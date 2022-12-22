Özgün 2023 asgari ücrette net rakam belli oldu
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2023 asgari ücrette net rakam belli oldu!

Asgari ücret tespit komisyonu, Ocak 2023 zammını belirlemek üzere 3. ve son kez toplanırken toplantının ardından gelecek açıklama için gözler yapılacak toplantı sonrası yapılacak açıklamalara çevrildi. Milyonlarca vatandaşın heyecanla beklediği asgari ücret zammında TÜRK-İŞ ilk resmi rakamı açıkladı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, asgari ücretin belli olacağı günü açıkladı. Asgari ücret son toplantısı 20 Aralık'ta gerçekleştirildi. 2023 yeni asgari ücret zammının açıklanması bekleniyor. Peki, 2023 asgari ücret zam oranı ne kadar olacak? Net ve brüt asgari ücret ne kadar olacak? İşte detaylar...

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Haber Merkezi Yeni Şafak
ASGARİ ÜCRET SON DAKİKA: Brüt ve net asgari ücret zam oranı kaç oldu: 2023 asgari ücret 8 bin 500 TL
Asgari ücret

Milyonların gözü yapılan asgari ücret tespit komisyonu toplantısına çevrilmişti. Asgari Ücret Tespit Komisyonu 3. toplantısı sona erdi. Toplantı sonrası TÜRK-İŞ resmen asgari ücret için rakamını açıkladı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin’in yaptığı açıklamalar yakından takip ediliyor. Peki 2023 yılında uygulanacak asgari ücret ne olacak?

ASGARİ ÜCRET AÇIKLANDI!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, asgari ücreti bugün açıkladı. Milyonların heyecanı tavan yaparken 2023 yeni asgari ücret net rakam açıklandı.

ASGARİ ÜCRETTE NET VE BRÜT RAKAM NE OLDU?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2023 yılı asgari ücretini açıklandı. Asgari ücret 2023 yılında 8500 lira oldu. Artış yüzde 50 seviyesinde gerçekleşti.

2023 Asgari ücret açıklandı! Net 8 bin 500 TL
ÖZGÜN
2023 Asgari ücret açıklandı! Net 8 bin 500 TL

Yeni asgari ücretin işverene maliyeti ne kadar? 2023 asgari ücretin işverene maliyetini hesaplama
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​Cumhurbaşkanı Erdoğan 2023 yılı için yeni asgari ücreti açıklıyor.

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