|
Özgün

Yeni asgari ücret net ve brüt belli oldu

Doğrudan 7 milyonu dolaylı olarak tüm çalışanları ilgilendiren asgari ücret zammı için çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Milyonlarca çalışanı ilgilendiren asgari ücrete ara zam açıklandı. Buna göre, yeni asgari ücretin yüzde 34 zamla brüt 13.414 TL, net asgari ücret tutarı 11.402 TL oldu.

11:48 . 20/06/2023 Salı
Yeni Şafak
Asgari ücret ara zammı

Asgari ücret ara zammı

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun 3. toplantısı sona erdi. Görüşmenin ardından kameralar karşısına geçen Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, yeni asgari ücretin yüzde 34 zamla 11.402 TL olduğunu açıkladı.

Doğrudan 7 milyondan fazla çalışanı, dolaylı olarak ise toplumun tamamını ilgilendiren yeni asgari ücret rakamıyla ilgili süreç tamamlandı. İlk toplantısını 13 Haziran'da, ikinci toplantısını ise dün yapan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, bugün saat 11.00'de Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda bir araya geldi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, TİSK Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol ve TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay ile görüştü. Toplantının ardından açıklama yapan Işıkhan, "Yeni asgari ücretin bayram öncesinde hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Asgari ücret tespit komisyonu çalışmalarımız işçi ve işveren tarafının uzlaşmasıyla tamamlanmıştır. Asgari Ücret brüt 13.414 TL, net asgari ücret tutarı 11.402 TL olarak belirlenmiştir. Yaptığımız bu artışla yüzde 34 gibi enflasyon oranının hayli üzerinde refah payı içeren oranla ara zammı gerçekleştirmiş bulunuyoruz." dedi.

Zamlı asgari ücret maaşları ne zaman yatacak?

Asgari ücret ara zammı hesaplara ağustos ayında geçecek.


#asgari ücret
#net asgari ücret
#asgari ücret ara zam
28 dakika önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
2023 Bağ-Kur Primi kaç lira ödeniyor? Bağkur sigorta pirimine ilişkin bilinmesi gerekenler