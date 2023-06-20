Asgari ücret zammı
Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun, asgari ücrete yapılacak ara zammı belirleme çalışmaları kapsamındaki ikinci toplantısı sona erdi. Çalışma Genel Müdürü Sadettin Akyıl'ın başkanlığında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının ev sahipliğindeki toplantıya, işçi kesimini temsilen TÜRK-İŞ, işveren kesimini temsilen Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) heyeti katıldı.
Toplantının ardından TÜRK-İŞ Genel Mali Sekreteri Ramazan Ağar açıklama yaptı. Görüşmelerin devam edeceğini ve bu hafta 3. kez bir araya geleceklerini ifade eden Ağar, "Bayram öncesi sonuçlanmasını bekliyoruz." dedi.
Asgari ücret üçüncü toplantısı ne zaman?
Asgari Ücret Tespit Komisyonu, asgari ücrete yapılacak ara zam oranını belirleme çalışmaları kapsamında saat 11.00'de 3. kez toplanacak.
Asgari ücret zammı ne zaman belli olacak?
Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Genel Merkezi'nde TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay ile görüştü. Görüşme sonrası Ergün Atalay açıklama yaptı. Atalay, asgari ücretle ilgili son gelişmeleri aktardı.TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmesinden sonra açıklamalarda bulundu.
Atalay, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'yla görüşeceğini ve o görüşmeden sonra TÜRK-İŞ kurmaylarıyla asgari ücretin görüşüleceğini söyledi. Atalay, gelinen noktayı Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ilettiğini aktardı. Atalay, asgari ücretle ilgili rakam vermedi. Atalay, asgari ücretin açıklanmasının perşembe gününden önce olabileceğini belirtti.
Asgari ücret zam senaryoları?
Asgari ücret toplumun geniş bir kesimini ilgilendiriyor. Masaya yatırılması beklenen oranlar şunlar. Yüzde 25 oranında zam yapılırsa net asgari ücret 10 bin 634 liraya çıkıyor, asgari ücrete yüzde 30 zam yapılırsa net asgari ücret 11 bin 58 lira oluyor, yüzde 35 zam yapılırsa net asgari ücret 11 bin 483 lira oluyor, yüzde 40 zam yapılırsa net asgari ücret 11 bin 910 liraya çıkıyor.
Asgari ücret net ne kadar?
Asgari ücret, bir işçi için aylık brüt 10 bin 8 lira, vergiler ve kesintiler düştüğünde net 8 bin 506 lira 80 kuruş olarak uygulanıyor. Asgari ücretin işverene toplam maliyeti, bir işçi için 11 bin 759 lira 40 kuruş. Bunun 10 bin 8 lirasını brüt asgari ücret, 1551 lira 24 kuruşunu sosyal güvenlik primi, 200 lira 16 kuruşunu işveren işsizlik sigorta fonu oluşturuyor.