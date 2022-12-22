Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, 2023 yılında uygulanacak asgari ücreti kamuoyuna açıkladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ne emekçilerimizin haklarının yenmesine ne işverenlerimizin üzerine altından kalkamayacakları yük bindirilerek istihdamın zarar görmesine rıza gösteririz." dedi. Erdoğan, 2023 yılında uygulanacak asgari ücretin net 8 bin 506 lira olarak belirlendiğini açıkladı.
2023 Temmuz’da asgari ücrete ara zam olacak mı?
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Çalışan ve işveren tarafı ortak rakam üzerine anlaşamadı. Taraflardan biri katılmadı ama asgari ücreti ortada bırakamazdık. Geçmişte de hükümetçe sonuçlandırılan asgari ücret vardır." sözlerini kaydetti. Asgari ücrete yönelik ortaya atılan rakamlara ilişkin açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sırtında küfe olmayanlar atıyorlar. Devlet olarak sırtımızda devamlı bir küfe var" ifadelerini kullandı.
- Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetti: "Asgari ücrette şayet beklenmedik bir tabloyla karşılaşırsak tıpkı geçen yıl olduğu gibi yine bir ara düzenleme yapmaktan kaçınmayız. Ülkemizde her kesim gibi çalışanlarımızın gelir ve refah seviyesini artırmış bir yönetim olarak hiç kimsenin hakkının zayi olmasına meydan vermeyiz."