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Asgari ücrete yeni ara zam gelecek mi?

Asgari ücret 2023 yılı için 8 bin 506 TL olarak belirlendi. Asgari Ücret Tespit Komisyonun çalışmaları sonucunda yüzde 54,66 zamlanan asgari ücrette ara zam konusu gündemde. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'Gerekirse ara dönemde zam yapmaktan geri durmayız' ifadelerini kullanmıştı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin asgari ücrete temmuz zammı ilişkin, "Bir zam beklemiyorum. Olağanüstü bir durum olursa düşünülebilir. Asgari ücrete ara zam gelmeyecektir." dedi. Bakan Bilgin’in konuya ilişkin açıklamasının detayları.

10:36 . 27/01/2023 Cuma
Yeni Şafak
Asgari ücrete ara zam olacak mı?

Asgari ücrete ara zam olacak mı?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin canlı yayında gündeme dair merak edilenler soruları yanıtladı. Bakan Bilgin'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle: Türkiye büyümede OECD'de 2. ülke konumundadır. IMF programları istikrarsızlık getirir. Türkiye pandeminin getirdiği olumsuzluğa dalgalanmalara rağmen büyümesini sürdürdü.

Asgari ücret temmuz zammı

Asgari ücrete temmuzda ara zam gelecek mi?

  • Ben gerekmeyeceğini düşünüyorum. Cumhurbaşkanımızın da dediğin gibi beklenmedik olağandışı bir durum olursa. Ancak bunun tam tersi yaşanıyor. Enflasyon düşüyor. Düşmeye de devam edecek. Merkez Bankası'nın da açıkladığı tahmin rakamları bu yönde. Yıl sonunda yüzde 30'un altında yüzde 20'lerde bir enflasyon ile karşılacağız. Enflasyonun yüzde 20'lere gerilediği bir ortamda da yaptığımız artış asgari ücretlilerin alım gücünün korunmasını sağlayacaktır.
Çalışma Bakanı Vedat Bilgin

Sözleşmeli personel kadro son durum ne?

Sözleşmeli personelin haklarını düzenleyeceğiz. Onları bu endişeden kurtaracağız. Netleşen bir takvim yok. Dosyamız netleşince açıklayacağız. Kamuda daha adil bir düzenleme beklentisi vardı.

EYT'li maaşında az zam mı var?

EYT'de ilk maaşların Mart'ın 1'inde ödenmesini bekliyoruz. Buna hazırlıklarımızı yaptık. EYT tarihinde bir esneme olmaz ama erken olabilir. Kamudaki EYT'liler emekli olmayacaktır. EYT'li maaşında az zam iddiası doğru değildir.

Geçici işçiler ne zaman kadroya geçecek?

Geçici işçi sorununu seçim öncesi çözeceğiz. EYT'den sonra Meclis'e getireceğimiz konulardan birisi de budur.



#asgari ücret
#asgari ücret zammı
#vedat bilgin
32 dakika önce
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Asgari ücrete yeni ara zam gelecek mi?
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