için geçerli olacak asgari ücretin aralık ayının son haftasında belirlenip duyurulacağı belirtildi.

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Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk 2021 yılında geçerli olacak asgari ücretin yüzde 21,56 artışla AGİ dahil 2 bin 825 TL olacağını açıkladı.

Buna göre, 2021 asgari ücret brüt 3.577,50 TL, net 2.825,90 TL olarak belirlendi.

Maaş Brütten Nete Nasıl Hesaplanır?

Brüt maaş ile çalışanlar yıl sonu ve yılbaşı kesintileriyle net maaşını anlamakta zorlanıyor. Bu nedenle çokça brüt maaş üzerinden net maaş hesaplaması yapılıyor. Yılın başında daha az kesinti yapılırken yıl sonuna doğru daha çok kesinti yapılıyor.

Yılın başında daha az kesinti yapılırken yıl sonuna doğru daha çok kesinti yapılıyor. Geçtiğimiz yılların aksine 2022 yılı brüt maaş hesaplamalarında artık Gelir Vergisi ve Damga Vergisi kalemleri hesaba katılmıyor.

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Hesaplama yapan kişinin brüt maaşından;

İşçi primi, İşsizlik primi düşülerek net maaş hesaplanır.

Ayrıca evli/bekar olması, eşinin çalışıp çalışmadığı ve çocuk sayısına göre Asgari Geçim İndirimindeki değişiklikten dolayı hesaplama sonucu da değişiklik gösterecektir.

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