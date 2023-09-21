Memur maaşlarında kritik süreç için bekleyiş devam ediyor. Ocak ayında yapılacak zam oranı ile memur maaşlarında dğeişiklik yaşanacak. Milyonlarca memur yapılacak zam oranı için açıklamaları takip ediyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, memur ve emeklisinin maaşlarında yılbaşında yapılacak artış ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. En düşük memur maaşı ne kadar olacak? Ocak 2024 memur maaş zammı ne kadar yapılacak? İşte ayrıntılar...