Asgari ücret zam tahminleri Kasım ayı enflasyon oranlarının açıklanmasının ardından netleşmeye başladı. Üst üste gelen açıklamalar sonrası asgari ücrette alt sınırın enflasyon farkına göre belirleneceği kanaati oluştu. Peki, asgari ücrete yüzde kaç zam yapılacak?

ASGARİ ÜCRETTE FARKLI ZAM SENARYOLARI

Asgari ücrete yapılacak zammın bir yıl boyunca geçerli olacağı için oranın yüzde 40 ve üzerinde yapılacağı tahmin ediliyor. Enflasyon beklentilerine paralel bir artış halinde ise yeni asgari ücret 16 bin lirada kalacak.

Yeni asgari ücrete, yüzde 40 zam yapılması durumunda 4 bin 560 lira artışla 15 bin 962 liraya çıkacak.Yüzde 45’i bulursa yeni asgari ücret 5 bin 130 lira yükselişle 16 bin 532 lira olacak. Yüzde 50 zam senaryosunda da asgari ücret 5 bin 701 lira artarak 17 bin 103 liraya ulaşacak.

YENİ ASGARİ ÜCRET 2024 NE KADAR OLACAK?

“Kasım ayı enflasyon rakamları açıklandı. Yıllık bazda yaklaşık yüzde 62 oranında enflasyon gerçekleşti. 65-70 aralığında bir rakamla yıl sonu enflasyonu gerçekleşecektir. Bu, ikinci altı aylık dönem için yüzde 41-42 oranında bir enflasyon farkı anlamına geliyor.

ASGARİ ÜCRET TESPİT KOMİSYONU 11 ARALIK'TA TOPLANACAK

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 2024'te geçerli olacak asgari ücretin belirlenmesi için Asgari Ücret Tespit Komisyonunun ilk toplantısını 11 Aralık'ta yapacağını bildirdi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN ASGARİ ÜCRET AÇIKLAMASI!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2024 yılı asgari ücretinde bir kez zam yapılacağını belirtirken, vatandaşları enflasyona ezdirmeyeceklerini söyledi.

Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri ziyareti dönüşünde uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı. Cumhurbaşkanı'na hem asgari ücrete yüzde 35 oranında zam yapılacağı ve böylece asgari ücretin de 15 bin 393 liraya yükseleceğine ilişkin yapılan yorumlar hem de Bakan Işıkhan'ın tek zam açıklaması soruldu. Erdoğan şu yanıtı verdi:

"Asgari ücretle ilgili Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan şu anda çalışmalarını yapıyor. Bu çalışmalarını olgunlaştırdıktan sonra nihai tabloyu önümüze koyacak. Çünkü burada işçi, işveren temsilcileri ile görüşmelerini bitirdikten sonra bize neticeyi getirecek. Biz de kendisini dinleyeceğiz. Ondan sonra en uygun asgari ücret neyse bunun kararını vereceğiz. Bütün mesele tarafları mağdur etmeden bir neticeye varabilmek.

YENİ ASGARİ ÜCRET NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

Mevcutta 11 bin 402 lira olan asgari ücrete yapılacak zam, aralık ayı sonuna kadar netleşecek.



