Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin’den son dakika 2023 asgari ücret zammı açıklaması

Türkiye’de milyonlarca kişi, önümüzdeki ocak ayında gerçekleşecek olan asgari ücret zammını beklerken, açıklanan enflasyon rakamları üzerinden tahminler de gelmeye devam ediyor. Geçtiğimiz temmuz ayında 4 bin 253 Türk Lirası’ndan 5 bin 500 Türk Lirası’na çıkan asgari ücrete asıl zammın 2023 Ocak’ta gelmesi bekleniyor.

2023 asgari ücret zammı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin asgari ücretliye müjdeyi verdi. Asgari ücretli çalışanlar ve EYT'liler gözlerine Bakan Bilgin'den gelecek olan habere çevirdi. Beklenen açıklama geldi. Bakan Bilgin ’Emekçileri sevindirecek haber vereceğiz’’ diyerek milyonlarca kişiyi heyecanlandırdı.

Asgari ücrete gelecek olan zamla ilgilide açıklamalarda bulunan Bilgin, vatandaşları enflasyona ezdirmeyeceğiz diyerek zam sinyali verdi. Asgari ücrete gelecek zamla ilgilide açıklamalarda bulunan Bakan Bilgin, "Bu sene asgari ücrette yüzde 85 artış yaptık. Yine aralık sonunda belirlenecek yeni asgari ücrette de emekçilerimizi enflasyon karşısında ezdirmeyeceğiz. Milyonların merakla beklediği EYT sorunu en geç aralık ayında meclise intikal ettirilecek. Çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor" dedi.

2023 asgari ücret zam oranı ne kadar olur?

Yeni Asır Gazetesi Yazarlarından Faruk Erdem, komisyonun alım gücünü ve aynı şekilde enflasyon rakamları ile ilgili olarak geçim endeksine önem verilip yeni asgari ücrete karar vereceğini dile getirdi.

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Yeni Asır Gazetesi Faruk Erdem, yeni rakamı duyurulacak olan asgari ücretin bugüne kadar zamlarına bakıldığı zaman bir önceki yılın enflasyon rakamının 3 ve 7 puan üzerinde tespit edildiğinin görüldüğünü ifade etti ve şu şekilde devam etti: "İçinde bulunduğumuz 2022 yılında asgari ücret uzun bir zaman sonra temmuz ayında da artış görüldü. Bu şekilde yıllık artış yüzde 90'ı bulmuş olurken enflasyonun da üzerinde bir rakam ortaya çıkardı.

Önümüzdeki yılın asgari ücretinin de yine mevcut şekilde enflasyon üzerinde güçlü bir artış ile belirlenmesi hedefler arasında. Orta Vadeli Program hedefi dikkatlere alındığında mevcut asgari ücretin 5. 500 TL’den en az 7. 500 TL’ye yükselmesi beklentiler arasında.

Bunun haricinde de çıkacak formüller de var olmakta. Ama yeni asgari ücret artışına önümüzdeki Aralık ayında da toplanacak olan komisyon karar verecek. Komisyon alım gücünü ve yine aynı şekilde enflasyon rakamları ile de geçim endeksini dikkate alarak karar verecek. Asgari ücretteki yükseliş ise diğer çalışanların da maaşlarını yukarı çekecek şekilde etki yapacak.

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Tüm bunlar ile beraber de 2022 yılında kaldırılmış olan vergilerin de yine 2023 senesinde de alınmaması uygulanmasının devam etmesi beklenmekte.

Aynı şekilde asgari ücretlilerden ve diğer çalışanların asgari ücret kadarki gelirlerinden gelir ve damga vergisi alınmıyor.”

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