Emekli ve memur Temmuz zammı 2023 için veriler gelmeye devam ediyor. Birçok kalemde direkt olarak etkili olacak Mayıs ayı enflasyon oranı TÜİK tarafından duyuruldu. Emekli ve memur zammı ile Türkiye'de milyonlarca vatandaşın geliri yükselecek. Temmuz zammı için artık sadece 1 veri kaldı.

Emekli ve memur Temmuz zammı için 1 aydan az bir zaman kaldı. Ekonomide dümene yeniden geçen Mehmet Şimşek ile yeni dönemin yol haritası yavaş yavaş belli olmaya başladı. Bu kapsamda öncelikle gözler asgari ücret, memur ve emekli maaşlarına yapılacak zamlarda. Asgari ücrete yapılacak zam oranı ne zaman belli olacak?

ASGARİ ÜCRET ZAMMINDA SON DURUM NE?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı yeni kabinede tam yetkili Hazine ve Maliye Bakanı olan Mehmet Şimşek görevi devralarak 5 yıl sonra yeniden ekonominin dümenine geçti. "Şahsıma zorluklar ve yüksek beklentilerle dolu ağır bir görev verildiğini biliyorum. İnşallah hep birlikte bu süreçten alnımızın akıyla çıkacağız" diyerek bayrağı devralan Şimşek, rasyonel zemine dönmekten başka seçenek kalmadığını ifade etti. Bakan Şimşek, "Toplumsal refahı yükseltmek, kurala dayalı ekonomi, uluslararası normlara uygunluk, kurumsal kapasite, kalitenin güçlenmesi, lüksek büyüme için mali disiplin, tek haneli enflasyon, eşgüdüm, güçlü bir koordinasyon" olmak üzere 6 başlıkta ekonominin rotasını çizdi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı görevini Nureddin Nebati'den devralan Mehmet Şimşek ekonomiyle ilgili tüm koordinasyonu üstlenecek. Bakanlıktaki devir teslim törenine Bakan Şimşek'in daha önce birlikte çalıştığı bürokratlar, bakanlık çalışanları da katıldı. Bu dönemde yatırım, istihdam, üretim ve ihracatta önemli kazanımlar elde edildiğini dile getiren Şimşek, gelecek döneme ilişkin hedeflerini de anlattı.

Bakan Şimşek, vakit kaybetmeden orta vadeli program çalışmalarına başlayacaklarını belirterek, "Sürdürülebilir yüksek büyüme için mali disiplinin tesis edilmesi ve fiyat istikrarının sağlanması temel hedefimiz olacak. Orta vadede enflasyonun yeniden tek haneli rakamlara düşürülmesi, her alanda öngörülebilirliğin artırılması, cari açığı azaltacak yapısal dönüşümün hızlandırılması ülkemiz için hayati önem taşımaktadır. Uygulanacak maliye politikası ve yapısal reformlarla, Merkez Bankamıza enflasyonla mücadelede destek olmak temel politikamız olacak" diye konuştu.

Bakan Şimşek, bakanlıklar, kurumlarla güçlü koordinasyon ve eşgüdüm vurgusu yaparken, "Atacağımız her adım, aldığımız her karar Türkiye'ye duyulan güvenin artması, istikrarın güçlenmesi açısından önem taşıyor. Sayın Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde geceli gündüzlü çalışacağız. Pandemi, küresel finansal zorluklar ve depremle birlikte sadece ülkemiz değil tüm dünya zorlu bir imtihandan geçiyor. Sayın Bakan'ımıza bu yoğun süreçteki çalışmaları, gayretleri nedeniyle çok teşekkür ediyorum" değerlendirmesini yaptı.

Bakan Şimşek'in ajandasında enflasyon, faiz, kur korumalı mevduat hesabı, asgari ücret, memur ve emekli maaş zammı, ödemeler dengesi, para politikası olmak üzere birçok önemli başlık bekliyor. Bugün Mayıs ayı enflasyonu açıklanacak. TÜİK doğalgazın ücretsiz verilmesi nedeniyle mayıs ayında TÜFE hesabında sıfır fiyat yöntemi uygulayacak. Enflasyonun beklenenin altında olması bekleniyor. Bakan Şimşek'in enflasyon mücadele konusundaki tutumu yakından takip edilecek. Mehmet Şimşek'in bakan koltuğuna oturmasının ardından faiz politikasına nasıl devam edileceği tüm piyasa tarafından yakından takip edilecek. İlk Para Politikası Kurulu toplantısı 22 Haziran'da yapılacak.

GÖZLER ASGARİ ÜCRET, MEMUR, EMEKLİ ZAMMINDA

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ara zam sözü verdiği asgari ücretin 500 dolar seviyelerinde olması beklenirken Bakan Şimşek'in hem asgari ücret hem de memura zam konusunda nasıl bir tutum alacağı merak ediliyor. Kur korumalı mevduat hesapları Mayıs sonu itibariyle 2.5 trilyon liraya gelirken, KKM'nin kademeli olarak azaltılabileceği dile getirilirken bu konuda atılacak adımlar da yakından izlenecek.

ASGARİ ÜCRET NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Temmuz ayı asgari ücret zammı Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından belirleniyor. Asgari ücreti, yasa gereği işçi, işveren ve hükümetten 5'er temsilci olmak üzere 15 kişiden oluşan komisyonla belirlenecek. Asgari ücret zammının ne zaman açıklanacağı henüz belli değil, konuya ilişkin açıklama geldiğinde haberlerimizde yer vereceğiz.



