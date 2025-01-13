Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan canlı yayında önemli açıklamalarda bulunuyor. Bakan Vedat Işıkhan, asgari ücrete temmuzda ara zam yapılacak mı? sorusuna cevap verdi.

Temmuz ayında asgari ücrete ara zam gelecek mi?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, asgari ücrete ara zam konusunda önemli açıklamalarda bulundu. Işıkhan "İhtiyaç olursa güncelleme yapabiliriz" dedi.

Asgari ücreti ekonomik sistemimizi güçlendirmek amacıyla 1 yıl süreyle belirledik" diyen Işıkhan, "Eğer böyle bir ihtiyaç hasıl olursa biz yine hükümet olarak çalışırız ve gerekli iyileştirmeyi yaparız. Amaç vatandaşların satın alma gücünü korumak. Baktık ki 2023'teki gibi geriye gidiyor, tekrar bir destek verilebilir. Ancak ben 2025 yılının meyveleri alacağımız bir yıl olacağına yürekten inanıyorum" ifadelerine yer verdi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan açıklamasında şu ifadeleri kullandı: "Hükümet olarak vatandaşlarımızın satın alma gücünü korumak zorundayız.2025 yılında enflasyonda ciddi anlamda iyileşmeler bekliyoruz. Düşüşün başladığını göreceğiz. Ancak olur da bir aksilik bir felaket ya da başka bir durumla karşı karşıya kalırsak temmuz ayında da tekrar gündeme gelebilir."

Manüpülatif bir yol izliyorlar. Altın ile eşleştirmeye çalışıyorlar. Altın, küresel ekonomide değer kazanıyor. Algıda değişiklik yapmaya çalışıyorlar. Türkiye'nin maaşları, altın karşısında en az değer kaybeden ülkelerden birisi. Atın hesabı ile asgari ücret Fransa'da 2002 yılından beri yüzde 80 değer kaybetti. Reel artışlar neden konuşulmuyor? Çünkü bu gerçek rakamları ortaya koyuyor. Bizim amacımız paranın gerçek değerini korumak. Enflasyonda kalıcı bir düşüş sağlamak, enflasyonun kontrol altına alındığı bir dönem olacak. Ülkemiz zenginliklerini vatandaşları ile paylaşacak."

2025 yılında SGK aylık tavan ve taban tutarlar

ASGARİ ÜCRET 26.005,50

SGK PRİMİ% 14 3.640,77

İŞSİZLİK SİG. PRİMİ % 1: 260,06

KESİNTİLER TOPLAMI: 3.900,83

NET ASGARİ ÜCRET: 22.104,67

Asgari ücretin işverene maliyeti ne kadar?

ASGARİ ÜCRET: 26.005,50

SGK PRİMİ (İşveren Payı) % 15.75: 4.095,87

SGK PRİMİ % 16.75 (İşveren Payı): 4.355,92

İŞVEREN İŞSİZLİK SİGORTA PRİMİ % 2: 520,11

İŞVERENE TOPLAM MALİYET: 30.621,48







