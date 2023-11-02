Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantı takvimi
2024 asgari ücret zammı için gözler Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantına çevrildi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan’dan asgari ücret açıklaması geldi.
Asgari Ücret Tespit Komisyonu ne zaman toplanacak?
Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun 2024 yılı asgari ücretini belirlemek için yapacağı ilk toplantının tarihini paylaşan Bakan Işıkhan, "Ay başında 2024 yılı asgari ücretini belirlemek için komisyonumuz toplanacaktır. Herkesin mutabık kaldığı bir tutarda uzlaşılacağını ümit ediyoruz. Çalışanlarımıza yönelik enflasyona karşı koruma prensibimizi, önümüzdeki dönemlerde de aynı kararlılıkla sürdüreceğiz." açıklamasını yaptı.
Asgari Ücret Tespit Komisyonu nedir, kimlerden oluşur?
Asgari Ücret Tespit Komisyonu, Türkiye'de asgari ücreti belirleyen üçlü bir yapıdır. Komisyon, işçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşur. Komisyonun başkanlığını Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı üstlenmektedir.
Asgari Ücret Tespit Komisyonu asgari ücreti ne zaman açıklayacak?
Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 4857 sayılı İş Kanunu'nun 39. maddesinde düzenlenmiştir. Maddeye göre, asgari ücret, işçi, işveren ve hükümet temsilcilerinin katıldığı bir komisyon tarafından belirlenir. Komisyon, en az dört kez toplanarak asgari ücreti belirler.
Asgari Ücret Tespit Komisyonu, her yıl Aralık ayında toplanarak o yıla ait asgari ücreti belirler. Asgari ücret, işçinin bir saatlik çalışma karşılığında aldığı ücrettir. Asgari ücret, işçinin en temel ihtiyaçlarını karşılayabilmesi için gerekli olan bir ücrettir.
Asgari ücreti belirlemek
Asgari ücretin uygulanmasını izlemek
Asgari ücrete yapılan zamların işçi ve işveren üzerindeki etkilerini değerlendirmek
Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun kararları bağlayıcıdır. Asgari ücreti belirleme yetkisi yalnızca Asgari Ücret Tespit Komisyonu'na aittir.