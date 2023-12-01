"İlk asgari ücret toplantısı ne zaman, hangi tarihte yapılacak? Asgari ücret zam oranı ne zaman açıklanacak, geçen sene ayın kaçında açıklandı?" sorularının cevapları sorgulanan konular arasında yer alıyor. Türkiye'nin dört bir yanındaki binlerce vatandaşı yakından ilgilendiren asgari ücret ile ilgili gelişmeler devam ediyor. Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından belirlenecek olan asgari ücret toplantısının tarihi açıklandı. İşte asgari ücret toplantısı için son hesaplamalar...

ASGARİ ÜCRET TESPİT KOMİSYONU İLK TOPLANTI NE ZAMAN?





Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ilk toplantısını 11 Aralık'ta yapacağını açıkladı.

ASGARİ ÜCRET NASIL BELİRLENİYOR?





Asgari ücreti, yasa gereği işçi, işveren ve hükümetten beşer temsilci olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirliyor.





Komisyon, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı tarafından toplantıya çağrılıyor ve yeni asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında teamül üzerine aralık ayında dört kez toplanıyor.





Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının belirlediği üyelerden birinin başkanlık ettiği komisyon, en az 10 üyenin katılımıyla toplanıp oy çokluğuyla karar veriyor.





Oyların eşitliği halinde Komisyon başkanın bulunduğu tarafın çoğunluğu sağladığı kabul ediliyor.





2024 OCAK AYI ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK?





Asgari ücret zammı Aralık ayında işçi, işveren ve hükümet temsilcilerinin katılımı ile Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantılarında belirlenmektedir. Hatırlanacağı gibi Temmuz ayı ara zammında net asgari ücret 8 bin 506 liradan, 11 bin 402 TL'ye yükseltilmişti.





Ekonomi çevreleri tarafından 6 aylık artış oranı tahmini yüzde 40 civarında olması bekleniyor. Bakan Işıkhan'ın "Enflasyonun getirmiş olduğu yükü azaltmak hepimizin ortak görevidir" açıklaması göz önünde tutulduğunda asgari ücret zammıyla ilgili yüzde 40 oranında zam gelmesi ihtimali üzerinde duruluyor.



