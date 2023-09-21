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Asgari ücret Ocak ayında ne kadar artacak? 2024 Ocak ayı asgari ücret zam oranı

Milyonlarca çalışanı ilgilendiren asgari ücret zammı yıl sonunun yaklaşmasıyla birlikte merak edilen konular arasında yer alıyor. Asgari ücret zammı 2023 yılında brüt 13 bin 414 lira 50 kuruş, net 11 bin 402 lira 32 kuruşa yükseltilmişti. Şimdi ise asgari ücretle çalışan kişiler 2024 yılında asgari ücret ne kadar olacak, zam oranı yüzde kaç olacak merak ediyor. Ocak ayında asgari ücrete ne kadar zam gelecek? 2024 Ocak ayı asgari ücret zammına ilişkin son bilgiler...

15:54 . 21/09/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Asgari ücret zammı

Asgari ücret zammı

Asgari ücreti, yasa gereği işçi, işveren ve hükümetten beşer temsilci olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirliyor. Komisyon, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı tarafından toplantıya çağrılıyor ve yeni asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında teamül üzerine aralık ayında dört kez toplanıyor. Ocak ayında asgari ücret zammı ne kadar yapılacak?

OCAK AYI ASGARİ ÜCRET ZAMMI BELLİ OLDU MU?

Çalışma Bakanı Vedat Işıkhan'ın açıkladığı yüzde 50 oranın içerisinde enflasyon farkının yanı sıra toplu sözleşme artışı da yer alıyor. Dolayısıyla enflasyon bu oranda gerçekleşmeyecektir. Asgari ücrete enflasyon artışının üzerinde bir refah payı geleceği ve asgari ücrete de yüzde 50 oranında artış yapılmasını bekleniyor.

Buna göre asgari ücretin 2024 yılında şu şekilde olması bekleniyor:

Asgari ücretin 2024 yılı Ocak ayında 17 bin 104 TL civarına gelmesi bekleniyor.

ASGARİ ÜCRET NE KADAR?

BRÜT ASGARİ ÜCRET 13,414.50

SGK PRİMİ % 14 1,878.03

İŞSİZLİK SİG. PRİMİ % 1 134.15

KESİNTİLER TOPLAMI 2,012.18

NET ASGARİ ÜCRET 11,402.32



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