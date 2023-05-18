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Bakan Vedat Bilgin net rakam verdi! Yeni net ve brüt asgari ücret ne kadar olacak, ne zamana belli olacak?

Temmuz asgari ücret zammında son durum gündemdeki yerini koruyor. Kamu işçilerinin en düşük maaşı 15 bine çıkarken memur zammı ile birlikte en düşük memur maaşının 22 bin TL olacağı kararlaştırıldı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Ocak ayında gelen zammın ardından 8 bin 506 TL'ye yükselen asgari ücrete tarihi artış yapılacağını açıklamıştı. İşte 2023 asgari ücret zammında son durum...

15:50 . 18/05/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Temmuz maaş zammı

Temmuz maaş zammı

Asgari ücret zammında son durum 7 milyon çalışan tarafından yakından takip ediliyor. Son olarak 2023 yılında net asgari ücret 8 bin 506 liraya yükseltildi. Normal şartlarda asgari ücret her yıl işçi sendikası, işveren sendikası ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen tespit komisyonunda yeniden belirleniyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan daha önce yaptığı açıklamada asgari ücrete ara zam yapılacağını ifade etmişti. Bakan Bilgin ise asgari ücrette 500 dolar vurgusu yaptı. Asgari ücrette ara zam ve refah payı olup olmayacağı araştırılıyor. Peki Asgari ücret ne kadar olacak? İşte, Asgari ücret Temmuz zammında son durum…

BAKAN BİLGİN ASGARİ ÜCRET ZAMMI İÇİN TEMMUZ'U İŞARET ETTİ!

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, asgari ücrete temmuz ayında yapılacak zamla ilgili tarihsel bir adım attıklarını ve geliri vergi dışı bıraktıklarını dile getirdi.

"500 DOLAR CİVARINDA OLACAK"

Bakan Bilgin "Asgari ücretten 1,5 yıldır vergi alınmıyor. Temmuzda reel alım gücünü koruyacak şekilde düzenleyeceğiz. Cumhuriyet tarihinde dolar bazında 455 doların üzerinde en yüksek seviyeye çıkaran bir düzenlemeyi ocak ayında yaptık. Temmuzda da aynısını yapacağız. Aşağı yukarı 500 dolar bazında bir oran olacak. Çalışmalarımız hazır." ifadelerini kullandı.

2023 TEMMUZ ASGARİ ÜCRET ZAMMI NE KADAR OLACAK?

Temmuz asgari ücret zam oranı henüz belli olmadı. Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından gerçekleştirilen görüşmelerin ardından zam oranları netleşecek. Net ve brüt asgari ücretin Temmuz ayında açıklanması bekleniyor.



#asgari ücret
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#temmuz zammı
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