Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan son dakika asgari ücret açıklaması: 2023 asgari ücret ne kadar zamlanacak?

Türkiye Büyük Millet Meclisi, Meclis Başkanı Mustafa Şentop'un konuşması ile açıldı. Özel oturumda Genel Kurul'a hitap eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni anayasa,asgari ücret zammı ve yeni ekonomi modeli konuları başta olmak üzere önemli açıklamalar yaptı. İşte Ocak 2023 asgari ücret zammı son dakika gelişmeleri...

2023 asgari ücret zam haberi

Asgari ücret 2023 Ocak zammı son dakika

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ocak 2023 asgari ücret zammı konusunda yaptığı açıklama milyonlar tarafından merak konusu oldu.

Erdoğan 2023 asgari ücret açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2023 Ocak yeni asgari ücret zammı konusunda, “İnşallah yılbaşında tüm ücretlilerin durumlarını, kayıpların telafi edecek şekilde gözden geçireceğiz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan 2023 yılı asgari ücret zammı ilişkin, “Hatırlarsanız döviz kurunda dengesiz yükseliş başlayınca kur korumalı mevduat ve bir dizi önlemle paniğin önünü kestik. Refah kaybını önlemek için asgari ücret, memur maaşları, emekli maaşları ve sosyal yardımları düzenledik. Önümüzdeki yılın başında kayıpları yeniden gözden geçireceğiz. Hiçbir vatandaşımızın enflasyonun altında ezilmesine izin vermeyeceğiz.” ifadelerini kullandı.

Numan Kurtulmuş asgari ücret 2023

Asgari ücrete yapılacak zam ne kadar?

Asgari ücret konusunda açıklamalarda bulunan AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş, "Bu yılın sonu, önümüzdeki yılın başında bütün bu fiyat artışları göz önünde bulundurularak vatandaşımızın alım gücünü azaltmayacak ve herkesi tatmin edecek, herkesin 'Bu doğru oldu' diyeceği bir sonuç için çalışmalar yapılacak. Herkesi tatmin edecek önemli bir asgari ücret açıklamasının olacağını söyleyebilirim." diye konuştu.

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"Asgari ücrete yapılacak zam yine memur zammıyla benzer orantıda mı olur?" sorusuna karşılık ise Kurtulmuş, "Geçen sene öyle oldu, bu sene de doğru olan budur. Böyle bir yükseliş her iki tarafta da olur" dedi.

2023 yeni asgari ücret ne kadar olacak?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin yeni asgari ücret zammına ilişkin olarak açıklama yaptı. Bakan Bilgin; "Önümüzdeki Aralık ayında yeniden asgari ücreti değerlendireceğiz. Enflasyonun tahribatını değerlendirerek kararımızı açıklayacağız. Onları enflasyon karşısında ezdirmeyeceğiz. Bu bizim sözümüzdür. Önümüzdeki aralıkta da emekçilerimizi sevindirecek haberler vereceğiz." ifadelerini kullandı.

Ocak 2023 asgari ücret zammı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Bakan Varank; "Cumhurbaşkanımız kabineyi topladı, dedi ki 'Arkadaşlar bu böyle olmaz. Asgari ücreti güncellememiz, asgari ücrete zam yapmamız lazım ki sabit sabit gelirli vatandaşlarımız bu enflasyon altında bu kadar ezilmesinler.'" dedi.

Asgari ücret net brüt ne kadar?

Asgari ücrete Temmuz ayında yüzde 30 oranında zam yapılmıştı. 1 Temmuz 2022 tarihinden itibaren geçerli olacak asgari ücret brüt 6471 TL, net asgari ücret 5500,35 TL olarak belirlendi.

Yeni asgari ücret zam oranı

Ocak 2023 asgari ücret 7 bin 500 TL olur mu?

2023 Ocak asgari ücret zam oranı hesaplaması aralık ayının yaklaşmasıyla birlikte çalışanlar tarafından yapılmaya başlandı.

Asgari ücret zam oranı açıklanan enflasyon verileri baz alınarak yapılmakta. Sene sonu enflasyon oranının Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB) beklentisi doğrultusunda gelmesi durumunda 2023 yılı asgari ücretin 7 bin 500 TL civarında olması bekleniyor. 2023 yılında da asgari ücrete 2022 yılında yapıldığı miktarda yani yüzde 80 zam yapılması halinde 2023 yılı yeni asgari ücret 9 bin 900 liraya yükselmiş olacak.

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2023 asgari ücret ne kadar olacak?

Yeni asgari ücret ne kadar olur, olacak?

Sabah yazarı Faruk Erdem, katıldığı canlı yayında asgari ücretle ilgili merak edilen soruya yanıt verdi. İşte Erdem'in konuşmasından öne çıkanlar:

"Şu kadar olacak demek çok zor. Çünkü netice itibarıyla bu iş aralık ayında bir komisyon toplantısıyla belirleniyor ama işaretler veriliyor. Nasıl veriliyor? Bugüne kadar yapılmış asgari ücret artışlarına bakıyorum, hep enflasyonun üzerinde olmuş. Son artışa baktığın zaman mesela geçen aralıkta yapılana yüzde 50,1 olmuş ki enflasyonun çok üstündeydi. Ayrıca vergiler de kaldırılmıştı. Sonra temmuzda yüzde 30'luk bir artış daha oldu. Yüzde 80-90'a yakın kümülatif baktığın zaman asgari ücrette bir artış oldu.

Şimdi yıl sonu enflasyon açıklamalarına baktığım zaman hem orta vadeli programda hem de yapılan anketlerde yüzde 65-70 civarında bir enflasyon ortaya çıkıyor. Dolayısıyla temmuz artışı da dikkate alınırsa net asgari ücretin 7 bin 500 liradan aşağı olmayacağını, üzerinde olacağını konuşmuştuk. Şunu hep söylüyorum asgari ücret bir geçim ücreti değil. İnsanlar diyor ki 7 bin 500 lira ile geçinilir mi? Evet geçinilmez.

Asgari ücret 2023 zam oranı

Asgari ücret bir geçim rakamı değil, asgari ücret bir gösterge rakamı. Birçok şeyi belirleyen bir rakam. Devlet diyor ki, bu rakamdan daha az maaş verme, bunun üzerinde ver diyor. Dolayısıyla asgari ücret bir geçim ücreti değil, bir gösterge ücreti. Ona göre maaş verilmesi lazım. Yani asgari ücretin üzerinde bir maaş verilmesi lazım."

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Asgari ücret net brüt

Asgari ücrete ne kadar zam geldi?

Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantıları sonrasında 2022 yılı için asgari ücrete görülmemiş bir zam yapılarak maaşlarda yüzde 52 oranında artış sağlanmıştı. Yapılan zam sonrası asgari ücret 2022 yılı için net olarak 4 bin 253 lira 40 kuruş olarak belirlenmişti. Ancak enflasyon rakamlarının yılın ilk 6 ayında yüzde 70’i aşmasıyla maaşlara ikinci bir zam yapılma ihtiyacı doğmuştu.

Asgari Ücrete 2022 yılında iki kez zam yapıldı. Ocak ayında yapılan % 50'lik zammın ardından1 Temmuz 2022 tarihinden itibaren geçerli olacak asgari ücret, brüt 6 bin 471 TL, net 5 bin 500,35 TL olarak belirlendi. Böylece, 2022 Ocak dönemine göre net asgari ücrette yaklaşık yüzde 30 oranında artış yapıldı. 2022 yılı içerisinde asgari ücrete yapılan zam oranı yapılan son zammın ardından % 80 artış sağlanmış oldu.

Asgari ücret yıllara göre ne kadar zamlandı?