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SON DAKİKA: Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantı tarihi belli oldu

2024 yılı asgari ücreti belirlemek üzere Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ilk toplantı tarihi belli oldu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "Ay başında 2024 yılı asgari ücretini belirlemek için komisyonumuz toplanacaktır.” dedi. Peki 2024 asgari ücret ne zaman belli olacak? Asgari ücret zammı net, brüt ne kadar olacak?

11:02 - 2/11/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantı takvimi

Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantı takvimi

2024 asgari ücret zammı için gözler Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantına çevrildi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan’dan asgari ücret açıklaması geldi.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu ne zaman toplanacak?

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun 2024 yılı asgari ücretini belirlemek için yapacağı ilk toplantının tarihini paylaşan Bakan Işıkhan, "Ay başında 2024 yılı asgari ücretini belirlemek için komisyonumuz toplanacaktır. Herkesin mutabık kaldığı bir tutarda uzlaşılacağını ümit ediyoruz. Çalışanlarımıza yönelik enflasyona karşı koruma prensibimizi, önümüzdeki dönemlerde de aynı kararlılıkla sürdüreceğiz." açıklamasını yaptı.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu nedir, kimlerden oluşur?

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, Türkiye'de asgari ücreti belirleyen üçlü bir yapıdır. Komisyon, işçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşur. Komisyonun başkanlığını Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı üstlenmektedir.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu asgari ücreti ne zaman açıklayacak?

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 4857 sayılı İş Kanunu'nun 39. maddesinde düzenlenmiştir. Maddeye göre, asgari ücret, işçi, işveren ve hükümet temsilcilerinin katıldığı bir komisyon tarafından belirlenir. Komisyon, en az dört kez toplanarak asgari ücreti belirler.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, her yıl Aralık ayında toplanarak o yıla ait asgari ücreti belirler. Asgari ücret, işçinin bir saatlik çalışma karşılığında aldığı ücrettir. Asgari ücret, işçinin en temel ihtiyaçlarını karşılayabilmesi için gerekli olan bir ücrettir.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun görevleri şunlardır:

Asgari ücreti belirlemek

Asgari ücretin uygulanmasını izlemek

Asgari ücrete yapılan zamların işçi ve işveren üzerindeki etkilerini değerlendirmek

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun kararları bağlayıcıdır. Asgari ücreti belirleme yetkisi yalnızca Asgari Ücret Tespit Komisyonu'na aittir.


Asgari ücret zammı son durum: 2024 yılı asgari ücreti ne zaman belli olacak?
Asgari ücret zammı son durum: 2024 yılı asgari ücreti ne zaman belli olacak?

Asgari ücret, bir işverenin bir işçiye aylık olarak ödemesi gereken en düşük ücrettir. Asgari ücret, çalışanların geçimini sağlamalarına ve temel ihtiyaçlarını karşılamalarını sağlamaya yöneliktir. Asgari ücret zammı, çalışanlar için önemli bir gelir artışı anlamına gelir. Asgari ücrete zam yılda bir defa yapılıyordu. Ancak korona salgını nedeniyle vatandaşların alım gücünü artırmak için asgari ücret temmuz ayında da zamlanmakta. Türk İş Başkanı Ergün Atalay, asgari ücret görüşmeleri ile ilgili yeni bir komisyon kurulacağını söyledi. Peki Asgari Ücret Tespit Komisyonu ne zaman toplanacak? 2024 asgari ücret zammı ne kadar olacak? İşte son veriler ışığında tahmini 2024 Ocak ayı asgari ücret artış oranı.


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