Özgün Asgari Temmuz zammı belli oldu mu? 2022 yılının ikinci zammında son durum
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Asgari Temmuz zammı belli oldu mu? 2022 yılının ikinci zammında son durum...

Asgari ücrete ara zam ile ilgili son gelişmeler yakından takip ediliyor. Asgari Ücret Tespit Komisyonu 2022 yılı asgari ücreti 4 bin 253 lira 40 kuruş olarak açıklamıştı. Enflasyon ve hayat pahalılığı nedeniyle asgari ücret için beklenen ikinci zam yapılacak mı, Asgari ücrete Temmuz'da ikinci zam gelecek mi? Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in açıklamaları ile merak kazandı. İşte detaylar...

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Asgari ücrete ikinci zam gelecek mi? Temmuzda zam yapılacak mı?
Asgari ücret Temmuz zammı

Asgari ücrete ikinci zam yapılacak mı? Son dönemde gündemde oldukçta yer alan asgari ücret zammı ile ilgili son bilgiler. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik daha önceki açıklamasında, ‘Asgari ücretin dar gelirli vatandaşımızı ekonomik olarak koruması gündemimizdedir.’ demişti.

ASGARİ ÜCRET TEMMUZ ZAMMI BELLİ OLDU MU?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin asgari ücrete temmuz zammının gündemde olmadığını dile getirmişti. MKYK sonrasında açıklama yapan Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Sözcüsü Ömer Çelik ise "Asgari ücret dar gelirli vatandaşımız ekonomik olarak koruması gündemimizdedir." ifadelerini kullanmıştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, " Önümüzdeki aylarda bu doğrultuda yeni adımlar atarak hayat pahalılığının insanlarımız üzerindeki yükünü azaltmayı sürdüreceğiz. Bir de bu gelişmelerin uluslararası serencamı var." dedi.

ÖMER ÇELİK'TEN YEŞİL IŞIK

Rekor zammın ardından tartışılan temmuz zammının değerlendirildiği Ömer Çelik tarafından açıklandı. Bakan Bilgin'in "gündemimizde yok" demesine karşılık vatandaşın enflasyona ezdirilmeyeceğini söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan temmuz zammına yeşil ışık yakmıştı. Konuyla ilgili AK Parti sözcüsü Ömer Çelik'ten son dakika açıklaması geldi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, MKYK devam ederken gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Çelik şunları söyledi:

"Asgari ücret ve dar gelirli vatandaşımız ekonomik olarak koruması gündemimizdedir. Yakından takip ediliyor. Vatandaşlarımızın hayat koşulları bizim partimizin her zaman gündemindedir."

Ömer Çelik; "AK Parti açısından emeklimiz, esnafımız, çiftçimiz, genç arkadaşlarımız bunlardan gelen talepleri takip ediyor ve değerlendiriyoruz." ifadelerini kullandı.

Ayrıca "Onların zamanlaması içeriklendirilmesi henüz Çalışma Bakanlığı açısından nasıl içeriklendirecekler, onlar için erken. Onlar olgunlaştığı zaman bizdeki bilgileri paylaşırız. Vatandaşlarımız şunu bilsinler ki çeşitli sosyal kesimlerden bize iletilen talepler sistematik şekilde değerlendiriliyor." İfadelerine de yer verdi.

ASGARİ ÜCRETE İKİNCİ ZAM OLACAK MI?

Basın mensuplarından Erdoğan'a "Yılbaşında asgari ücret ve memur maaş zammı belirlendikten sonra "Gerekirse yıl ortasına doğru enflasyon ve günün koşulları değerlendirilerek tekrar bir değerlendirme yapılabilir" dediniz şeklindeki ifadeler hatırlatılarak şu soru yöneltildi:

"Geçtiğimiz günlerde masada işçi adına pazarlıkları yürüten Türk-İş Başkanı Ergün Atalay da biz bir davet gelirse zevkle o masaya otururuz dedi. Bir gündem var mı, yıl ortasında asgari ücretle ilgili yeni bir gelişme, bir zam olur mu? Bir de emekliler için bayram ikramiyesi ödeniyor, onların da bir zam beklentisi var, emeklilere de bir müjdeniz olacak mı?"

Başkan Erdoğan bu soruya "Şu anda daha üçüncü aydayız. Yıl ortasına geldiğimiz zaman zaten Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanım da önüme mevcut durumu getirir." dedi.

Ayrıca "Zaten Vedat Bey sendikalarla bugüne kadar samimi görüş alışverişinde bulunmuştur. Yapılacak görüşmeler neticesinde de yıl ortasında böyle bir değerlendirme gerektiğinde biz kesinlikle vatandaşımızdan, hele hele işçimizden böyle bir şeyi esirgemeyiz. Veren el alan elden hayırlıdır." ifadelerini kullandı.

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