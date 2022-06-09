Asgari ücrete zam yapılacak mı, ne zaman yapılacak? Temmuz maaş zammı ile ilgili gelişmeler!

Asgari ücrete ikinci zam veya diğer bir yaygın kullanışla ara zam gelecek mi? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "Yeşil ışık sinyali niteliğinde açıklama geldi.

ASGARİ ÜCRETE ZAM GELECEK Mİ?

6 Haziran Pazartesi günü gerçekleştirilen Kabine Toplantısı sonrasında açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Temmuz ayındaki enflasyon farkı artışlarıyla ücretlileri biraz daha rahatlatacağız.

Yılbaşında tüm çalışanların durumlarını gözden geçirerek herkesin hakkını almasını temin edeceğiz. Sosyal yardım şemsiyemizi genişleterek hiçbir vatandaşımızın mağduriyetine izin vermeyeceğiz." ifadelerini kullandı.

Ayrıca Cumhurbaşkanı Erdoğan, 4 Haziran Cumartesi günü yaptığı açıklamada, "Petrol fiyatlarının arttığı dönemde dünyada neyin nereye geldiğini takip ediyorsunuz. Ücretliler başta olmak üzere her kesimden vatandaşımızın gelirlerini artırarak aradaki farkı kapatacak programları hazırlıyoruz." dedi.

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Erdoğan'ın yaptığı bu açıklama, kamuoyunda asgari ücrete zam sinyali olarak değerlendirilmişti.

BAKAN BİLGİN'DEN ZAM AÇIKLAMASI

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin asgari ücrete temmuz zammının gündemde olmadığını dile getirmişti. MKYK sonrasında açıklama yapan Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Sözcüsü Ömer Çelik ise "Asgari ücret dar gelirli vatandaşımız ekonomik olarak koruması gündemimizdedir." ifadelerini kullanmıştı.

2022 ASGARİ ÜCRET NE KADAR?

Asgari ücret zammı Ocak ayında enflasyon rakamlarının çok üzerinde yüzde 50,5 olarak belirlenirken, asgari ücret brüt 5.004 TL, net olarak da 4.253,40 TL olarak belirlenmişti.