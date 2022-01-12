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Aşı olanlar karantinaya girmeyecek mi? Aşı olanlar için karantina süreci nasıl?

Koronavirüsle mücadelede alınan kararlar Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından açıklanıyor. Bugün gerçekleştirilen Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca önemli açıklamalarda bulundu. Koca aşılı olan vatandaşların karantina sürecine ilişkin son durumu aktardı. Aşı olanlar karatinaya girecek mi? Aşı olanlar için karantina kaç gün? İşte ayrıntılar...

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Aşı olanlar karantinaya girmeyecek mi? Aşı olanlar için karantina süreci nasıl?
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Aşılı olan vatandaşların karantina süresi Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklamalarının ardından gündeme geldi. Bakan Koca aşılı olan vatandaşların güncel karantina sürelerini duyurdu.

AŞILI OLANLAR KARANTİNAYA GİRMEYECEK Mİ?

Bilim Kurulumuz gelişmiş ülkelerde uygulanan kuralları, hastalığın ulaştığı yaygınlık seviyesini de dikkate alarak tarama amaçlı ve temaslı kişilerde PCR testi zorunluluğunu kaldırmıştır. Bundan böyle PCR testi yalnızca semptom gösteren kişilere yapılacaktır. Salgını gündemimizden çıkarmak için elimizden gelenin en iyisini yapmaya devam edeceğimizi bilmenizi isterim.

KARANTİNA SÜRESİ KAÇ GÜN?

Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı sonrası Bakan Koca YouTube hesabından toplantıda alınan kararlara ve salgın gündemine ilişkin açıklamalarda bulundu. Bakan Koca şunları söyledi;

- Bugünkü bilim kurulumuzda aşısını ve hatırlatma dozunu olmuş temaslı kişilerin karantinaya alınmamasına karar verilmiştir. İzolasyon konusunda ise pozitif vakaların tamamı 7 gün izolasyonu tamamladıktan sonra test yaptırmaksızın izolasyondan çıkabilirler.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, ''Bugünkü Bilim Kurulumuzda aşısını ve hatırlatma dozunu olmuş temaslı kişilerin karantinaya alınmamasına karar verilmiştir.'' dedi.

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