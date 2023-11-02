Asgari ücret, bir işverenin bir işçiye aylık olarak ödemesi gereken en düşük ücrettir. Asgari ücret, çalışanların geçimini sağlamalarına ve temel ihtiyaçlarını karşılamalarını sağlamaya yöneliktir. Asgari ücret zammı, çalışanlar için önemli bir gelir artışı anlamına gelir. Asgari ücrete zam yılda bir defa yapılıyordu. Ancak korona salgını nedeniyle vatandaşların alım gücünü artırmak için asgari ücret temmuz ayında da zamlanmakta. Türk İş Başkanı Ergün Atalay, asgari ücret görüşmeleri ile ilgili yeni bir komisyon kurulacağını söyledi. Peki Asgari Ücret Tespit Komisyonu ne zaman toplanacak? 2024 asgari ücret zammı ne kadar olacak? İşte son veriler ışığında tahmini 2024 Ocak ayı asgari ücret artış oranı.