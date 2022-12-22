2023 Temmuz’da asgari ücrete ara zam olacak mı? 2023 asgari ücret zam oranı yüzde 54,54 oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2023 yılında uygulanacak asgari ücretin 8 bin 500 TL olduğunu açıkladı. Bu durumda brüt ücret 10 bin liraya, işverene maliyeti ise 11 bin 750 lira oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Ülkemizde her kesim gibi çalışanlarımızın gelir ve refah seviyesini artırmış bir yönetim olarak hiç kimsenin hakkının zayi olmasına meydan vermeyiz." ifadelerini kullandı. Türk-İş asgari ücretin açıklandığı toplantıya katılmazken Erdoğan temmuz ayında olası bir ara zama işaret etti.

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