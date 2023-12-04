Asgari ücret zammı ile milyonların maaşı Ocak ayında bir kez daha artacak. Geçmiş dönemlerde olduğu gibi Ocak 2024 döneminde de yeni asgari ücret belirleme kriterlerinden en önemlisi enflasyon rakamları olacak. Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantısı maratonu ise başlıyor. Peki 2024 asgari ücret ne kadar, kaç TL olacak? İşte Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan asgari ücret son dakika açıklaması…

Asgari Ücret Pazarlığına Oturacak Olan Türk-İş’ten Açıklama

Ekonomistler ve çalışanlar yeni belirlenecek olan asgari ücretle ilgili beklenti ve tahminlerini dile getirirken, işçiler adına masaya oturacak olan Türk-İş’in Genel Başkanı Ergün Atalay, pazarlığa başlayacakları taban rakamı açıkladı. Atalay, pazarlığı 4 kişilik bir ailesinin açlık sınırı olan 14 bin 25 liradan başlatacaklarını söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan yeni asgari ücret açılaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yaptığı açıklamada asgari ücretin bundan sonra yılda bir kez belirleneceğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ziyareti dönüşünde uçakta gazetecilere gündeme dair çok kritik mesajlar verdi. Bunlardan bir tanesi de 2024’te geçerli olacak yeni asgari ücret rakamları oldu.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantılarının başlayacak olmasına atıf yapılan soruda, “6 aylık enflasyon ortalamasından yola çıkarak, bunu alarak asgari ücrete yüzde 35 oranında zam yapılacağı ve böylece asgari ücretin de 15 bin 393 liraya geleceği yorumları yapılıyor. Ekonomi çevreleri tarafından. Öncelikle asgari ücret ne kadar olur? Buna ek olarak Çalışma Bakanı Vedat Işıkhan’ın asgari ücretin sadece bir kez zamlanacağı yönünde bir açıklaması olmuştu” denildi.

Erdoğan’ın konuya ilişkin yanıtı ise şöyle oldu:

“Asgari ücretle ilgili Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan şu anda çalışmalarını yapıyor. Bu çalışmalarını olgunlaştırdıktan sonra nihai tabloyu önümüze koyacak. Çünkü burada işçi, işveren temsilcileri ile görüşmelerini bitirdikten sonra bize neticeyi getirecek. Biz de kendisini dinleyeceğiz. Ondan sonra en uygun asgari ücret neyse bunun kararını vereceğiz. Bütün mesele tarafları mağdur etmeden bir neticeye varabilmek. Asgari ücret artışı zaten biliyorsunuz yıl içinde bir kezdir. Bir kez verilecek zamla bu iş biter. Bunun da sorumlusu birinci derecede Çalışma Bakanımız Vedat Işıkhan’dır. Biz vatandaşımızı bugüne kadar enflasyona ezdirmedik ve ezdirmeyiz. Ekonomi yönetimimiz bir yandan da enflasyonu dizginleyici adımlar attı, bunlar da sürüyor. İşaretler olumlu, yakında enflasyonun kalıcı bir şekilde dizginleneceğini göreceğiz. Enflasyon sorununu da tarihe karıştıracağız.”

Zam oranı ortaya çıkacak

Yıllık enflasyon yüzde 61 seviyesinde. 4 Aralık günü Kasım ayı enflasyon verileri açıklanacak. Rakam açıklandıktan sonra geriye açıklanmamış tek bir enflasyon verisi kalacak. Onunla beraber tüm ücretlere yapılacak olan zam oranı çıkmış olacak.

Asgari ücrette ilk toplantı tarihi belli oldu

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, yeni asgari ücret rakamının belirlenmesi için Asgari Ücret Tespit Komisyonu ilk toplantısının 11 Aralık Pazartesi saat 14.00’te yapılacağını duyurdu.

İşçi sendikaları, işveren sendikaları ve hükümet temsilcilerinden oluşan 15 kişilik komisyon dört kere bir araya geldikten sonra önümüzdeki yıl uygulanacak asgari ücreti açıklayacak. Bu yılki asgari ücret pazarlığının önceki yıllara göre daha çetin geçmesi bekleniyor. Bunun nedeniySE tarafların beklentileri arasında farkın iyice açılması.

Asgari ücret ne kadar?

Mevcutta 11 bin 402 lira olan asgari ücrete yapılacak zam, aralık ayı sonuna kadar netleşecek.







