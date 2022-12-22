Zamlı asgari ücret ne zaman yatacak? 2023 Ocak ayı zamlı maaşların yansıyacağı tarih!

Asgari ücrette gözler Başkan Erdoğan'a çevrildi. Bugün açıklanması beklenen 2023 asgari ücret zammının ne olacağı merakla araştırılıyor. Öte yandan ilk zamlı maaşların hangi tarihte yatacağını merak eden vatandaşlar, konu hakkında internet üzerinden araştırmalara başladı. Peki, yeni asgari ücret ne zaman geçerli olacak? 2023 Ocak asgari ücret zamlı maaş ne zaman, hangi tarihte yatacak?

YENİ ASGARİ ÜCRET NE ZAMAN GEÇERLİ OLACAK?

2023 Ocak zammı ile asgari ücretin ne kadar olacağı bugün belli olacak. Yeni asgari ücret tutarı, 1 Ocak'tan itibaren geçerli olacak. İlk zamlı maaşlar Şubat ayında ödenecek.

YENİ ASGARİ ÜCRET BİRÇOK KALEMİ ETKİLEYECEK

Yeni asgari ücret yaklaşık 7 milyondan fazla çalışanı doğrudan etkilemesinin yanında, yasal mevzuattaki birçok düzenlemede ölçü olarak kabul edilmesi bakımından da her vatandaşı yakından ilgilendiriyor.

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Yeni asgari ücret rakamıyla işsizlik maaşı, kıdem tazminatı, GSS primleri, askerlik ve doğum borçlanması, isteğe bağlı sigorta primleri, staj ücretleri, asgari ücretlilerin rapor ücretlerinin de aralarında olduğu birçok kalemde değişiklik yaşanacak.

2023'TE ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK?

2023 yılında uygulanacak asgari ücret için beklentiler 8 bin TL ve üzerinde şekillendi. Rakam konusunda TİSK tarafından herhangi bir resmi açıklama yapılmazken, TÜRK-İŞ'in resmi teklifi 9 bin TL oldu.

TÜRK-İŞ'in açıkladığı rakamla beraber kamuoyunda masada 5 rakam oluştu. İşte milyonların en çok merak ettiği işveren maliyetleri ve zam oranları dahil net-brüt asgari ücret tablosu:

Net asgari ücret 8 bin lira olursa; brüt asgari ücret 9 bin 412 lira, zam oranı yüzde 45 ve işveren maliyeti de 11 bin 59 lira,

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Net asgari ücret 8 bin 250 lira olursa; brüt asgari ücret 9 bin 706 lira, zam oranı yüzde 50 ve işveren maliyeti 11 bin 404 lira,

Net asgari ücret 8 bin 500 lira olursa; brüt asgari ücret 10 bin lira, zam oranı yüzde 54 ve işveren maliyeti 11 bin 750 lira,

Net asgari ücret 8 bin 750 lira olursa; brüt asgari ücret 10 bin 294 lira, zam oranı yüzde 59 ve işveren maliyeti 12 bin 96 lira,

Net asgari ücret 9 bin lira olursa; brüt asgari ücret 10 bin 588 lira, zam oranı yüzde 64 ve işveren maliyeti 12 bin 440 lira olacak.

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NOT: Asgari ücret tablosunda yer alan sarı ve turuncu bölümde zam oranları yer alıyor. Sarı bölümde yer alan zam oranı Temmuz 2022'de belirlenen 5.500,35 TL'lik tutara göre turuncu bölümde yer alan zam oranı ise Ocak 2022 döneminde belirlenen 4.253,40 TL'lik ücrete göre hesaplandı.

ASGARİ ÜCRETTE SON DURUM

Yeni yılda geçerli olacak asgari ücret rakamını belirleme çalışmaları kapsamında ilk toplantı 7 Aralık'ta Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının ev sahipliğinde yapıldı. Bu toplantıda, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca yaptırılan asgari ücret anketinin sonuçları açıklandı. Bu ankete göre, işçi ya da işveren olmayan çeşitli mesleklere sahip katılımcıların 2023 yılı asgari ücret beklentisi 7 bin 845 lira oldu.

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