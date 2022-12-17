Asgari ücret salı günü belli oluyor! Asgari ücrette 3. toplantı ne zaman, saat kaçta yapılacak?

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun üçüncü toplantı tarihi belli oldu. 2023 asgari ücret tutarının 3.toplantının ardından netleşmesi bekleniyor. Peki, asgari ücret 3. toplantı ne zaman, saat kaçta yapılacak?

BAKAN BİLGİN'DEN ASGARİ ÜCRET AÇIKLAMASI

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, asgari ücret müzakereleri hakkında yaptığı açıklamada, "Salı günü uzlaşmaya varacağız" dedi.

ASGARİ ÜCRET 3. TOPLANTI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Asgari Ücret toplantısının ilki 7 Aralık’ta düzenlendi. İkinci toplantı ise 14 Aralık’ta gerçekleşti. Asgari ücret 3. toplantısı ise 20 Aralık tarihinde yapılacak.

ASGARİ ÜCRET TESPİT KOMİSYONU YILDA KAÇ KEZ TOPLANIYOR?

2021 yılının Aralık ayında yapılan 1. toplantı 1 Aralık’ta, 2. toplantı 7 Aralık’ta, 3. toplantı 9 Aralık’ta ve son toplantı 14. Aralık’ta düzenlenmişti.

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2023 ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK?

İlk toplantıda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı yaptırdığı asgari ücret anketini taraflarla paylaşmış, ankette işçi ya da işveren olmayan çeşitli mesleklerdekilerin 2023 yılı asgari ücreti için ortak beklentisinin net 7 bin 845 lira olduğuna yer verilmişti.

2. TOPLANTIDA NELER YAŞANDI?

Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) Genel Sekreteri Akansel Koç da toplantıda işveren desteği için taleplerini bir kez daha yinelediklerini ifade etti. Koç ''Nihai rakam için yeniden toplanacağız'' dedi.

VERİ VE RAPORLAR MASAYA YATIRILDI

Pazarlık çerçevesinin belirlenmesi açısından önem taşıyan bu toplantıda, temel ekonomik veriler masaya yatırıldı. Hazine ve Maliye ile Ticaret bakanlıkları ve Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) temsilcilerinin, ekonomik veri ve raporları komisyonla paylaşıldı.