Yeni asgari ücret belli oldu
Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun sürpriz şekilde yapılan 3. toplantısında anlaşma sağlandı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan zamlı asgari ücreti açıkladı.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan açıklamasında şu ifadeleri kullandı: "Emekçilerimiz başta olmak üzere tüm sektörleri ilgilendirecek netice Sayın Cumhurbaşkanımızın vatandaşları enflasyona ezdirmeme kararlılığı açısından önem arz etmektedir.
Yeni asgari ücretin bayram öncesinde hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Komisyon çalışmaları işçi ve işveren taraflarının uzlaşmasıyla sonuçlandı. 2023'ün ikinci yarısında brüt 13 bin 14 net asgari ücret 11 bin 402 lira olarak belirlendi. Yüzde 34 artış yapıldı. 400 TL olarak ygulanan asgari ücret desteği 500 TL olarak uygulanmaya devam edecek.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan: "Geçtiğimiz 6 ayda 400 TL olarak uyguladığımız asgari ücret desteğini önümüzdeki 6 ayda 500 lira olarak uygulamaya devam edeceğiz."
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan: "Asgari ücreti 2022 yılına göre nominal olarak 61 kat artırdık. Reel olarak yaklaşık yüzde 312 artı sağladık.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan: "Geçtiğimiz yılın ikinci yarısına göre de asgari ücreti yüzde 107 oranında artırmış bulunuyoruz."
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay'ı AK Parti Genel Merkezi'nde kabul etmiş, Atalay, kabulün ardından Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına geçmişti. Bakanlıktaki toplantıda, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Atalay ve Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol ile bir araya gelmişti.