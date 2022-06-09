Özgün Asgari ücrete zam yapılacak mı, ne zaman yapılacak? Temmuz maaş zammı ile ilgili gelişmeler
ÖZGÜN HABERLER

Asgari ücrete zam yapılacak mı, ne zaman yapılacak? Temmuz maaş zammı ile ilgili gelişmeler!

Milyonlarca çalışanı ilgilendiren asgari ücret tutarı ile ilgili Temmuz'da 2. zam gelip gelmeyeceği merak ediliyor. Asgari ücrete Temmuz'da ikinci zam gelecek mi? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan konuyla ilgili dolaylı olarak peş peşe açıklamalar geldi. Asgari ücret yükselecek mi, ne kadar zam gelecek? İşte asgari ücret zammı 2022 son durumu haberimizin devamında...

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
Asgari ücrete Temmuzda ne kadar zam yapılacak? Asgari ücret kaç liraya çıkacak?
Asgari ücret 2022

Asgari ücrete ikinci zam veya diğer bir yaygın kullanışla ara zam gelecek mi? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "Yeşil ışık sinyali niteliğinde açıklama geldi.

ASGARİ ÜCRETE ZAM GELECEK Mİ?

6 Haziran Pazartesi günü gerçekleştirilen Kabine Toplantısı sonrasında açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Temmuz ayındaki enflasyon farkı artışlarıyla ücretlileri biraz daha rahatlatacağız.

Yılbaşında tüm çalışanların durumlarını gözden geçirerek herkesin hakkını almasını temin edeceğiz. Sosyal yardım şemsiyemizi genişleterek hiçbir vatandaşımızın mağduriyetine izin vermeyeceğiz." ifadelerini kullandı.

Ayrıca Cumhurbaşkanı Erdoğan, 4 Haziran Cumartesi günü yaptığı açıklamada, "Petrol fiyatlarının arttığı dönemde dünyada neyin nereye geldiğini takip ediyorsunuz. Ücretliler başta olmak üzere her kesimden vatandaşımızın gelirlerini artırarak aradaki farkı kapatacak programları hazırlıyoruz." dedi.

Erdoğan'ın yaptığı bu açıklama, kamuoyunda asgari ücrete zam sinyali olarak değerlendirilmişti.

BAKAN BİLGİN'DEN ZAM AÇIKLAMASI

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin asgari ücrete temmuz zammının gündemde olmadığını dile getirmişti. MKYK sonrasında açıklama yapan Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Sözcüsü Ömer Çelik ise "Asgari ücret dar gelirli vatandaşımız ekonomik olarak koruması gündemimizdedir." ifadelerini kullanmıştı.

2022 ASGARİ ÜCRET NE KADAR?

Asgari ücret zammı Ocak ayında enflasyon rakamlarının çok üzerinde yüzde 50,5 olarak belirlenirken, asgari ücret brüt 5.004 TL, net olarak da 4.253,40 TL olarak belirlenmişti.

Yargıtaydan emsal izin kararı

Yargıtay'dan emsal izin kararı

​'Bir daha işyerine gelme' diyen patron tazminat ödeyecek.
Altı aydır aranıyordu

Altı aydır aranıyordu

​İnsan kemikleri ve kafatasının sırrı çözüldü.
PKKda çözülme sürüyor: Kaçmak isteyenler korkmamalı

​MEB'den yeni program: Başvuru için son gün yarın.

​540 milyar metreküplük gaz karaya ulaşacak.
Rıdvan Yılmaz İtalya yolunda

Rıdvan Yılmaz İtalya yolunda

Lice'de bir ton esrar, 2 milyon 144 bin kök kenevir ele geçirildi.

​Bartın'da ele geçirildi: Market gibi dizayn etmişler.
Çok sayıda ile<br>sağanak uyarısı

Çok sayıda ile
sağanak uyarısı

​Aralarında İstanbul da var: Akşam saatlerine dikkat.

​Terör destekçisi vekil, Başbakan'ı parmağında oynatıyor.

​Şimdi Filistinlilerin hatıralarında yaşıyor.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.