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2023 asgari ücret brüt net ne kadar?

Asgari ücret ne kadar olacak sorularına aralık ayına girilmesiyle birlikte hız kazandıran vatandaşlar, son durum hakkında bilgi edinmek istiyor. Milyonlarca çalışan asgari ücrete yapılacak zamma odaklandı. İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Komisyon, güncel ekonomik veri ve raporları masaya yatıracak. Asgari ücret, bir işçi için aylık brüt 10 bin 8 lira, vergiler ve kesintiler düştüğünde net 8 bin 506 lira 80 kuruş olarak uygulanıyor. Kurban Bayramı öncesi asgari ücret temmuz ara zammı belli olacak? Peki asgari ücret zammı ne zaman belli olacak? İşte yeni asgari ücret zam senaryoları.

11:49 . 19/06/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Asgari ücret zammı

Asgari ücret zammı

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun, asgari ücrete yapılacak ara zammı belirleme çalışmaları kapsamındaki ikinci toplantısı başladı. Çalışma Genel Müdürü Sadettin Akyıl'ın başkanlığında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının ev sahipliğindeki toplantıya, işçi kesimini temsilen TÜRK-İŞ, işveren kesimini temsilen Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) heyeti katıldı.

Basına kapalı gerçekleşen toplantıda, Hazine ve Maliye ile Ticaret bakanlıkları ve Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) temsilcilerinin ekonomik veri ve raporları sunması bekleniyor.

Asgari ücret net ne kadar?

Asgari ücret, bir işçi için aylık brüt 10 bin 8 lira, vergiler ve kesintiler düştüğünde net 8 bin 506 lira 80 kuruş olarak uygulanıyor. Asgari ücretin işverene toplam maliyeti, bir işçi için 11 bin 759 lira 40 kuruş. Bunun 10 bin 8 lirasını brüt asgari ücret, 1551 lira 24 kuruşunu sosyal güvenlik primi, 200 lira 16 kuruşunu işveren işsizlik sigorta fonu oluşturuyor.

Asgari ücret zammı ne zaman belli olacak?

Asgari ücret temmuz ara zammı cuma ya da cumartesi günü Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanması bekleniyor.

Asgari ücret zam senaryoları?

Asgari ücret toplumun geniş bir kesimini ilgilendiriyor. Masaya yatırılması beklenen oranlar şunlar. Yüzde 25 oranında zam yapılırsa net asgari ücret 10 bin 634 liraya çıkıyor, asgari ücrete yüzde 30 zam yapılırsa net asgari ücret 11 bin 58 lira oluyor, yüzde 35 zam yapılırsa net asgari ücret 11 bin 483 lira oluyor, yüzde 40 zam yapılırsa net asgari ücret 11 bin 910 liraya çıkıyor.

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