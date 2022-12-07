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Asgari ücret zam oranı hesaplama nasıl yapılır?

Asgari ücret 2023 zammı için gözler Asgari Ücret Tespit Komisyonunda. Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay asgari ücret toplantısı öncesi önemli açıklamalarda bulundu. Atalay, “Bugün pazarlığa 7 bin 785 TL'den başlayacağız.” dedi. Peki 2023 asgari ücret ne kadar olacak? Asgari ücretin yüzde 40'ı ne kadar? 2023 asgari ücrete yüzde 45 ve yüzde 50 zam gelirse ocakta yeni maaşlar ne kadar olur? İşte asgari ücret zam hesaplaması.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
ASGARİ ÜCRET ZAMMI HESAPLAMA: Asgari ücret yüzde 40, yüzde 45, yüzde 50 zam gelirse maaşlar ne kadar olur?
Asgari ücrete yüzde kaç zam yapılacak?

Milyonlarca çalışanın merakla beklediği Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun mesaisi başlıyor. Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay görüşme öncesi canlı yayında yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Bugün pazarlığa 7 bin 785 TL'den başlayacağız. Kayıtları bizde olmayan büyük bölümünün bizde olmadığı insan topluluğu, bugün burada da tartıştık.” dedi. Asgari ücret ilk toplantısı 7 Aralık’ta ikinci toplantısı ise 14 Aralık’ta yapılacak. Asgari ücret ara zam oranı kaç olacak? Yüzde 30, yüzde 35, yüzde 40 zam nasıl hesaplanır?

Asgari ücret zammı hesaplama

Asgari ücret zammında son dakika gelişmeleri milyonlarca vatandaş tarafından takip ediliyor ve gündeme gelen zamla birlikte, asgari ücret ara zammının oranı da merak ediliyor.

Asgari ücrete yüzde 25 zam gelirse yeni tutar ne olur?

Asgari ücrete yüzde %25 zam gelirse maaşlar 6.875 TL

Asgari ücrete yüzde 30 zam gelirse yeni tutar ne olur?

Asgari ücrete yüzde %30 zam gelirse maaşlar 7.150 TL

Asgari ücrete yüzde 35 zam gelirse yeni tutar ne olur?

Asgari ücrete yüzde %35 zam gelirse maaşlar 7.425 TL

Asgari ücrete % 40 zam gelirse yeni asgari ücret ne kadar olur?

Asgari ücrete % 40 zam gelirse maaşlar 7.700 TL.

Asgari ücrete % 45 zam gelirse asgari ücret ne kadar olur?

Asgari ücrete %45 zam gelirse maaşlar 7.975 TL.

Asgari ücrete % 50 zam gelirse asgari ücret ne kadar olur?

Asgari ücrete % 50 zam gelirse maaşlar 8.250 TL olacak.

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