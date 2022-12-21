Cumhurbaşkanı Erdoğan, asgari ücret için tarih verdi: Asgari ücret ne zaman belli olacak?

Doğrudan 7 milyona yakın çalışanı, dolaylı olarak ise tüm vatandaşları ilgilendiren asgari ücret görüşmelerinde üçüncü toplantı 20 Aralık’ta yapıldı. İşveren ile işçi temsilcileri son toplantıda 2023 asgari ücret zammı konusunda bir anlaşmaya varamadı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan asgari ücretin ne zaman açıklanacağını duyurdu

Asgari ücret ne zaman belli olacak?

Partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, asgari ücret için tarih verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, asgari ücret zammına ilişkin yaptığı açıklamada, “Son dönemde ek göstergeden sözleşmelilerin kadroya alınmasına kadar pek çok konuyu gündemden çıkardık. Asgari ücretten EYT'ye kadar bunları da hal yoluna koyacağız. Yarın asgari ücret konusunu da inşallah açıklayıp onu da yoluna koyacağız.” dedi.

Asgari ücret zam teklifi ne kadar?

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun, 2023 yılında geçerli olacak asgari ücret rakamını belirleme çalışmaları kapsamında yaptığı üçüncü toplantı sona erdi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığında basına kapalı olarak 3 saate yakın süren toplantıda, işçi tarafını TÜRK-İŞ, işveren tarafını Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) temsil etti.

Toplantının son bölümüne TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay da katıldı. Atalay, toplantının ardından basın mensuplarına yaptığı açıklamada, asgari ücret görüşmelerinin yaklaşık 20 gündür sürdüğünü belirterek, şunları söyledi: "Bir saat evvel beni de buraya çağırdılar. TÜRK-İŞ, 40 senedir açlık ve yoksulluk sınırıyla ilgili araştırma yapıyor.

REKLAM

TÜRK-İŞ'in açlık sınırı 7 bin 785 lira, yoksulluk sınır ise 10 bin lira. 20 gündür TÜRK-İŞ'in talebinin 7 bin 785 lira olduğunu söylüyorlar. Bizim hiçbir teklifimiz olmadı. Şimdi teklifi Bakan Beye ve Komisyona söyledim. TÜRK-İŞ'in teklifi 9 bin lira. Verirlerse masaya oturup imzalarız, vermezlerse o meselenin içerisinde olmayız."

2023 asgari ücret zammı ne kadar?

Net asgari ücretin 8 bin TL olması halinde temmuz ayında belirlenen 5 bin 500 TL'ye göre yüzde 45, ocak ayındaki 4 bin 253 TL'ye göre ise yüzde 88 oranında artış yapılmış olacak. Net asgari ücretin 8 bin 500 TL'ye çıkartılması temmuza göre yüzde 55, ocak ayına göre yüzde 100 artış anlamına gelecek. Net ücretin 9 bin TL olması o halinde ise artış oranı temmuz ayına göre yüzde 64, ocak ayına göre de yüzde 112'ye ulaşacak.

Asgari ücret ne kadar?

Asgari ücret, bir işçi için aylık brüt 6 bin 471 lira, vergiler ve kesintiler düştüğünde net 5 bin 500 lira 35 kuruş olarak uygulanıyor.

Asgari ücretin işverene toplam maliyeti, bir işçi için 7 bin 603 lira 43 kuruş. Bunun 6 bin 471 lirası brüt asgari ücret, 1003 lira 1 kuruşunu sosyal güvenlik primi, 129 lira 42 kuruşunu işveren işsizlik sigorta primi oluşturuyor.

ÖZGÜN Asgari ücret zam oranı hesaplama nasıl yapılır?



