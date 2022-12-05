DİSK, asgari ücret talebini açıkladı

Asgari ücret zam pazarlığı milyonlarca işçi tarafından takip edilirken DİSK 2023 asgari ücretine ilişkin talebini açıkladı.
DİSK asgari ücret zam talebi ne kadar?
Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) 2023 asgari ücretine ilişkin talebini açıkladı. DİSK Başkanı Arzu Çerkezoğlu, “Asgari ücretin net 13 bin 200 TL olması gerekir” dedi.
DİSK’in asgari ücret talepleri nedir?
DİSK’in asgari ücrete ilişkin talepleri şöyle oldu:
- * Enflasyon tek haneye düşene kadar asgari ücret yılda 4 kez güncellenmeli.
- * Asgari ücret belirlenirken dar gelirlilerin gıda enflasyonu ve kişi başına milli gelir esas alınmalı ve asgari ücretin büyümeden payını alması sağlanmalı.
- * Bir evde iki çalışan olduğu varsayımından hareketle o eve en az yoksulluk sınırı kadar gelir girebilmelidir.
- * Asgari ücrete sağlanan veri muafiyetinin yanında asgari ücret sonrası ilk vergi dilimi yüzde 10’a düşürülmelidir.
- * En düşük emekli ücreti asgari ücret düzeyine yükseltilmeli
- * Asgari ücretin net 13 bin 200 TL olması gerekir.
Kasım ayında enflasyon ne kadar oldu?
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) kasım ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Kasımda Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık yüzde 84,39, aylık yüzde 2,88 oldu. Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) ise yıllık yüzde 136,02, aylık yüzde 0,74 arttı.