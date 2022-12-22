2023 asgari ücrette net rakam belli oldu!

Milyonların gözü yapılan asgari ücret tespit komisyonu toplantısına çevrilmişti. Asgari Ücret Tespit Komisyonu 3. toplantısı sona erdi. Toplantı sonrası TÜRK-İŞ resmen asgari ücret için rakamını açıkladı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin’in yaptığı açıklamalar yakından takip ediliyor. Peki 2023 yılında uygulanacak asgari ücret ne olacak?
ASGARİ ÜCRET AÇIKLANDI!
Cumhurbaşkanı Erdoğan, asgari ücreti bugün açıkladı. Milyonların heyecanı tavan yaparken 2023 yeni asgari ücret net rakam açıklandı.
ASGARİ ÜCRETTE NET VE BRÜT RAKAM NE OLDU?
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2023 yılı asgari ücretini açıklandı. Asgari ücret 2023 yılında 8500 lira oldu. Artış yüzde 50 seviyesinde gerçekleşti.