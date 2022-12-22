Özgün 2023 Temmuzda asgari ücrete ara zam olacak mı?
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2023 Temmuz’da asgari ücrete ara zam olacak mı?

2023 asgari ücret zam oranı yüzde 54,54 oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2023 yılında uygulanacak asgari ücretin 8 bin 500 TL olduğunu açıkladı. Bu durumda brüt ücret 10 bin liraya, işverene maliyeti ise 11 bin 750 lira oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Ülkemizde her kesim gibi çalışanlarımızın gelir ve refah seviyesini artırmış bir yönetim olarak hiç kimsenin hakkının zayi olmasına meydan vermeyiz." ifadelerini kullandı. Türk-İş asgari ücretin açıklandığı toplantıya katılmazken Erdoğan temmuz ayında olası bir ara zama işaret etti.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Asgari ücrete Temmuz 2023’te ara zam yapılacak mı? Temmuzda asgari ücrete yeni zam olacak mı?
Temmuzda asgari ücrete yeniden zam yapılacak mı?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, 2023 yılında uygulanacak asgari ücreti kamuoyuna açıkladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ne emekçilerimizin haklarının yenmesine ne işverenlerimizin üzerine altından kalkamayacakları yük bindirilerek istihdamın zarar görmesine rıza gösteririz." dedi. Erdoğan, 2023 yılında uygulanacak asgari ücretin net 8 bin 506 lira olarak belirlendiğini açıkladı.

2023 asgari ücreç
2023 asgari ücreç

2023 Temmuz’da asgari ücrete ara zam olacak mı?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Çalışan ve işveren tarafı ortak rakam üzerine anlaşamadı. Taraflardan biri katılmadı ama asgari ücreti ortada bırakamazdık. Geçmişte de hükümetçe sonuçlandırılan asgari ücret vardır." sözlerini kaydetti. Asgari ücrete yönelik ortaya atılan rakamlara ilişkin açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sırtında küfe olmayanlar atıyorlar. Devlet olarak sırtımızda devamlı bir küfe var" ifadelerini kullandı.

  • Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetti: "Asgari ücrette şayet beklenmedik bir tabloyla karşılaşırsak tıpkı geçen yıl olduğu gibi yine bir ara düzenleme yapmaktan kaçınmayız. Ülkemizde her kesim gibi çalışanlarımızın gelir ve refah seviyesini artırmış bir yönetim olarak hiç kimsenin hakkının zayi olmasına meydan vermeyiz."

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Asgari ücret8 bin 500 lira

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