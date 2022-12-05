Özgün DİSK, asgari ücret talebini açıkladı
ÖZGÜN HABERLER

DİSK, asgari ücret talebini açıkladı

2023 asgari ücret zammı için son dakika gelişmeleri ardı ardına yaşınıyor. Asgari Ücret Tespit Komisyonu 7 ve 14 Aralık’ta toplanacak. Asgari ücret zammın için kritik öneme sahip enflasyon rakamları da TÜİK tarafından açıklandı. Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) 2022 yılı için asgari ücret talebini düzenlediği basın toplantısıyla duyurdu. Peki DİSK asgari ücret zam talebi ne kadar?

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
Asgari ücret 2023 Disk ne kadar? Ocak asgari ücret zammı ne kadar olacak?
DİSK'in 2023 asgari ücret zam talebi ne kadar?

Asgari ücret zam pazarlığı milyonlarca işçi tarafından takip edilirken DİSK 2023 asgari ücretine ilişkin talebini açıkladı.

DİSK asgari ücret zam talebi ne kadar?

Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) 2023 asgari ücretine ilişkin talebini açıkladı. DİSK Başkanı Arzu Çerkezoğlu, “Asgari ücretin net 13 bin 200 TL olması gerekir” dedi.

DİSK’in asgari ücret talepleri nedir?

DİSK’in asgari ücrete ilişkin talepleri şöyle oldu:

  • * Enflasyon tek haneye düşene kadar asgari ücret yılda 4 kez güncellenmeli.
  • * Asgari ücret belirlenirken dar gelirlilerin gıda enflasyonu ve kişi başına milli gelir esas alınmalı ve asgari ücretin büyümeden payını alması sağlanmalı.
  • * Bir evde iki çalışan olduğu varsayımından hareketle o eve en az yoksulluk sınırı kadar gelir girebilmelidir.
  • * Asgari ücrete sağlanan veri muafiyetinin yanında asgari ücret sonrası ilk vergi dilimi yüzde 10’a düşürülmelidir.
  • * En düşük emekli ücreti asgari ücret düzeyine yükseltilmeli
  • * Asgari ücretin net 13 bin 200 TL olması gerekir.

Kasım ayında enflasyon ne kadar oldu?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) kasım ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Kasımda Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık yüzde 84,39, aylık yüzde 2,88 oldu. Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) ise yıllık yüzde 136,02, aylık yüzde 0,74 arttı.

SGK ve Bağkur emeklilerin aylıkları ne kadar oldu? İşte emekli memur yeni maaşlar
ÖZGÜN
SGK ve Bağkur emeklilerin aylıkları ne kadar oldu? İşte emekli memur yeni maaşlar

Liseli öğrenciler üretti

Liseli öğrenciler üretti

En büyük geçim kaynakları olacak.
Samba zamanı

Samba zamanı

Dünya Kupası'nda bugün iki çeyrek finalist daha belli olacak.
26 bin kişiyeiş kapısı açılacak

Ekim ayında bin 201 teşvik belgesi verildi.

Modern savaş yöntemleri uygulanıyor.

'Vurulunca gözümü açtığımda başımda Erdoğan vardı.'

'Literatürde güçlendirilmiş parlamenter sistem diye bir kavram yok.'

Bayide ​fiyat oyunları sona erecek.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.