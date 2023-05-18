Asgari ücret zammında son durum 7 milyon çalışan tarafından yakından takip ediliyor. Son olarak 2023 yılında net asgari ücret 8 bin 506 liraya yükseltildi. Normal şartlarda asgari ücret her yıl işçi sendikası, işveren sendikası ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen tespit komisyonunda yeniden belirleniyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan daha önce yaptığı açıklamada asgari ücrete ara zam yapılacağını ifade etmişti. Bakan Bilgin ise asgari ücrette 500 dolar vurgusu yaptı. Asgari ücrette ara zam ve refah payı olup olmayacağı araştırılıyor. Peki Asgari ücret ne kadar olacak? İşte, Asgari ücret Temmuz zammında son durum…