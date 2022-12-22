2023 asgari ücrette net rakam belli oldu! Asgari ücret tespit komisyonu, Ocak 2023 zammını belirlemek üzere 3. ve son kez toplanırken toplantının ardından gelecek açıklama için gözler yapılacak toplantı sonrası yapılacak açıklamalara çevrildi. Milyonlarca vatandaşın heyecanla beklediği asgari ücret zammında TÜRK-İŞ ilk resmi rakamı açıkladı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, asgari ücretin belli olacağı günü açıkladı. Asgari ücret son toplantısı 20 Aralık'ta gerçekleştirildi. 2023 yeni asgari ücret zammının açıklanması bekleniyor. Peki, 2023 asgari ücret zam oranı ne kadar olacak? Net ve brüt asgari ücret ne kadar olacak? İşte detaylar...

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