Özgün Yeni asgari ücret zammı için son saatler 2023 asgari ücret net ve brüt rakam kaç olacak?
ÖZGÜN HABERLER

Yeni asgari ücret zammı için son saatler! 2023 asgari ücret net ve brüt rakam kaç olacak?

Asgari ücret tespit komisyonu, bugün Ocak 2023 zammını belirlemek üzere 3. Ve son kez toplanırken toplantının ardından gelecek açıklama için gözler yapılacak toplantı sonrası yapılacak açıklamalarda. Milyonlarca vatandaşın heyecanla beklediği asgari ücret zammında net tarih belli oldu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, asgari ücretin belli olacağı günü açıkladı. Asgari ücret son toplantısı bugün gerçekleştirilecek. 2023 yeni asgari ücret zammının bugün yapılacak toplantı sonrası açıklanması bekleniyor. Peki, 2023 asgari ücret zam oranı ne kadar olacak? Net ve brüt asgari ücret ne kadar olacak? İşte detaylar...

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
ASGARİ ÜCRET SON DAKİKA: 2023 asgari ücret zammı açıklandı mı? NET, BRÜT asgari ücret zammı ne kadar olacak?
Asgari ücret

Milyonların gözü bugün yapılacak asgari ücret tespit komisyonu toplantısında. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin’in yaptığı açıklamaya göre, bugün yeni asgari ücretin belirlenmesi bekleniyor. Peki 2023 yılında uygulanacak asgari ücret ne olacak?

2023 YENİ ASGARİ ÜCRET ZAMMI NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, AK Parti Erzurum İl Başkanlığı'na bulunduğu ziyarette asgari ücret görüşmeleri hakkında en çok merak edilen soruyu cevapladı. Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun üçüncü toplantısını 20 Aralık Salı günü gerçekleştireceği bilinirken bu toplantının kritik önem taşıdığı düşünülüyor. Hükümet, işçi ve işveren sendikalarından oluşan 15 kişilik komisyonun 4. toplantının sonunda asgari ücret konusunda uzlaşması beklenirken Bakan Bilgin, uzlaşmanın salı günü sağlanacağını bildirdi. Bakan Bilgin, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Salı günü asgari ücretin müzakeresinde uzlaşmaya varacağız. Emekçilerimizin beklediği, işverenlerimizin de ödeyebileceği bir ücret seviyesinde uzlaşma sağlayacağız. Asgari ücret sosyal devletin çalışanları koruduğu bir ücrettir. Evet asgari ücreti devlet vermez, işverenler verir ama işçilerini koruyacak bir asgari ücret rakamında uzlaşmayı devlet belirler. Bizim de burada temel fonksiyonumuz budur. Birçok sorunu çözdük, bunları da çözeceğiz."

Bakan Bilgin, asgari ücret konusunda salı gününden sonra Türkiye için olumlu bir uzlaşma haberini paylaşacaklarını ümit ettiklerini belirterek, "Emekçilerimizi koruyan, onları tatmin eden onların hayat şartlarını aşmalarına katkı yapacak bir ücret seviyesinde, Türkiye rahat bir nefes alır diye düşünüyorum. Salı günü asgari ücret görüşmesinde ortak bir uzlaşma sağlanacağına inanıyorum" diye konuştu.

ASGARİ ÜCRET ÜÇÜNCÜ TOPLANTISI NE ZAMAN?

Asgari ücret tespit komisyonu ilk toplantısını 7 Aralık, ikinci toplantısını ise 14 Aralık'ta gerçekleştirmişti. Asgari ücretin belirlendiği, asgari ücret tespit komisyonu, işçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan 15 kişilik grubu kapsıyor. Konfederasyona üye 34 sendikanın yöneticilerinin katılım sağladığı toplantılarda, sendikaların asgari ücrete dair görüş ve talepleri alınıp görüşmelerde izlenecek yol haritası masaya yatırılıyor.

ASGARİ ÜCRETTE NET VE BRÜT RAKAM NE OLACAK?

Asgari ücret tespit komisyonu açıklaması merakla bekleniyor. Eğer artış yüzde 40 oranında olursa asgari ücret 7 bin 700 liraya, yüzde 45 oranında zam yapılırsa 7 bin 975 liraya, yüzde 50 oranında olur ise 8 bin 250 liraya yükselecek. Son toplantı bugün saatler 14.00'ı gösterdiğinde gerçekleşecek.

BAKANLIĞIN ASGARİ ÜCRET BEKLENTİ ANKETİ SONUÇLARI

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin 2023 asgari ücret zammı ile ilgili açıklamasında "Komisyon çalışmalarını sürdürürken bir rakam telaffuz etmem zaten yakışık almaz, asgari ücrette biz emekçilerimizden yana tavır alacağız" ifadelerine yer vermişti. Bakanlığın bu yıl ilk kez yürüttüğü asgari ücret beklenti anketinde ise işçilerin beklentisi 7.500 TL üzeri, işverenlerin beklentisi 7.000 TL, kamuoyunun beklentisi 7.845 TL, asgari ücretle çalışanların beklentisi ise 7.630 TL olarak ölçüldü.

2023 yeni asgari ücret, komisyon toplantılarının tamamlanmasının ardından Başkan Erdoğan tarafından açıklanacak. Komisyonun ikinci toplantısı 14 Aralık'ta saat 14.00'te başlayacak. Bu toplantıdan karar çıkması halinde Başkan Erdoğan'dan açıklama gelebilir ya da yeni toplantı tarihi duyurulabilir. Gözler bugün komisyonun yapacağı açıklamalarda olacak.

ENFLASYON ORANINA GÖRE ASGARİ ÜCRET TAHMİNİ

Asgari ücrete 2022 yılında iki kez zam yapıldı. Ocak ayında yapılan % 50'lik zammın ardından1 Temmuz 2022 tarihinden itibaren geçerli olacak asgari ücret, brüt 6 bin 471 TL, net 5 bin 500,35 TL olarak belirlendi.

Böylece, 2022 Ocak dönemine göre net asgari ücrette yaklaşık yüzde 30 oranında artış yapıldı. 2022 yılı içerisinde asgari ücrete yapılan zam oranı yapılan son zammın ardından % 80 artış sağlanmış oldu.

Sene sonu enflasyon oranının Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB) beklentisi doğrultusunda gelmesi durumunda 2023 yılı asgari ücretin 7 bin 500 TL civarında olacağı öngörülürken 2023 yılında da asgari ücrete 2022 yılında yapıldığı miktarda yani yüzde 80 zam yapılması halinde 2023 yılı yeni asgari ücret 9 bin 900 liraya yükselmiş olacak.

2023 asgari ücret zammıyla ilgili çeşitli iddialar ortaya atılırken Bakan Bilgin, "Yüzde 50 zam olur mu?" sorusuna "Hayali değil gerçekçi bir rakam üzerinde durmak lazım" demişti.

Asgari ücretin 2023 yeni zammıyla birlikte ne kadar olacağı henüz netleşmemişken son açıklamayı Başkan Recep Tayyip Erdoğan yapacak.

Çok az kaldı

Çok az kaldı

Yakında tamamen yok olacak.
90 yıl sonra aynı kare

90 yıl sonra aynı kare

​Devlet millet iş birliğiyle yapılmıştı: Öyle de restore edildi.
İmamoğludan Saraçhane itirafı: Kılıçdaroğlu sosyal medyadan öğrendim demişti

MSB: F-16'larımız gerekli karşılığı verdi.

Yedi ilçede<br>11 adres basıldı

Yedi ilçede
11 adres basıldı

İstanbul'da DEAŞ, EL KAİDE, HTŞ operasyonu.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.