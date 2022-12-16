Özgün Asgari ücrette 3 toplantı ne zaman, saat kaçta yapılacak? Tarihi belli oldu
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Asgari ücrette 3. toplantı ne zaman, saat kaçta yapılacak? Tarihi belli oldu

Asgari ücrette 2. toplantı 14 Aralık tarihinde gerçekleşti. Türk-İş Genel Sekreteri Kavlak yaklaşık 2.5 saat süren toplantıda rakam konuşulmadığını dile getirdi. Asgari ücrette 2. toplantının sona ermesinin ardından, Asgari Ücret Tespit Komisyonu 3. toplantı tarihi kamuoyunun gündemi merak kazanmıştı. Asgari ücret tespit toplantısında 3. oturum tarihi belli oldu. Peki, asgari ücret 3. toplantısı ne zaman, saat kaçta yapılacak? 2022 asgari ücret ne zaman belli olacak? İşte detayları...

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Asgari ücret 3. toplantı ne zaman yapılacak? 2023 Asgari ücret ne zaman açıklanacak?
Asgari ücret 3. toplantı

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun üçüncü toplantı tarihi belli oldu. 2023 asgari ücret tutarının 3.toplantının ardından netleşmesi bekleniyor. Peki, asgari ücret 3. toplantı ne zaman, saat kaçta yapılacak?

ASGARİ ÜCRET 3. TOPLANTI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Asgari Ücret toplantısının ilki 7 Aralık’ta düzenlendi. İkinci toplantı ise 14 Aralık’ta gerçekleşti. Asgari ücret 3. toplantısı ise 20 Aralık tarihinde yapılacak.

ASGARİ ÜCRET TESPİT KOMİSYONU YILDA KAÇ KEZ TOPLANIYOR?

2021 yılının Aralık ayında yapılan 1. toplantı 1 Aralık’ta, 2. toplantı 7 Aralık’ta, 3. toplantı 9 Aralık’ta ve son toplantı 14. Aralık’ta düzenlenmişti.

2023 ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK?

İlk toplantıda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı yaptırdığı asgari ücret anketini taraflarla paylaşmış, ankette işçi ya da işveren olmayan çeşitli mesleklerdekilerin 2023 yılı asgari ücreti için ortak beklentisinin net 7 bin 845 lira olduğuna yer verilmişti.

2. TOPLANTIDA NELER YAŞANDI?

Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) Genel Sekreteri Akansel Koç da toplantıda işveren desteği için taleplerini bir kez daha yinelediklerini ifade etti. Koç ''Nihai rakam için yeniden toplanacağız'' dedi.

VERİ VE RAPORLAR MASAYA YATIRILDI

Pazarlık çerçevesinin belirlenmesi açısından önem taşıyan bu toplantıda, temel ekonomik veriler masaya yatırıldı. Hazine ve Maliye ile Ticaret bakanlıkları ve Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) temsilcilerinin, ekonomik veri ve raporları komisyonla paylaşıldı.

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