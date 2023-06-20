Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun sürpriz şekilde yapılan 3. toplantısında anlaşma sağlandı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan zamlı asgari ücreti açıkladı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan açıklamasında şu ifadeleri kullandı: "Emekçilerimiz başta olmak üzere tüm sektörleri ilgilendirecek netice Sayın Cumhurbaşkanımızın vatandaşları enflasyona ezdirmeme kararlılığı açısından önem arz etmektedir.

Yeni asgari ücretin bayram öncesinde hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Komisyon çalışmaları işçi ve işveren taraflarının uzlaşmasıyla sonuçlandı. 2023'ün ikinci yarısında brüt 13 bin 14 net asgari ücret 11 bin 402 lira olarak belirlendi. Yüzde 34 artış yapıldı. 400 TL olarak ygulanan asgari ücret desteği 500 TL olarak uygulanmaya devam edecek.

#CANLI: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, asgari ücret toplantısı sonrası açıklama yapıyor https://t.co/PDHchtLD3B — Yeni Şafak (@yenisafak) June 20, 2023

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan: "Geçtiğimiz 6 ayda 400 TL olarak uyguladığımız asgari ücret desteğini önümüzdeki 6 ayda 500 lira olarak uygulamaya devam edeceğiz."

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan: "Asgari ücreti 2022 yılına göre nominal olarak 61 kat artırdık. Reel olarak yaklaşık yüzde 312 artı sağladık.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan: "Geçtiğimiz yılın ikinci yarısına göre de asgari ücreti yüzde 107 oranında artırmış bulunuyoruz."

TİSK Başkanı Özgür Burak Akkol : Asgari ücrette ara zam konusunda bir mutabakat vardı. Hızlı bir şekilde bakanımız müjdeyi verdi. Biz de bunun memnuniyeti içerisindeyiz. İşçi, işveren ve devlet ayrılmaz bir bütündür.

Türk iş Başkanı Ergün Atalay : Sayın Cumhurbaşkanımıza katkılarından dolayı teşekkür ediyorum. İnşallah enflasyon kontrol altına alınır. Yeni asgari ücret ülkemize hayırlı olsun.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay'ı AK Parti Genel Merkezi'nde kabul etmiş, Atalay, kabulün ardından Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına geçmişti. Bakanlıktaki toplantıda, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Atalay ve Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol ile bir araya gelmişti.







