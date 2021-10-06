Yurt dışına seyahatlerde hangi ülkeler için aşı zorunlu? Aşısız gidilebilecek ülkeler hangileri?

Yurt dışı seyahatleri için aşı olmanın zorunlu olup olmadığı vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Koronavirüs salgını nedeniyle yurt dışına seyahat kuralları da bazı tedbirler alınarak düzenlendi. Peki, Türkiye'den yurt dışına seyahat edebilmek için aşı zorunluluğu var mı? Hangi ülkelere giderken aşı olmak gerekiyor? İşte ayrıntıları...

YURT DIŞI SEYAHATLERDE AŞI ZORUNLU MU?

Ülkemizde 6 Eylül'den itibaren şehirlerarası yolculuklarda PCR testi zorunluluğu getirilmişti. Yurt dışına seyahat edebilmek için bazı ülkelerde aşı olma zorunluluğu bulunuyor. İşte Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından 1 Ekim'de güncellenen yurt dılı seyahatleri koronavirüs tedbileri:

Hangi ülkelere hangi şart ile gidiliyor?

Afganistan

8 yaş ve üstü kişilerin uçuştan önceki 96 saat içerisinde yapılmış negatif PCR test sonucu ibrazı gerekmektedir. Afganistan'dan gelen 6 yaş ve üstü yolcular ile son 14 günde bu ülkelerde bulunduğu anlaşılan Türkiye'ye girişten azami 72 saat önce yapılmış negatif sonuçlu PCR test raporu ibraz etmeleri gerekmektedir. Bu yolculardan Türkiye'de ikamet ve çalışma izni olanlar ikametlerinde, ikamet ve çalışma izni olmayanlar karantina otellerinde 10 gün süreyle karantinaya alınacaktır. Karantinanın 7. gününün sonunda yapılacak PCR test sonucunun negatif çıkması durumunda karantina tedbiri sonlandırılacaktır. Karantinaya alınacak yolcuların Türkiye'ye gelmeden önce otel ücretlerini ödemiş olmaları gerekmektedir. Valiliklerce belirlenen otellerde karantina süreleri boyunca kalmak üzere gerekli ödemeleri yaptıklarını belgelemeyen yolcuların uçağa kabul işlemi hava yolu işletmeleri tarafından yapılmayacaktır. Karantina otellerine ilişkin bilgiler http://web.shgm.gov.tr/tr/covi... adresinden erişilebilmektedir. 12 yaş altındaki çocuklar ülkemize girişlerde PCR/Antijen test raporu ile aşı sertifikası uygulamalarından muaf tutulacaktır.

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Almanya

17 Ağustos Salı itibariyle Türkiye yüksek risk bölgesine alınmıştır. 10 gün izolasyon koşulu getirilmiştir. Karantina gerekliliği, yüksek riskli bölgelerden gelenler için, Federal Almanya Cumhuriyeti'nin giriş portalı (www.einreiseanmeldung.de) aracılığıyla tam aşı, enfeksiyondan iyileşme veya negatif bir test sonucu kanıtı sunulana kadar geçerlidir. Karantina süresi, girişten en geç beş gün sonra yapılan negatif bir test temelinde sona erdirilebilir. Aşılanmış veya bir enfeksiyondan kurtulmuş ve yüksek riskli bir bölgeden gelen kişiler için zorunlu karantina, aşı kanıtı veya iyileşme kanıtı sunduktan hemen sonra sona erer. On iki yaşın altındaki çocuklar için karantina 10 gün yerine 5 gün sonra otomatik olarak sona erer. 12 yaş ve üstü kişilerin ülkeye girişten önceki 48 saat içinde yapılmış antijen testi ya da 72 saat içinde yaptırılmış negatif PCR, RT-LAMP, TMA test sonuçlarından herhangi birini veya en az 14 gün önce Paul-Ehrlich-Institut web sayfasında belirtilen aşılardan tam olarak aşılandıklarına ya da en az 6 ay önce Covid'den iyileştiklerine ve ilk doz aşıyı yaptırdıklarına dair kanıt belgeyi ibraz etmeleri gerekmektedir. (bknz. https://www.auswaertiges-amt.de/en/einreiseundaufenthalt/coronavirus#content_0) Tüm sınır kapılarımızdan (kara, hava, deniz, demiryolu) ülkemize girişlerde; Dünya Sağlık Örgütü veya ülkemizce acil kullanım onayı verilmiş aşılardan en az iki doz (Johnson & Johnson için tek doz) yaptırdıklarını ve son dozdan en az 14 gün geçtiğini veya ilk PCR pozitif test sonucunun 28. gününden başlamak üzere son 6 ay içinde hastalığı geçirdiğine dair ilgili ülke resmi otoritelerince düzenlenen belgeyi ibraz edenlerden ayrıca negatif sonuçlu PCR/hızlı antijen testi raporu ibrazı talep edilmeyecek ve bu kişiler için karantina tedbiri uygulanmayacaktır. Bu ülkelerden ülkemize girişlerde aşı sertifikasının veya hastalığı geçirdiğine dair belgelerin ibraz edilememesi durumunda girişten azami 72 saat önce yapılmış negatif sonuçlu PCR test raporu veya girişten azami 48 saat içerisinde yapılmış negatif hızlı antijen test sonucunun ibrazı istenilecektir.

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12 yaş altındaki çocuklar ülkemize girişlerde PCR/Antijen test raporu ile aşı sertifikası uygulamalarından muaf tutulacaktır.

Andora

Ülkeye girişte üç gece veya daha fazla kalacak 6 yaş üzeri turistlerin, son 72 saat içinde alınmış negatif sonuçlu PCR veya TMA testi sunması zorunlu hale getirilmiştir. Tüm sınır kapılarımızdan (kara, hava, deniz, demiryolu) ülkemize girişlerde; Dünya Sağlık Örgütü veya ülkemizce acil kullanım onayı verilmiş aşılardan en az iki doz (Johnson & Johnson için tek doz) yaptırdıklarını ve son dozdan en az 14 gün geçtiğini veya ilk PCR pozitif test sonucunun 28. gününden başlamak üzere son 6 ay içinde hastalığı geçirdiğine dair ilgili ülke resmi otoritelerince düzenlenen belgeyi ibraz edenlerden ayrıca negatif sonuçlu PCR/hızlı antijen testi raporu ibrazı talep edilmeyecek ve bu kişiler için karantina tedbiri uygulanmayacaktır. Bu ülkelerden ülkemize girişlerde aşı sertifikasının veya hastalığı geçirdiğine dair belgelerin ibraz edilememesi durumunda girişten azami 72 saat önce yapılmış negatif sonuçlu PCR test raporu veya girişten azami 48 saat içerisinde yapılmış negatif hızlı antijen test sonucunun ibrazı istenilecektir.

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12 yaş altındaki çocuklar ülkemize girişlerde PCR/Antijen test raporu ile aşı sertifikası uygulamalarından muaf tutulacaktır.

Angola

Uçuştan önceki 72 saat içerisinde yapılmış negatif RT-PCR test sonucu ibrazı ve seyahat kayıt formu (FRV) doldurulması istenmektedir. Girişte test yapılmakta, tam olarak aşılanmayan kişiler için 7 gün karantina uygulanmaktadır. Tüm sınır kapılarımızdan (kara, hava, deniz, demiryolu) ülkemize girişlerde; Dünya Sağlık Örgütü veya ülkemizce acil kullanım onayı verilmiş aşılardan en az iki doz (Johnson & Johnson için tek doz) yaptırdıklarını ve son dozdan en az 14 gün geçtiğini veya ilk PCR pozitif test sonucunun 28. gününden başlamak üzere son 6 ay içinde hastalığı geçirdiğine dair ilgili ülke resmi otoritelerince düzenlenen belgeyi ibraz edenlerden ayrıca negatif sonuçlu PCR/hızlı antijen testi raporu ibrazı talep edilmeyecek ve bu kişiler için karantina tedbiri uygulanmayacaktır. Bu ülkelerden ülkemize girişlerde aşı sertifikasının veya hastalığı geçirdiğine dair belgelerin ibraz edilememesi durumunda girişten azami 72 saat önce yapılmış negatif sonuçlu PCR test raporu veya girişten azami 48 saat içerisinde yapılmış negatif hızlı antijen test sonucunun ibrazı istenilecektir.

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12 yaş altındaki çocuklar ülkemize girişlerde PCR/Antijen test raporu ile aşı sertifikası uygulamalarından muaf tutulacaktır.

Arjantin

6 yaş ve üstü kişilerin ülkeye girişten önceki 72 saat içinde yaptırılmış negatif PCR test sonucu ibrazı gerekmektedir. Ülkeye girişte masraflarını kişilerden karşılanmak üzere COVID-19 antijen testi ve karantina uygulanmaktadır. Tüm sınır kapılarımızdan (kara, hava, deniz, demiryolu) ülkemize girişlerde; Dünya Sağlık Örgütü veya ülkemizce acil kullanım onayı verilmiş aşılardan en az iki doz (Johnson & Johnson için tek doz) yaptırdıklarını ve son dozdan en az 14 gün geçtiğini veya ilk PCR pozitif test sonucunun 28. gününden başlamak üzere son 6 ay içinde hastalığı geçirdiğine dair ilgili ülke resmi otoritelerince düzenlenen belgeyi ibraz edenlerden ayrıca negatif sonuçlu PCR/hızlı antijen testi raporu ibrazı talep edilmeyecek ve bu kişiler için karantina tedbiri uygulanmayacaktır. Bu ülkelerden ülkemize girişlerde aşı sertifikasının veya hastalığı geçirdiğine dair belgelerin ibraz edilememesi durumunda girişten azami 72 saat önce yapılmış negatif sonuçlu PCR test raporu veya girişten azami 48 saat içerisinde yapılmış negatif hızlı antijen test sonucunun ibrazı istenilecektir.

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12 yaş altındaki çocuklar ülkemize girişlerde PCR/Antijen test raporu ile aşı sertifikası uygulamalarından muaf tutulacaktır.

Arnavutluk

Ülkeye girişte 6 yaş ve üstü kişilerin ülkeye girişten önceki 48 saat içinde yapılmış antijen testi ya da 72 saat içinde yaptırılmış negatif PCR test sonuçlarından herhangi birini veya en az 2 hafta önce tam olarak aşılandıklarına ya da en fazla 6 ay önce Covid'den iyileştiklerine dair kanıt belgeyi ibraz etmeleri gerekmektedir. Tüm sınır kapılarımızdan (kara, hava, deniz, demiryolu) ülkemize girişlerde; Dünya Sağlık Örgütü veya ülkemizce acil kullanım onayı verilmiş aşılardan en az iki doz (Johnson & Johnson için tek doz) yaptırdıklarını ve son dozdan en az 14 gün geçtiğini veya ilk PCR pozitif test sonucunun 28. gününden başlamak üzere son 6 ay içinde hastalığı geçirdiğine dair ilgili ülke resmi otoritelerince düzenlenen belgeyi ibraz edenlerden ayrıca negatif sonuçlu PCR/hızlı antijen testi raporu ibrazı talep edilmeyecek ve bu kişiler için karantina tedbiri uygulanmayacaktır. Bu ülkelerden ülkemize girişlerde aşı sertifikasının veya hastalığı geçirdiğine dair belgelerin ibraz edilememesi durumunda girişten azami 72 saat önce yapılmış negatif sonuçlu PCR test raporu veya girişten azami 48 saat içerisinde yapılmış negatif hızlı antijen test sonucunun ibrazı istenilecektir.

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12 yaş altındaki çocuklar ülkemize girişlerde PCR/Antijen test raporu ile aşı sertifikası uygulamalarından muaf tutulacaktır.

Avustralya

Seyahatten 72 saat önce yapılmış negatif PCR test sonucu ibrazı zorunludur. Seyahat öncesinde www.health.aero/au/ adresinde yer alan Avustralya Seyahat Beyanının (ATD) doldurulması gerekmektedir. Varışta 14 gün karantina şartı bulunmaktadır. Tüm sınır kapılarımızdan (kara, hava, deniz, demiryolu) ülkemize girişlerde; Dünya Sağlık Örgütü veya ülkemizce acil kullanım onayı verilmiş aşılardan en az iki doz (Johnson & Johnson için tek doz) yaptırdıklarını ve son dozdan en az 14 gün geçtiğini veya ilk PCR pozitif test sonucunun 28. gününden başlamak üzere son 6 ay içinde hastalığı geçirdiğine dair ilgili ülke resmi otoritelerince düzenlenen belgeyi ibraz edenlerden ayrıca negatif sonuçlu PCR/hızlı antijen testi raporu ibrazı talep edilmeyecek ve bu kişiler için karantina tedbiri uygulanmayacaktır. Bu ülkelerden ülkemize girişlerde aşı sertifikasının veya hastalığı geçirdiğine dair belgelerin ibraz edilememesi durumunda girişten azami 72 saat önce yapılmış negatif sonuçlu PCR test raporu veya girişten azami 48 saat içerisinde yapılmış negatif hızlı antijen test sonucunun ibrazı istenilecektir.

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12 yaş altındaki çocuklar ülkemize girişlerde PCR/Antijen test raporu ile aşı sertifikası uygulamalarından muaf tutulacaktır. Evet IATA World Travel Centre

Avusturya Ülkeye girişten önceki 48 saat içinde yaptırılmış negatif COVİD-19 antijen test sonucu, 72 saat içinde yaptırılmış negatif PCR, LAMP veya TMA test sonucu, girişten sonraki 24 saat içinde yaptırılmış negatif test sonucu, arasında aşılandıklarına dair kanıt sertifika ya da hastalıktan iyileştiklerine dair sertifikadan herhangi birini ibraz etmeleri gerekmektedir. Tam olarak aşılandığını belgeleyemeyenler için 10 gün karantina uygulanabilmektedir. Tüm sınır kapılarımızdan (kara, hava, deniz, demiryolu) ülkemize girişlerde; Dünya Sağlık Örgütü veya ülkemizce acil kullanım onayı verilmiş aşılardan en az iki doz (Johnson & Johnson için tek doz) yaptırdıklarını ve son dozdan en az 14 gün geçtiğini veya ilk PCR pozitif test sonucunun 28. gününden başlamak üzere son 6 ay içinde hastalığı geçirdiğine dair ilgili ülke resmi otoritelerince düzenlenen belgeyi ibraz edenlerden ayrıca negatif sonuçlu PCR/hızlı antijen testi raporu ibrazı talep edilmeyecek ve bu kişiler için karantina tedbiri uygulanmayacaktır. Bu ülkelerden ülkemize girişlerde aşı sertifikasının veya hastalığı geçirdiğine dair belgelerin ibraz edilememesi durumunda girişten azami 72 saat önce yapılmış negatif sonuçlu PCR test raporu veya girişten azami 48 saat içerisinde yapılmış negatif hızlı antijen test sonucunun ibrazı istenilecektir.

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12 yaş altındaki çocuklar ülkemize girişlerde PCR/Antijen test raporu ile aşı sertifikası uygulamalarından muaf tutulacaktır.

Azerbaycan

1 aş ve üstü kişilerden uçuştan önceki 72 saat içinde yapılmış negatif PCR test sonucu ibrazı istenmektedir. 18 yaş üstü Türk vatandaşlarından tam olarak aşılandığını gösterir Covid-19 aşı sertifikası ya da Covid-19’dan iyileştiğini gösteren sertifika istenmektedir. Tüm sınır kapılarımızdan (kara, hava, deniz, demiryolu) ülkemize girişlerde; Dünya Sağlık Örgütü veya ülkemizce acil kullanım onayı verilmiş aşılardan en az iki doz (Johnson & Johnson için tek doz) yaptırdıklarını ve son dozdan en az 14 gün geçtiğini veya ilk PCR pozitif test sonucunun 28. gününden başlamak üzere son 6 ay içinde hastalığı geçirdiğine dair ilgili ülke resmi otoritelerince düzenlenen belgeyi ibraz edenlerden ayrıca negatif sonuçlu PCR/hızlı antijen testi raporu ibrazı talep edilmeyecek ve bu kişiler için karantina tedbiri uygulanmayacaktır. Bu ülkelerden ülkemize girişlerde aşı sertifikasının veya hastalığı geçirdiğine dair belgelerin ibraz edilememesi durumunda girişten azami 72 saat önce yapılmış negatif sonuçlu PCR test raporu veya girişten azami 48 saat içerisinde yapılmış negatif hızlı antijen test sonucunun ibrazı istenilecektir.

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12 yaş altındaki çocuklar ülkemize girişlerde PCR/Antijen test raporu ile aşı sertifikası uygulamalarından muaf tutulacaktır.

Bahreyn

6 yaş ve üstü kişilerden; ülkeye girişten en az 14 gün önce tam olarak aşılananlar ya da iyileştiğine dair sertifika sunanlar hariç, masrafları kişiye ait olmak üzere PCR testi yaptırmak ve sonucu çıkana kadar karantinada kalmak gerekmektedir. Tüm sınır kapılarımızdan (kara, hava, deniz, demiryolu) ülkemize girişlerde; Dünya Sağlık Örgütü veya ülkemizce acil kullanım onayı verilmiş aşılardan en az iki doz (Johnson & Johnson için tek doz) yaptırdıklarını ve son dozdan en az 14 gün geçtiğini veya ilk PCR pozitif test sonucunun 28. gününden başlamak üzere son 6 ay içinde hastalığı geçirdiğine dair ilgili ülke resmi otoritelerince düzenlenen belgeyi ibraz edenlerden ayrıca negatif sonuçlu PCR/hızlı antijen testi raporu ibrazı talep edilmeyecek ve bu kişiler için karantina tedbiri uygulanmayacaktır. Bu ülkelerden ülkemize girişlerde aşı sertifikasının veya hastalığı geçirdiğine dair belgelerin ibraz edilememesi durumunda girişten azami 72 saat önce yapılmış negatif sonuçlu PCR test raporu veya girişten azami 48 saat içerisinde yapılmış negatif hızlı antijen test sonucunun ibrazı istenilecektir.

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12 yaş altındaki çocuklar ülkemize girişlerde PCR/Antijen test raporu ile aşı sertifikası uygulamalarından muaf tutulacaktır.

Bangladeş

10 yaş ve üstü kişilerden ülkeye uçuştan önceki 72 saat içinde yapılmış negatif PCR test sonucu ibrazı istenmektedir. Tıbbi tarama ve karantina uygulanabilmektedir. Bangladeş, Hindistan ve Pakistan’dan ülkemize gelen kişilerden ülkemize girişten azami 72 saat önce yapılmış negatif sonuçlu PCR test sonucunun ibrazı talep edilecektir. Bangladeş, Hindistan ve Pakistan’dan doğrudan gelenler ile son 14 günde bu ülkelerde bulunduğu anlaşılanlardan; Dünya Sağlık Örgütü veya ülkemizce acil kullanım onayı verilmiş aşılardan en az iki doz (Johnson & Johnson için tek doz) yaptırdıklarını ve son dozdan en az 14 gün geçtiğini belgeleyenler ülkemize girişte karantina uygulamasından muaf tutulacaklardır. Dünya Sağlık Örgütü veya ülkemizce acil kullanım onayı verilmiş aşılardan en az iki doz (Johnson & Johnson için tek doz) yaptırdıklarını ve son dozdan en az 14 gün geçtiğini belgeleyemeyenler ise ikametgâhlarında veya beyan edecekleri adreslerde karantinaya alınacak, karantina sürecinin 10. gününde PCR testine tabi tutulacak, 10. Gün yapılacak PCR test sonucunun negatif çıkması durumunda karantina sonlandırılacak, 10. günde PCR testi yaptırmayanla 14 gün süreyle karantinada tutulacak, test sonuçlarının pozitif çıkması durumunda Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü’nce yayınlanan güncel pandemi rehberleri doğrultusunda hareket edilecektir. 12 yaş altındaki çocuklar ülkemize girişlerde PCR/Antijen test raporu ile aşı sertifikası uygulamalarından muaf tutulacaktır.

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Belarus

Ülkeye girişten önceki 1 ay ile 12 ay arasında tam olarak aşılanmayan kişilerden, girişten önceki en fazla 4 gün içinde yapılmış negatif PCR testi sonucu ibrazı istenmektedir. Ülkeye girişten önceki 1 ay ile 12 ay arasında tam olarak aşılanmayan kişilere 7 gün karantina uygulanmaktadır. Covid-19 masraflarını içeren sağlık sigortası gerekmektedir. Tüm sınır kapılarımızdan (kara, hava, deniz, demiryolu) ülkemize girişlerde; Dünya Sağlık Örgütü veya ülkemizce acil kullanım onayı verilmiş aşılardan en az iki doz (Johnson & Johnson için tek doz) yaptırdıklarını ve son dozdan en az 14 gün geçtiğini veya ilk PCR pozitif test sonucunun 28. gününden başlamak üzere son 6 ay içinde hastalığı geçirdiğine dair ilgili ülke resmi otoritelerince düzenlenen belgeyi ibraz edenlerden ayrıca negatif sonuçlu PCR/hızlı antijen testi raporu ibrazı talep edilmeyecek ve bu kişiler için karantina tedbiri uygulanmayacaktır. Bu ülkelerden ülkemize girişlerde aşı sertifikasının veya hastalığı geçirdiğine dair belgelerin ibraz edilememesi durumunda girişten azami 72 saat önce yapılmış negatif sonuçlu PCR test raporu veya girişten azami 48 saat içerisinde yapılmış negatif hızlı antijen test sonucunun ibrazı istenilecektir.

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12 yaş altındaki çocuklar ülkemize girişlerde PCR/Antijen test raporu ile aşı sertifikası uygulamalarından muaf tutulacaktır.

Belçika

Belçika elçilik veya konsolosluklarından seyahat sertifikası alınması ve 12 yaş ve üstü kişilerden uçuştan önceki 72 saat içinde alınmış negatif PCR test sonucu veya kabul edlen AstraZeneca, Covishield, Janssen, Moderna ya da Pfizer-BioNTech aşılarından tam olarak aşılandıklarına ya da en az 6 ay önce Covid'den iyileştiklerinedair kanıt belgeyi ibrazı istenmektedir.Tıbbi tarama, test ve karantina uygulanabilmektedir. Tüm sınır kapılarımızdan (kara, hava, deniz, demiryolu) ülkemize girişlerde; Dünya Sağlık Örgütü veya ülkemizce acil kullanım onayı verilmiş aşılardan en az iki doz (Johnson & Johnson için tek doz) yaptırdıklarını ve son dozdan en az 14 gün geçtiğini veya ilk PCR pozitif test sonucunun 28. gününden başlamak üzere son 6 ay içinde hastalığı geçirdiğine dair ilgili ülke resmi otoritelerince düzenlenen belgeyi ibraz edenlerden ayrıca negatif sonuçlu PCR/hızlı antijen testi raporu ibrazı talep edilmeyecek ve bu kişiler için karantina tedbiri uygulanmayacaktır. Bu ülkelerden ülkemize girişlerde aşı sertifikasının veya hastalığı geçirdiğine dair belgelerin ibraz edilememesi durumunda girişten azami 72 saat önce yapılmış negatif sonuçlu PCR test raporu veya girişten azami 48 saat içerisinde yapılmış negatif hızlı antijen test sonucunun ibrazı istenilecektir.

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12 yaş altındaki çocuklar ülkemize girişlerde PCR/Antijen test raporu ile aşı sertifikası uygulamalarından muaf tutulacaktır.

Benin

Ülkeye girişte ücret karşılığı zorunlu PCR testi yapılmaktadır. Tüm sınır kapılarımızdan (kara, hava, deniz, demiryolu) ülkemize girişlerde; Dünya Sağlık Örgütü veya ülkemizce acil kullanım onayı verilmiş aşılardan en az iki doz (Johnson & Johnson için tek doz) yaptırdıklarını ve son dozdan en az 14 gün geçtiğini veya ilk PCR pozitif test sonucunun 28. gününden başlamak üzere son 6 ay içinde hastalığı geçirdiğine dair ilgili ülke resmi otoritelerince düzenlenen belgeyi ibraz edenlerden ayrıca negatif sonuçlu PCR/hızlı antijen testi raporu ibrazı talep edilmeyecek ve bu kişiler için karantina tedbiri uygulanmayacaktır. Bu ülkelerden ülkemize girişlerde aşı sertifikasının veya hastalığı geçirdiğine dair belgelerin ibraz edilememesi durumunda girişten azami 72 saat önce yapılmış negatif sonuçlu PCR test raporu veya girişten azami 48 saat içerisinde yapılmış negatif hızlı antijen test sonucunun ibrazı istenilecektir.

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12 yaş altındaki çocuklar ülkemize girişlerde PCR/Antijen test raporu ile aşı sertifikası uygulamalarından muaf tutulacaktır.

Birleşik Arap Emirlikleri

12 yaş ve üstü kişilerden uçuştan önceki 72 saat içinde yapılmış negatif PCR test sonucu ibrazı istenmektedir. Girişte PCR testi ve karantina uygulanabilmektedir. Dubai (DXB), Al Maktoum (DWC) uçuşlarında girişlerde PCR testi yapılmaktadır. Dubai (DXB) varışları için tıbbi görüntüleme ve uçuş öncesi DXB Smart App uygulaması aracılığı ile kayıt gerekmektedir. Dubai (DXB) ve Sharjah (SHJ) yolcularından sağlık sigortası istenmektedir. Tüm sınır kapılarımızdan (kara, hava, deniz, demiryolu) ülkemize girişlerde; Dünya Sağlık Örgütü veya ülkemizce acil kullanım onayı verilmiş aşılardan en az iki doz (Johnson & Johnson için tek doz) yaptırdıklarını ve son dozdan en az 14 gün geçtiğini veya ilk PCR pozitif test sonucunun 28. gününden başlamak üzere son 6 ay içinde hastalığı geçirdiğine dair ilgili ülke resmi otoritelerince düzenlenen belgeyi ibraz edenlerden ayrıca negatif sonuçlu PCR/hızlı antijen testi raporu ibrazı talep edilmeyecek ve bu kişiler için karantina tedbiri uygulanmayacaktır. Bu ülkelerden ülkemize girişlerde aşı sertifikasının veya hastalığı geçirdiğine dair belgelerin ibraz edilememesi durumunda girişten azami 72 saat önce yapılmış negatif sonuçlu PCR test raporu veya girişten azami 48 saat içerisinde yapılmış negatif hızlı antijen test sonucunun ibrazı istenilecektir.

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12 yaş altındaki çocuklar ülkemize girişlerde PCR/Antijen test raporu ile aşı sertifikası uygulamalarından muaf tutulacaktır.

Birleşik Krallık

22 Eylül itibariyle Türkiye kırmızı listeden çıkarılmış ve otelde karantina zorunluluğu kaldırılmıştır. 11 yaş ve üstü kişilerin uçuştan önceki 72 saat önce yapılmış negatif COVID-19 antijen, LAMP, nükleik asit veya PCR test sonucu ibrazı gerekmektedir. 2. ve 8. günlerde masrafları kişi tarafından karşılanmak üzere Covid-19 testi yapılmaktadır. Evde karantina süresi 10 gündür. Birleşik Krallık'ta ya da aşı programlarını onayladığı ülkelerde Birleşik Krallık'ın kabul ettiği aşılarla aşılananlar karantinadan muaftır. Tüm sınır kapılarımızdan (kara, hava, deniz, demiryolu) ülkemize girişlerde; Dünya Sağlık Örgütü veya ülkemizce acil kullanım onayı verilmiş aşılardan en az iki doz (Johnson & Johnson için tek doz) yaptırdıklarını ve son dozdan en az 14 gün geçtiğini veya ilk PCR pozitif test sonucunun 28. gününden başlamak üzere son 6 ay içinde hastalığı geçirdiğine dair ilgili ülke resmi otoritelerince düzenlenen belgeyi ibraz edenlerden ayrıca negatif sonuçlu PCR/hızlı antijen testi raporu ibrazı talep edilmeyecek ve bu kişiler için karantina tedbiri uygulanmayacaktır. Bu ülkelerden ülkemize girişlerde aşı sertifikasının veya hastalığı geçirdiğine dair belgelerin ibraz edilememesi durumunda girişten azami 72 saat önce yapılmış negatif sonuçlu PCR test raporu veya girişten azami 48 saat içerisinde yapılmış negatif hızlı antijen test sonucunun ibrazı istenilecektir.

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12 yaş altındaki çocuklar ülkemize girişlerde PCR/Antijen test raporu ile aşı sertifikası uygulamalarından muaf tutulacaktır.

Bosna-Hersek

Ülkeye girişten önceki 48 saat içinde yaptırılmış negatif COVİD-19 antijen veya PCR test sonucu ya da girişten en az 14 gün önce aşı yaptırıldığına ve/veya hastalığı son 14 gün ile 6 ay içinde geçirdiğine dair kanıt sertifikadan herhangi birinin ibrazı gerekmektedir. Tüm sınır kapılarımızdan (kara, hava, deniz, demiryolu) ülkemize girişlerde; Dünya Sağlık Örgütü veya ülkemizce acil kullanım onayı verilmiş aşılardan en az iki doz (Johnson & Johnson için tek doz) yaptırdıklarını ve son dozdan en az 14 gün geçtiğini veya ilk PCR pozitif test sonucunun 28. gününden başlamak üzere son 6 ay içinde hastalığı geçirdiğine dair ilgili ülke resmi otoritelerince düzenlenen belgeyi ibraz edenlerden ayrıca negatif sonuçlu PCR/hızlı antijen testi raporu ibrazı talep edilmeyecek ve bu kişiler için karantina tedbiri uygulanmayacaktır. Bu ülkelerden ülkemize girişlerde aşı sertifikasının veya hastalığı geçirdiğine dair belgelerin ibraz edilememesi durumunda girişten azami 72 saat önce yapılmış negatif sonuçlu PCR test raporu veya girişten azami 48 saat içerisinde yapılmış negatif hızlı antijen test sonucunun ibrazı istenilecektir.

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12 yaş altındaki çocuklar ülkemize girişlerde PCR/Antijen test raporu ile aşı sertifikası uygulamalarından muaf tutulacaktır.

Botsvana

5 yaş ve üstü kişilerden ülkeye girişten önceki 72 saat içinde yapılmış negatif PCR test sonucu ibrazı istenmektedir. Tıbbi tarama ve karantina uygulanabilmektedir. Ülkeye girişte masrafları kişi tarafından karşılanmak üzere PCR testi istenebilmektedir. Tüm sınır kapılarımızdan (kara, hava, deniz, demiryolu) ülkemize girişlerde; Dünya Sağlık Örgütü veya ülkemizce acil kullanım onayı verilmiş aşılardan en az iki doz (Johnson & Johnson için tek doz) yaptırdıklarını ve son dozdan en az 14 gün geçtiğini veya ilk PCR pozitif test sonucunun 28. gününden başlamak üzere son 6 ay içinde hastalığı geçirdiğine dair ilgili ülke resmi otoritelerince düzenlenen belgeyi ibraz edenlerden ayrıca negatif sonuçlu PCR/hızlı antijen testi raporu ibrazı talep edilmeyecek ve bu kişiler için karantina tedbiri uygulanmayacaktır. Bu ülkelerden ülkemize girişlerde aşı sertifikasının veya hastalığı geçirdiğine dair belgelerin ibraz edilememesi durumunda girişten azami 72 saat önce yapılmış negatif sonuçlu PCR test raporu veya girişten azami 48 saat içerisinde yapılmış negatif hızlı antijen test sonucunun ibrazı istenilecektir.

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12 yaş altındaki çocuklar ülkemize girişlerde PCR/Antijen test raporu ile aşı sertifikası uygulamalarından muaf tutulacaktır.

Brezilya

2 yaş ve üstü kişilerden uçuştan önceki 72 saat içinde yapılmış negatif RT-PCR test sonucu ibrazı istenmektedir. Brezilya, Güney Afrika, Nepal ve Sri Lanka'dan uçuşlar ikinci bir emre kadar durdurulmuştur. Halihazırda durdurulmuş olan Brezilya, Güney Afrika, Nepal ve Sri Lanka uçuşlarına ilişkin uygulama yeni bir karar alınıncaya kadar aynen devam edecek ve bu ülkelerden ülkemize doğrudan seyahat edilmesine izin verilmeyecektir. Başka bir ülkeden gelmekle birlikte Son 14 günde Brezilya, Güney Afrika, Nepal v e Sri Lanka’da bulunduğu anlaşılan kişilerden ülkemize girişten azami 72 saat önce yapılmış negatif sonuçlu PCR test raporu ibrazı talep edilecek ve bu kişiler Valiliklerce belirlenecek yerlerde (ücretlerini kendileri karşılamak kaydıyla) 14 gün süreyle karantinaya alınacaktır. Karantinanın 14. gününde yapılacak PCR test sonucunun negatif çıkması durumunda karantina tedbiri sonlandırılacaktır. PCR test sonucu pozitif çıkanlar ise test sonucunun pozitif çıktığı tarihten itibaren izolasyona alınacak ve 14. günün sonunda PCR testinden negatif sonuç alınmasıyla tedbir sonlandırılacaktır. 12 yaş altındaki çocuklar ülkemize girişlerde PCR/Antijen test raporu ile aşı sertifikası uygulamalarından muaf tutulacaktır.

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Brunei Darusselam

Brunei Hükümeti tarafından giriş seyahat izni almış kişiler; aydrıldıkları ülkede en az 14 gün kalmaları, ülkeye girişten önceki 72 saat içinde yapılmış negatif RT-PCR test sonucu ibraz etmeleri, onaylı otel rezervasyonu bulunması ve BruHealth uygulamasının mobil cihazına yüklemesi şartıyla giriş yapılabilmektedir. Ülkeye girişten sonra 1. veya 5. günde, masrafları kişi tarafından karşılanmak üzere RT-PCR test yapılmakta ve karantina uygulanabilmektedir. Tüm sınır kapılarımızdan (kara, hava, deniz, demiryolu) ülkemize girişlerde; Dünya Sağlık Örgütü veya ülkemizce acil kullanım onayı verilmiş aşılardan en az iki doz (Johnson & Johnson için tek doz) yaptırdıklarını ve son dozdan en az 14 gün geçtiğini veya ilk PCR pozitif test sonucunun 28. gününden başlamak üzere son 6 ay içinde hastalığı geçirdiğine dair ilgili ülke resmi otoritelerince düzenlenen belgeyi ibraz edenlerden ayrıca negatif sonuçlu PCR/hızlı antijen testi raporu ibrazı talep edilmeyecek ve bu kişiler için karantina tedbiri uygulanmayacaktır. Bu ülkelerden ülkemize girişlerde aşı sertifikasının veya hastalığı geçirdiğine dair belgelerin ibraz edilememesi durumunda girişten azami 72 saat önce yapılmış negatif sonuçlu PCR test raporu veya girişten azami 48 saat içerisinde yapılmış negatif hızlı antijen test sonucunun ibrazı istenilecektir.

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12 yaş altındaki çocuklar ülkemize girişlerde PCR/Antijen test raporu ile aşı sertifikası uygulamalarından muaf tutulacaktır.

Bulgaristan

Aşağıdaki belgelerle giriş yapılabilir:

Varıştan en fazla 72 saat önce yapılmış, Latin karakterleriyle yazılmış negatif bir COVID-19 PCR testi; veya Latince karakterlerle yazılmış, varıştan en fazla 48 saat önce yapılmış bir negatif COVID-19 hızlı antijen testi; veya Varıştan en az 15 gün ve en fazla 180 gün önce alınan pozitif bir COVID-19 PCR veya hızlı antijen testi; veya Aşının varıştan en az 14 gün önce yapıldığını belirten bir COVID-19 aşı sertifikası. Kabul edilen aşılar: AstraZeneca (Vaxzevria), AZD1222 (SK Bioscience Co Ltd.), Covieshield, Janssen, Moderna, Pfizer-BioNTech, Sinopharm, Sinovac ve Sputnik V

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Tüm sınır kapılarımızdan (kara, hava, deniz, demiryolu) ülkemize girişlerde; Dünya Sağlık Örgütü veya ülkemizce acil kullanım onayı verilmiş aşılardan en az iki doz (Johnson & Johnson için tek doz) yaptırdıklarını ve son dozdan en az 14 gün geçtiğini veya ilk PCR pozitif test sonucunun 28. gününden başlamak üzere son 6 ay içinde hastalığı geçirdiğine dair ilgili ülke resmi otoritelerince düzenlenen belgeyi ibraz edenlerden ayrıca negatif sonuçlu PCR/hızlı antijen testi raporu ibrazı talep edilmeyecek ve bu kişiler için karantina tedbiri uygulanmayacaktır. Bu ülkelerden ülkemize girişlerde aşı sertifikasının veya hastalığı geçirdiğine dair belgelerin ibraz edilememesi durumunda girişten azami 72 saat önce yapılmış negatif sonuçlu PCR test raporu veya girişten azami 48 saat içerisinde yapılmış negatif hızlı antijen test sonucunun ibrazı istenilecektir.

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12 yaş altındaki çocuklar ülkemize girişlerde PCR/Antijen test raporu ile aşı sertifikası uygulamalarından muaf tutulacaktır.

Çad

Ülkeye girişte en fazla 72 saat önce yapılmış negatif PCR testi veya Çad'da düzenlenmiş aşı sertifikası ibraz edilmesi beklenmektedir.Yolcular varışta antijen ve PCR testine tabi olup masrafları kendileri karşılayacaktır. Yolcular sağlık taraması ve 7 gün karantina uygulamasına tabidir. Tüm sınır kapılarımızdan (kara, hava, deniz, demiryolu) ülkemize girişlerde; Dünya Sağlık Örgütü veya ülkemizce acil kullanım onayı verilmiş aşılardan en az iki doz (Johnson & Johnson için tek doz) yaptırdıklarını ve son dozdan en az 14 gün geçtiğini veya ilk PCR pozitif test sonucunun 28. gününden başlamak üzere son 6 ay içinde hastalığı geçirdiğine dair ilgili ülke resmi otoritelerince düzenlenen belgeyi ibraz edenlerden ayrıca negatif sonuçlu PCR/hızlı antijen testi raporu ibrazı talep edilmeyecek ve bu kişiler için karantina tedbiri uygulanmayacaktır. Bu ülkelerden ülkemize girişlerde aşı sertifikasının veya hastalığı geçirdiğine dair belgelerin ibraz edilememesi durumunda girişten azami 72 saat önce yapılmış negatif sonuçlu PCR test raporu veya girişten azami 48 saat içerisinde yapılmış negatif hızlı antijen test sonucunun ibrazı istenilecektir.

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12 yaş altındaki çocuklar ülkemize girişlerde PCR/Antijen test raporu ile aşı sertifikası uygulamalarından muaf tutulacaktır.

Çekya

Ülkeye girişte "Public Health Passanger Locator Form" doldurulması gerekmektedir. Uçuştan en fazla 72 saat önce alınmış negatif PCR gerekmektedir. Bu kural varıştan en az 14 gün önce tam olarak aşılandığını gösteren Covid-19 aşı sertifikası olan yolculara uygulanmaz. Ülkemizin aşı sertifikası da kabul edilmektedir. Kabul edilen aşılar: Astra Zeneca, Covishield, Jannsen, Moderna ve Pfizer Biontech. Yolcular varışta PCR testi ve karantinaya tabi tutulabilir. Detaylar https://koronavirus.mzcr.cz/vz... web sitesinden bulunabilir. Yolcular ülkeye girişte Covid-19 testine ve karantinaya tabi olabilir.

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Tüm sınır kapılarımızdan (kara, hava, deniz, demiryolu) ülkemize girişlerde; Dünya Sağlık Örgütü veya ülkemizce acil kullanım onayı verilmiş aşılardan en az iki doz (Johnson & Johnson için tek doz) yaptırdıklarını ve son dozdan en az 14 gün geçtiğini veya ilk PCR pozitif test sonucunun 28. gününden başlamak üzere son 6 ay içinde hastalığı geçirdiğine dair ilgili ülke resmi otoritelerince düzenlenen belgeyi ibraz edenlerden ayrıca negatif sonuçlu PCR/hızlı antijen testi raporu ibrazı talep edilmeyecek ve bu kişiler için karantina tedbiri uygulanmayacaktır. Bu ülkelerden ülkemize girişlerde aşı sertifikasının veya hastalığı geçirdiğine dair belgelerin ibraz edilememesi durumunda girişten azami 72 saat önce yapılmış negatif sonuçlu PCR test raporu veya girişten azami 48 saat içerisinde yapılmış negatif hızlı antijen test sonucunun ibrazı istenilecektir.

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12 yaş altındaki çocuklar ülkemize girişlerde PCR/Antijen test raporu ile aşı sertifikası uygulamalarından muaf tutulacaktır.

Çin

28 Kasım 2020 tarihi sonrasında alınan vize, diplomatik pasaport veya daimi oturma izni ile ülkeye giriş yapılabilmektedir. APEC Travel Business Kartı ve geçici/saatlik vizeler ile ülkeye giriş askıya alınmıştır. Yolcular girişte sağlık taraması ve 14 günlük karantinaya tabidir. Yolcular kalkıştan önce şu formu doldurmakla mükelleftir: http://health.customsapp.com/ Yolcular şu siteden edinilecek yeşil koda sahip olmalıdır: https://hrhk.cs.mfa.gov.cn/H5/ Tüm sınır kapılarımızdan (kara, hava, deniz, demiryolu) ülkemize girişlerde; Dünya Sağlık Örgütü veya ülkemizce acil kullanım onayı verilmiş aşılardan en az iki doz (Johnson & Johnson için tek doz) yaptırdıklarını ve son dozdan en az 14 gün geçtiğini veya ilk PCR pozitif test sonucunun 28. gününden başlamak üzere son 6 ay içinde hastalığı geçirdiğine dair ilgili ülke resmi otoritelerince düzenlenen belgeyi ibraz edenlerden ayrıca negatif sonuçlu PCR/hızlı antijen testi raporu ibrazı talep edilmeyecek ve bu kişiler için karantina tedbiri uygulanmayacaktır. Bu ülkelerden ülkemize girişlerde aşı sertifikasının veya hastalığı geçirdiğine dair belgelerin ibraz edilememesi durumunda girişten azami 72 saat önce yapılmış negatif sonuçlu PCR test raporu veya girişten azami 48 saat içerisinde yapılmış negatif hızlı antijen test sonucunun ibrazı istenilecektir.

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12 yaş altındaki çocuklar ülkemize girişlerde PCR/Antijen test raporu ile aşı sertifikası uygulamalarından muaf tutulacaktır.

Danimarka

Yolcular ülkeye girişte COVID-19 testine tabidir. Bu kural ülkeye girişten en az 2 hafta ve en fazla 12 ay önce negatif PCR test sonucu ibraz edenlere uygulanmaz. Yine seyahatten en az 2 hafta ve en fazla 12 ay önce tam olarak aşılanmış olunduğunu gösteren aşı sertifikası ile Covid testi olmaksızın giriş yapılabilir. Kabul edilen aşılar AstraZeneca (Vaxzevria), Janssen, Moderna ve Pfizer-BioNTech'tir. Tüm sınır kapılarımızdan (kara, hava, deniz, demiryolu) ülkemize girişlerde; Dünya Sağlık Örgütü veya ülkemizce acil kullanım onayı verilmiş aşılardan en az iki doz (Johnson & Johnson için tek doz) yaptırdıklarını ve son dozdan en az 14 gün geçtiğini veya ilk PCR pozitif test sonucunun 28. gününden başlamak üzere son 6 ay içinde hastalığı geçirdiğine dair ilgili ülke resmi otoritelerince düzenlenen belgeyi ibraz edenlerden ayrıca negatif sonuçlu PCR/hızlı antijen testi raporu ibrazı talep edilmeyecek ve bu kişiler için karantina tedbiri uygulanmayacaktır. Bu ülkelerden ülkemize girişlerde aşı sertifikasının veya hastalığı geçirdiğine dair belgelerin ibraz edilememesi durumunda girişten azami 72 saat önce yapılmış negatif sonuçlu PCR test raporu veya girişten azami 48 saat içerisinde yapılmış negatif hızlı antijen test sonucunun ibrazı istenilecektir.

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12 yaş altındaki çocuklar ülkemize girişlerde PCR/Antijen test raporu ile aşı sertifikası uygulamalarından muaf tutulacaktır.

Filistin

Tel Aviv havalimanını kullananlar bakımından İsrail kuralları geçerlidir. Tüm sınır kapılarımızdan (kara, hava, deniz, demiryolu) ülkemize girişlerde; Dünya Sağlık Örgütü veya ülkemizce acil kullanım onayı verilmiş aşılardan en az iki doz (Johnson & Johnson için tek doz) yaptırdıklarını ve son dozdan en az 14 gün geçtiğini veya ilk PCR pozitif test sonucunun 28. gününden başlamak üzere son 6 ay içinde hastalığı geçirdiğine dair ilgili ülke resmi otoritelerince düzenlenen belgeyi ibraz edenlerden ayrıca negatif sonuçlu PCR/hızlı antijen testi raporu ibrazı talep edilmeyecek ve bu kişiler için karantina tedbiri uygulanmayacaktır. Bu ülkelerden ülkemize girişlerde aşı sertifikasının veya hastalığı geçirdiğine dair belgelerin ibraz edilememesi durumunda girişten azami 72 saat önce yapılmış negatif sonuçlu PCR test raporu veya girişten azami 48 saat içerisinde yapılmış negatif hızlı antijen test sonucunun ibrazı istenilecektir.

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12 yaş altındaki çocuklar ülkemize girişlerde PCR/Antijen test raporu ile aşı sertifikası uygulamalarından muaf tutulacaktır.

Finlandiya

10 Ekim 2021 tarihine kadar ülkemizden girişler mümkün değildir. Yolcular, Finlandiya'ya varıştan önceki son 72 saatte alınmış PCR veya Antigen test sonucu (İngilizce) yoksa, gelişte PCR testine ve kişisel karantinaya tabi tutulacaktır.

https://www.finentry.fi/en/ adresinden detaylara ulaşılabilir. Aşağıdaki durumlardan herhangi birini belgeyelenlerden bu testler istenmez:

-Yolcunun varıştan en az 2 en çok 6 hafta önce COVID-19 geçirildiğini belgeleyen sertifika.

Tüm sınır kapılarımızdan (kara, hava, deniz, demiryolu) ülkemize girişlerde; Dünya Sağlık Örgütü veya ülkemizce acil kullanım onayı verilmiş aşılardan en az iki doz (Johnson & Johnson için tek doz) yaptırdıklarını ve son dozdan en az 14 gün geçtiğini veya ilk PCR pozitif test sonucunun 28. gününden başlamak üzere son 6 ay içinde hastalığı geçirdiğine dair ilgili ülke resmi otoritelerince düzenlenen belgeyi ibraz edenlerden ayrıca negatif sonuçlu PCR/hızlı antijen testi raporu ibrazı talep edilmeyecek ve bu kişiler için karantina tedbiri uygulanmayacaktır. Bu ülkelerden ülkemize girişlerde aşı sertifikasının veya hastalığı geçirdiğine dair belgelerin ibraz edilememesi durumunda girişten azami 72 saat önce yapılmış negatif sonuçlu PCR test raporu veya girişten azami 48 saat içerisinde yapılmış negatif hızlı antijen test sonucunun ibrazı istenilecektir.

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12 yaş altındaki çocuklar ülkemize girişlerde PCR/Antijen test raporu ile aşı sertifikası uygulamalarından muaf tutulacaktır.

Fransa

Türkiye'den gelenler kırmızı listededir ve uçağa binişten en geç 48 saat öncesinde alınmış negatif COVD-19 veya antijen testi ibraz etmek zorundadır. Tüm yolcular şurada bulunan formu doldurmak zorundadır: https://tinyurl.com/104zuyhq Turuncu ve Kırmızı ülkelerden gelen olcular ayrıca Travel Certificate formu da doldurmalıdır. Tüm sınır kapılarımızdan (kara, hava, deniz, demiryolu) ülkemize girişlerde; Dünya Sağlık Örgütü veya ülkemizce acil kullanım onayı verilmiş aşılardan en az iki doz (Johnson & Johnson için tek doz) yaptırdıklarını ve son dozdan en az 14 gün geçtiğini veya ilk PCR pozitif test sonucunun 28. gününden başlamak üzere son 6 ay içinde hastalığı geçirdiğine dair ilgili ülke resmi otoritelerince düzenlenen belgeyi ibraz edenlerden ayrıca negatif sonuçlu PCR/hızlı antijen testi raporu ibrazı talep edilmeyecek ve bu kişiler için karantina tedbiri uygulanmayacaktır. Bu ülkelerden ülkemize girişlerde aşı sertifikasının veya hastalığı geçirdiğine dair belgelerin ibraz edilememesi durumunda girişten azami 72 saat önce yapılmış negatif sonuçlu PCR test raporu veya girişten azami 48 saat içerisinde yapılmış negatif hızlı antijen test sonucunun ibrazı istenilecektir.

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12 yaş altındaki çocuklar ülkemize girişlerde PCR/Antijen test raporu ile aşı sertifikası uygulamalarından muaf tutulacaktır.

Güney Kore

Yolcuların, ilk biniş noktasından kalkıştan en fazla 72 saat önce alınmış basılı bir COVID-19 negatif testi olması gerekir. Kabul edilen testler LAMP, PCR, SDA ve TMA testleridir. Test sonucu İngilizce, Korece olmalı veya onaylı bir İngilizce ya da Korece tercümesi eşlik etmelidir. Test sonucu, pasaporttaki isim, doğum tarihi ve düzenleyen laboratuvarın adıyla eşleşmesi gereken yolcunun adını içermelidir.Yolcular karantinaya tabi olabilir. Tüm sınır kapılarımızdan (kara, hava, deniz, demiryolu) ülkemize girişlerde; Dünya Sağlık Örgütü veya ülkemizce acil kullanım onayı verilmiş aşılardan en az iki doz (Johnson & Johnson için tek doz) yaptırdıklarını ve son dozdan en az 14 gün geçtiğini veya ilk PCR pozitif test sonucunun 28. gününden başlamak üzere son 6 ay içinde hastalığı geçirdiğine dair ilgili ülke resmi otoritelerince düzenlenen belgeyi ibraz edenlerden ayrıca negatif sonuçlu PCR/hızlı antijen testi raporu ibrazı talep edilmeyecek ve bu kişiler için karantina tedbiri uygulanmayacaktır. Bu ülkelerden ülkemize girişlerde aşı sertifikasının veya hastalığı geçirdiğine dair belgelerin ibraz edilememesi durumunda girişten azami 72 saat önce yapılmış negatif sonuçlu PCR test raporu veya girişten azami 48 saat içerisinde yapılmış negatif hızlı antijen test sonucunun ibrazı istenilecektir.

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12 yaş altındaki çocuklar ülkemize girişlerde PCR/Antijen test raporu ile aşı sertifikası uygulamalarından muaf tutulacaktır.

Hırvatistan

Yolcuların girişlerine izin verilmemektedir.Yolcular; negatif bir COVID-19 PCR veya hızlı antijen testi sonucuna sahip olmalıdır. Test varıştan en fazla 72 saat önce yapılmalıdır; veya COVID-19 aşı sertifikasına sahip olmalıdır. Tüm sınır kapılarımızdan (kara, hava, deniz, demiryolu) ülkemize girişlerde; Dünya Sağlık Örgütü veya ülkemizce acil kullanım onayı verilmiş aşılardan en az iki doz (Johnson & Johnson için tek doz) yaptırdıklarını ve son dozdan en az 14 gün geçtiğini veya ilk PCR pozitif test sonucunun 28. gününden başlamak üzere son 6 ay içinde hastalığı geçirdiğine dair ilgili ülke resmi otoritelerince düzenlenen belgeyi ibraz edenlerden ayrıca negatif sonuçlu PCR/hızlı antijen testi raporu ibrazı talep edilmeyecek ve bu kişiler için karantina tedbiri uygulanmayacaktır. Bu ülkelerden ülkemize girişlerde aşı sertifikasının veya hastalığı geçirdiğine dair belgelerin ibraz edilememesi durumunda girişten azami 72 saat önce yapılmış negatif sonuçlu PCR test raporu veya girişten azami 48 saat içerisinde yapılmış negatif hızlı antijen test sonucunun ibrazı istenilecektir.

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12 yaş altındaki çocuklar ülkemize girişlerde PCR/Antijen test raporu ile aşı sertifikası uygulamalarından muaf tutulacaktır.

Hindistan

Hindistan varışlı uçuşlar 30 Eylül 2021 tarihine kadar durdurulmuştur. (istisnai uçuşlar ile gelenler için ek tedbirler uygulanacaktır. İstisnai olarak gelen yolcuların son 72 saatte alınmış PCR test sonucunu https://www.newdelhiairport.in... adresine yüklemeleri gerekmektedir. Yolcular 14 günlük karantinaya tabi tutulabilirler. Bangladeş, Hindistan ve Pakistan’dan ülkemize gelen kişilerden ülkemize girişten azami 72 saat önce yapılmış negatif sonuçlu PCR test sonucunun ibrazı talep edilecektir. Bangladeş, Hindistan ve Pakistan’dan doğrudan gelenler ile son 14 günde bu ülkelerde bulunduğu anlaşılanlardan; Dünya Sağlık Örgütü veya ülkemizce acil kullanım onayı verilmiş aşılardan en az iki doz (Johnson & Johnson için tek doz) yaptırdıklarını ve son dozdan en az 14 gün geçtiğini belgeleyenler ülkemize girişte karantina uygulamasından muaf tutulacaklardır. Dünya Sağlık Örgütü veya ülkemizce acil kullanım onayı verilmiş aşılardan en az iki doz (Johnson & Johnson için tek doz) yaptırdıklarını ve son dozdan en az 14 gün geçtiğini belgeleyemeyenler ise ikametgâhlarında veya beyan edecekleri adreslerde karantinaya alınacak, karantina sürecinin 10. gününde PCR testine tabi tutulacak, 10. Gün yapılacak PCR test sonucunun negatif çıkması durumunda karantina sonlandırılacak, 10. günde PCR testi yaptırmayanla 14 gün süreyle karantinada tutulacak, test sonuçlarının pozitif çıkması durumunda Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü’nce yayınlanan güncel pandemi rehberleri doğrultusunda hareket edilecektir. 12 yaş altındaki çocuklar ülkemize girişlerde PCR/Antijen test raporu ile aşı sertifikası uygulamalarından muaf tutulacaktır.

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Hollanda

Yolcu girişlerine izin verilmemektedir.İlk biniş noktasının uçuşuna binmeden en fazla 24 saat önce yapılan negatif bir COVID-19 testi istenmektedir. Kabul edilen testler şunlardır: LAMP, MPOCT, NAAT, PCR, RT-PCR ve TMA;

- ilk biniş noktasının uçuşuna binmeden en fazla 24 saat önce yapılan COVID-19 hızlı antijen testinin negatif olması ve

- Varıştan en fazla 72 saat önce yapılmış negatif bir COVID-19 testi. Kabul edilen testler LAMP, MPOCT, NAAT, PCR, RT-PCR ve TMA'dır.

Tüm sınır kapılarımızdan (kara, hava, deniz, demiryolu) ülkemize girişlerde; Dünya Sağlık Örgütü veya ülkemizce acil kullanım onayı verilmiş aşılardan en az iki doz (Johnson & Johnson için tek doz) yaptırdıklarını ve son dozdan en az 14 gün geçtiğini veya ilk PCR pozitif test sonucunun 28. gününden başlamak üzere son 6 ay içinde hastalığı geçirdiğine dair ilgili ülke resmi otoritelerince düzenlenen belgeyi ibraz edenlerden ayrıca negatif sonuçlu PCR/hızlı antijen testi raporu ibrazı talep edilmeyecek ve bu kişiler için karantina tedbiri uygulanmayacaktır. Bu ülkelerden ülkemize girişlerde aşı sertifikasının veya hastalığı geçirdiğine dair belgelerin ibraz edilememesi durumunda girişten azami 72 saat önce yapılmış negatif sonuçlu PCR test raporu veya girişten azami 48 saat içerisinde yapılmış negatif hızlı antijen test sonucunun ibrazı istenilecektir.

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12 yaş altındaki çocuklar ülkemize girişlerde PCR/Antijen test raporu ile aşı sertifikası uygulamalarından muaf tutulacaktır.

Irak

Ülkemizden Irak’a seyahat edenlerden, en geç uçuştan 72 saat önce gerçekleştirilen PCR testi sonucu istenmektedir. Erbil'e seyahat edenler 14 günlük karantinaya tabi olabilirler. Tüm sınır kapılarımızdan (kara, hava, deniz, demiryolu) ülkemize girişlerde; Dünya Sağlık Örgütü veya ülkemizce acil kullanım onayı verilmiş aşılardan en az iki doz (Johnson & Johnson için tek doz) yaptırdıklarını ve son dozdan en az 14 gün geçtiğini veya ilk PCR pozitif test sonucunun 28. gününden başlamak üzere son 6 ay içinde hastalığı geçirdiğine dair ilgili ülke resmi otoritelerince düzenlenen belgeyi ibraz edenlerden ayrıca negatif sonuçlu PCR/hızlı antijen testi raporu ibrazı talep edilmeyecek ve bu kişiler için karantina tedbiri uygulanmayacaktır. Bu ülkelerden ülkemize girişlerde aşı sertifikasının veya hastalığı geçirdiğine dair belgelerin ibraz edilememesi durumunda girişten azami 72 saat önce yapılmış negatif sonuçlu PCR test raporu veya girişten azami 48 saat içerisinde yapılmış negatif hızlı antijen test sonucunun ibrazı istenilecektir.

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12 yaş altındaki çocuklar ülkemize girişlerde PCR/Antijen test raporu ile aşı sertifikası uygulamalarından muaf tutulacaktır.

İran

İran'a geliş yapan yolculardan azami 96 saat süreli bir koronavirüs tespit (PCR) testi talep edilmektedir. Test yaptırmayan yabancılar ülkeye alınmamaktadır. İran'dan gelen kişilerden girişten azami 72 saat önce yapılmış negatif sonuçlu PCR test raporu ibrazı talep edilecektir. 12 yaş altındaki çocuklar ülkemize girişlerde PCR/Antijen test raporu ile aşı sertifikası uygulamalarından muaf tutulacaktır.

İrlanda

İrlanda’ya gelecek 12 yaş üstü tüm yolcuların İrlanda’ya varışlarından önceki son 72 saat içerisinde yapılmış negatif PCR test sonuçlarını ibraz etmeleri gerekmektedir. Ayrıca Yolcu Bilgi Formu doldurması zorunludur. Karantina için tayin edilmiş otellerden birinde rezervasyon yaptırarak 14 gün süreyle karantinada kalması gerekebilir. Varıştan önce son 7 gün içinde Pfizer-BionTech son doz aşıyı olanlar,son 14 gün içinde Moderna veya Janssen son doz aşıyı olanlar,son 15 gün içinde AstraZeneca son doz aşıyı olanlar, son 180 gün içinde Covid-19 iyileşme sertifikasına sahip olanlar, son 72 saat içinde alınmış Negatif PCR test sonucu ibraz edenler ülkeye giriş yapabileceklerdir. Tüm sınır kapılarımızdan (kara, hava, deniz, demiryolu) ülkemize girişlerde; Dünya Sağlık Örgütü veya ülkemizce acil kullanım onayı verilmiş aşılardan en az iki doz (Johnson & Johnson için tek doz) yaptırdıklarını ve son dozdan en az 14 gün geçtiğini veya ilk PCR pozitif test sonucunun 28. gününden başlamak üzere son 6 ay içinde hastalığı geçirdiğine dair ilgili ülke resmi otoritelerince düzenlenen belgeyi ibraz edenlerden ayrıca negatif sonuçlu PCR/hızlı antijen testi raporu ibrazı talep edilmeyecek ve bu kişiler için karantina tedbiri uygulanmayacaktır. Bu ülkelerden ülkemize girişlerde aşı sertifikasının veya hastalığı geçirdiğine dair belgelerin ibraz edilememesi durumunda girişten azami 72 saat önce yapılmış negatif sonuçlu PCR test raporu veya girişten azami 48 saat içerisinde yapılmış negatif hızlı antijen test sonucunun ibrazı istenilecektir.

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12 yaş altındaki çocuklar ülkemize girişlerde PCR/Antijen test raporu ile aşı sertifikası uygulamalarından muaf tutulacaktır.

İspanya

Ülkeye girişlerde son 48 saat içinde alınmış NAAT veya antijen test sonucu, en geç 14 gün öncesinden itibaren tamamiyle aşıanmış olduğunu gösterir belge, en az 11 gün öncesinden itibaren iyileşme belgesinin ibraz edebilenler giriş yapabilirler. Tüm sınır kapılarımızdan (kara, hava, deniz, demiryolu) ülkemize girişlerde; Dünya Sağlık Örgütü veya ülkemizce acil kullanım onayı verilmiş aşılardan en az iki doz (Johnson & Johnson için tek doz) yaptırdıklarını ve son dozdan en az 14 gün geçtiğini veya ilk PCR pozitif test sonucunun 28. gününden başlamak üzere son 6 ay içinde hastalığı geçirdiğine dair ilgili ülke resmi otoritelerince düzenlenen belgeyi ibraz edenlerden ayrıca negatif sonuçlu PCR/hızlı antijen testi raporu ibrazı talep edilmeyecek ve bu kişiler için karantina tedbiri uygulanmayacaktır. Bu ülkelerden ülkemize girişlerde aşı sertifikasının veya hastalığı geçirdiğine dair belgelerin ibraz edilememesi durumunda girişten azami 72 saat önce yapılmış negatif sonuçlu PCR test raporu veya girişten azami 48 saat içerisinde yapılmış negatif hızlı antijen test sonucunun ibrazı istenilecektir.

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12 yaş altındaki çocuklar ülkemize girişlerde PCR/Antijen test raporu ile aşı sertifikası uygulamalarından muaf tutulacaktır.

İsrail

Yurtdışından İsrail'e giriş yapacak yolcular, ülkeye varışta kendilerinin ödeyeceği bir koronavirüs testine tabidirler Ayrıca hayat sigortaları olması zorunludur. Ayrıca, yolcuların 14 güne kadar karantinaya alınması gerekebilir. Tüm sınır kapılarımızdan (kara, hava, deniz, demiryolu) ülkemize girişlerde; Dünya Sağlık Örgütü veya ülkemizce acil kullanım onayı verilmiş aşılardan en az iki doz (Johnson & Johnson için tek doz) yaptırdıklarını ve son dozdan en az 14 gün geçtiğini veya ilk PCR pozitif test sonucunun 28. gününden başlamak üzere son 6 ay içinde hastalığı geçirdiğine dair ilgili ülke resmi otoritelerince düzenlenen belgeyi ibraz edenlerden ayrıca negatif sonuçlu PCR/hızlı antijen testi raporu ibrazı talep edilmeyecek ve bu kişiler için karantina tedbiri uygulanmayacaktır. Bu ülkelerden ülkemize girişlerde aşı sertifikasının veya hastalığı geçirdiğine dair belgelerin ibraz edilememesi durumunda girişten azami 72 saat önce yapılmış negatif sonuçlu PCR test raporu veya girişten azami 48 saat içerisinde yapılmış negatif hızlı antijen test sonucunun ibrazı istenilecektir.

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12 yaş altındaki çocuklar ülkemize girişlerde PCR/Antijen test raporu ile aşı sertifikası uygulamalarından muaf tutulacaktır.

İsveç

Ülkeye girişlere izin verilmemektedir. Son 48 saat içinde yapılmış PCR, LAMP, TMA ya da antijen testi negatif sonucu belgesinin ibraz edilmesi gerekmektedir. Tüm sınır kapılarımızdan (kara, hava, deniz, demiryolu) ülkemize girişlerde; Dünya Sağlık Örgütü veya ülkemizce acil kullanım onayı verilmiş aşılardan en az iki doz (Johnson & Johnson için tek doz) yaptırdıklarını ve son dozdan en az 14 gün geçtiğini veya ilk PCR pozitif test sonucunun 28. gününden başlamak üzere son 6 ay içinde hastalığı geçirdiğine dair ilgili ülke resmi otoritelerince düzenlenen belgeyi ibraz edenlerden ayrıca negatif sonuçlu PCR/hızlı antijen testi raporu ibrazı talep edilmeyecek ve bu kişiler için karantina tedbiri uygulanmayacaktır. Bu ülkelerden ülkemize girişlerde aşı sertifikasının veya hastalığı geçirdiğine dair belgelerin ibraz edilememesi durumunda girişten azami 72 saat önce yapılmış negatif sonuçlu PCR test raporu veya girişten azami 48 saat içerisinde yapılmış negatif hızlı antijen test sonucunun ibrazı istenilecektir.

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12 yaş altındaki çocuklar ülkemize girişlerde PCR/Antijen test raporu ile aşı sertifikası uygulamalarından muaf tutulacaktır.

İsviçre

Son 72 saatte alınmış Negatif PCR Test ya da RT-PCR Testi Sonucu veya son 24 saat içinde alınmış Negatif Hızlı Antijen testi ibrazı zorunludur. Aşı sertifikasına sahip olanlar, son 6 ay içinde testi pozitif çıkmış olup iyileşme belgesine sahip olanlar bu durumdan muaftır.10 günlük karantina gerekebilmektedir. Yolcular karantinaya tabi olabilir. Tüm sınır kapılarımızdan (kara, hava, deniz, demiryolu) ülkemize girişlerde; Dünya Sağlık Örgütü veya ülkemizce acil kullanım onayı verilmiş aşılardan en az iki doz (Johnson & Johnson için tek doz) yaptırdıklarını ve son dozdan en az 14 gün geçtiğini veya ilk PCR pozitif test sonucunun 28. gününden başlamak üzere son 6 ay içinde hastalığı geçirdiğine dair ilgili ülke resmi otoritelerince düzenlenen belgeyi ibraz edenlerden ayrıca negatif sonuçlu PCR/hızlı antijen testi raporu ibrazı talep edilmeyecek ve bu kişiler için karantina tedbiri uygulanmayacaktır. Bu ülkelerden ülkemize girişlerde aşı sertifikasının veya hastalığı geçirdiğine dair belgelerin ibraz edilememesi durumunda girişten azami 72 saat önce yapılmış negatif sonuçlu PCR test raporu veya girişten azami 48 saat içerisinde yapılmış negatif hızlı antijen test sonucunun ibrazı istenilecektir.

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12 yaş altındaki çocuklar ülkemize girişlerde PCR/Antijen test raporu ile aşı sertifikası uygulamalarından muaf tutulacaktır.

İtalya

25 Ekim 2021 tarihine kadar girişler yapılmamaktadır.. Son 72 saatte alınmış negatif PCR test sonucu zorunludur. 5-10 günlük karantina gerekebilmektedir. Tüm sınır kapılarımızdan (kara, hava, deniz, demiryolu) ülkemize girişlerde; Dünya Sağlık Örgütü veya ülkemizce acil kullanım onayı verilmiş aşılardan en az iki doz (Johnson & Johnson için tek doz) yaptırdıklarını ve son dozdan en az 14 gün geçtiğini veya ilk PCR pozitif test sonucunun 28. gününden başlamak üzere son 6 ay içinde hastalığı geçirdiğine dair ilgili ülke resmi otoritelerince düzenlenen belgeyi ibraz edenlerden ayrıca negatif sonuçlu PCR/hızlı antijen testi raporu ibrazı talep edilmeyecek ve bu kişiler için karantina tedbiri uygulanmayacaktır. Bu ülkelerden ülkemize girişlerde aşı sertifikasının veya hastalığı geçirdiğine dair belgelerin ibraz edilememesi durumunda girişten azami 72 saat önce yapılmış negatif sonuçlu PCR test raporu veya girişten azami 48 saat içerisinde yapılmış negatif hızlı antijen test sonucunun ibrazı istenilecektir.

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12 yaş altındaki çocuklar ülkemize girişlerde PCR/Antijen test raporu ile aşı sertifikası uygulamalarından muaf tutulacaktır.

Japonya

Ülkeye gidişte Japonya’nın ülkemizdeki temsilciliklerine başvurmak ve seyahat öncesinde 72 saat içinde PCR testi yaptırmak gerekmektedir. Negatif PCR testi sonucunu ibraz edemeyenler ülkeye kabul edilmemektedir. Havaalanında test sonucu pozitif çıkanlar makamlarca belirlenen yerde 14 güne kadar karantinaya alınmaktadır. Negatif test sonucu olan kişiler evlerinde karantinada kalmaktadır. Tüm sınır kapılarımızdan (kara, hava, deniz, demiryolu) ülkemize girişlerde; Dünya Sağlık Örgütü veya ülkemizce acil kullanım onayı verilmiş aşılardan en az iki doz (Johnson & Johnson için tek doz) yaptırdıklarını ve son dozdan en az 14 gün geçtiğini veya ilk PCR pozitif test sonucunun 28. gününden başlamak üzere son 6 ay içinde hastalığı geçirdiğine dair ilgili ülke resmi otoritelerince düzenlenen belgeyi ibraz edenlerden ayrıca negatif sonuçlu PCR/hızlı antijen testi raporu ibrazı talep edilmeyecek ve bu kişiler için karantina tedbiri uygulanmayacaktır. Bu ülkelerden ülkemize girişlerde aşı sertifikasının veya hastalığı geçirdiğine dair belgelerin ibraz edilememesi durumunda girişten azami 72 saat önce yapılmış negatif sonuçlu PCR test raporu veya girişten azami 48 saat içerisinde yapılmış negatif hızlı antijen test sonucunun ibrazı istenilecektir.

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12 yaş altındaki çocuklar ülkemize girişlerde PCR/Antijen test raporu ile aşı sertifikası uygulamalarından muaf tutulacaktır.

Kanada

Ülkeye girişte 14 gün karantinaya alınabilir. Detaylar https://travel.gc.ca/travel-covid/travel-restrictions/flying-canada-checklist. Yurt dışından gelenlerin muteber bir kişisel tecrit planına sahip olmaları beklenmekte, bu imkana sahip olmayanlara federal hükümetçe tahsis edilen karantina merkezlerinde ücretsiz konaklama hizmeti sağlanmaktadır. 5 yaş ve üstü yolculardan seyahat tarihinden en fazla 3 gün önce yaptırılmış PCR testi sonucu ibrazı istenmektedir. Yolcular varıışlarından en geç 72 saat önce Arrive CAN uygulaması veya websitesi aracılığıyla bilgilerini elektronik olarak iletmelidir.https://www.canada.ca/en/public-health/services/diseases/coronavirus-disease-covid-19/arrivecan.html. Yolcular uçağa binmeden önce bir ArriveCAN makbuzu sunmalıdır. Yolcuların, Kanada'ya yapılacak son direkt uçuşun kalkışından en fazla 72 saat önce yapılan Covid19 testinin negatif olması gerekir. Kabul edilen testler: CRISPR,Ct, E geninin tespiti, N geninin tespiti, Orf1a/b tespiti, Rdrp geninin tespiti, Sgeninin tespiti, ddPCR, izotermal amplifikasyon, LamPORE, NAAT, NAT,NGS, PCR, qPCR, RNA, RT-LAMP, RT-PCR sıralama ve WGS. Daha fazla ayrıntı https://tinyurl.com/uuf5nntc adresinde bulunabilir. Yolcular varıştan sonraki 1. ve 8. gün Covid-19 moleküler teste tabidirler. Tüm sınır kapılarımızdan (kara, hava, deniz, demiryolu) ülkemize girişlerde; Dünya Sağlık Örgütü veya ülkemizce acil kullanım onayı verilmiş aşılardan en az iki doz (Johnson & Johnson için tek doz) yaptırdıklarını ve son dozdan en az 14 gün geçtiğini veya ilk PCR pozitif test sonucunun 28. gününden başlamak üzere son 6 ay içinde hastalığı geçirdiğine dair ilgili ülke resmi otoritelerince düzenlenen belgeyi ibraz edenlerden ayrıca negatif sonuçlu PCR/hızlı antijen testi raporu ibrazı talep edilmeyecek ve bu kişiler için karantina tedbiri uygulanmayacaktır. Bu ülkelerden ülkemize girişlerde aşı sertifikasının veya hastalığı geçirdiğine dair belgelerin ibraz edilememesi durumunda girişten azami 72 saat önce yapılmış negatif sonuçlu PCR test raporu veya girişten azami 48 saat içerisinde yapılmış negatif hızlı antijen test sonucunun ibrazı istenilecektir.

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12 yaş altındaki çocuklar ülkemize girişlerde PCR/Antijen test raporu ile aşı sertifikası uygulamalarından muaf tutulacaktır.

Katar

Kuveyt, Bahreyn, Katar, Uman, Suudi Arabistan ve BAE ile kendi vatandaşları haricinde giriş yasaklıdır. Özel durumlar haricinde izin verilmemektedir. Gelen yolcular son 72 saat içinde yapılmış bir PCR testi istenmektedir ve bir otelde 7 günlük karantinaya tabidirler. Tüm sınır kapılarımızdan (kara, hava, deniz, demiryolu) ülkemize girişlerde; Dünya Sağlık Örgütü veya ülkemizce acil kullanım onayı verilmiş aşılardan en az iki doz (Johnson & Johnson için tek doz) yaptırdıklarını ve son dozdan en az 14 gün geçtiğini veya ilk PCR pozitif test sonucunun 28. gününden başlamak üzere son 6 ay içinde hastalığı geçirdiğine dair ilgili ülke resmi otoritelerince düzenlenen belgeyi ibraz edenlerden ayrıca negatif sonuçlu PCR/hızlı antijen testi raporu ibrazı talep edilmeyecek ve bu kişiler için karantina tedbiri uygulanmayacaktır. Bu ülkelerden ülkemize girişlerde aşı sertifikasının veya hastalığı geçirdiğine dair belgelerin ibraz edilememesi durumunda girişten azami 72 saat önce yapılmış negatif sonuçlu PCR test raporu veya girişten azami 48 saat içerisinde yapılmış negatif hızlı antijen test sonucunun ibrazı istenilecektir.

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12 yaş altındaki çocuklar ülkemize girişlerde PCR/Antijen test raporu ile aşı sertifikası uygulamalarından muaf tutulacaktır.

Sırbistan

Aşı sertifikası ibraz eden Sırbistan ve Türk vatandaşları PCR testinden muaftır.Ülkeye girişlerde 48 saat içinde yaptırılmış PCR testi sonucu ibrazı istenmektedir. 10 günlük karantina uygulanabilmektedir. Detaylar: https://www.mfa.gov.rs/en/citi... Tüm sınır kapılarımızdan (kara, hava, deniz, demiryolu) ülkemize girişlerde; Dünya Sağlık Örgütü veya ülkemizce acil kullanım onayı verilmiş aşılardan en az iki doz (Johnson & Johnson için tek doz) yaptırdıklarını ve son dozdan en az 14 gün geçtiğini veya ilk PCR pozitif test sonucunun 28. gününden başlamak üzere son 6 ay içinde hastalığı geçirdiğine dair ilgili ülke resmi otoritelerince düzenlenen belgeyi ibraz edenlerden ayrıca negatif sonuçlu PCR/hızlı antijen testi raporu ibrazı talep edilmeyecek ve bu kişiler için karantina tedbiri uygulanmayacaktır. Bu ülkelerden ülkemize girişlerde aşı sertifikasının veya hastalığı geçirdiğine dair belgelerin ibraz edilememesi durumunda girişten azami 72 saat önce yapılmış negatif sonuçlu PCR test raporu veya girişten azami 48 saat içerisinde yapılmış negatif hızlı antijen test sonucunun ibrazı istenilecektir.

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12 yaş altındaki çocuklar ülkemize girişlerde PCR/Antijen test raporu ile aşı sertifikası uygulamalarından muaf tutulacaktır.

Tunus

Ülkeye girişte yolcuların https://app.e7mi.tn/language adresinden temin edilebilecek Health Declarition Form doldurması ve 2 kopya imzalı çıktısı alınmış Tunus'a varışta yetkililere teslim etmeleri gerekmektedir. Ülkeye girişte ve transit yolcuların uçağa binişten en fazla 72 saat öncesine ait RT-PCR testi sonucunu ibraz etmeleri zorunludur. Tam olarak aşılandığını gösteren aşı sertifikası olmayan yolcuların belirlenen otellerde ücretli 10 gün rezervasyon yaptırması gerekmektedir. Yolcular ülkeye girişte Covid-19 hızlı antijen testine tabi tutulabilmektedir. Tüm sınır kapılarımızdan (kara, hava, deniz, demiryolu) ülkemize girişlerde; Dünya Sağlık Örgütü veya ülkemizce acil kullanım onayı verilmiş aşılardan en az iki doz (Johnson & Johnson için tek doz) yaptırdıklarını ve son dozdan en az 14 gün geçtiğini veya ilk PCR pozitif test sonucunun 28. gününden başlamak üzere son 6 ay içinde hastalığı geçirdiğine dair ilgili ülke resmi otoritelerince düzenlenen belgeyi ibraz edenlerden ayrıca negatif sonuçlu PCR/hızlı antijen testi raporu ibrazı talep edilmeyecek ve bu kişiler için karantina tedbiri uygulanmayacaktır. Bu ülkelerden ülkemize girişlerde aşı sertifikasının veya hastalığı geçirdiğine dair belgelerin ibraz edilememesi durumunda girişten azami 72 saat önce yapılmış negatif sonuçlu PCR test raporu veya girişten azami 48 saat içerisinde yapılmış negatif hızlı antijen test sonucunun ibrazı istenilecektir.

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12 yaş altındaki çocuklar ülkemize girişlerde PCR/Antijen test raporu ile aşı sertifikası uygulamalarından muaf tutulacaktır.

Yunanistan

12 yaş altı hariç yolcular ülkeye girişlerde 72 saat içinde yapılmış COVID-19 negatif test sonucu veya en son dozu 14 gün yapılmış aşı sertifikası veya en erken 2 ay en geç 9 ay içinde iyileştiğini gösteren antijen testi sertifikası ibraz etmek zorundadır. Ayrıca .travel.gov.gr adresinde bulunan Passenger Location Form doldurulma zorunluluğu mevcut. 10 güne kadar self-isolation karantina zorunluluğu vardır. Ülkeye girişte PCR testi yaptırma zorunluluğu vardır. Tüm sınır kapılarımızdan (kara, hava, deniz, demiryolu) ülkemize girişlerde; Dünya Sağlık Örgütü veya ülkemizce acil kullanım onayı verilmiş aşılardan en az iki doz (Johnson & Johnson için tek doz) yaptırdıklarını ve son dozdan en az 14 gün geçtiğini veya ilk PCR pozitif test sonucunun 28. gününden başlamak üzere son 6 ay içinde hastalığı geçirdiğine dair ilgili ülke resmi otoritelerince düzenlenen belgeyi ibraz edenlerden ayrıca negatif sonuçlu PCR/hızlı antijen testi raporu ibrazı talep edilmeyecek ve bu kişiler için karantina tedbiri uygulanmayacaktır. Bu ülkelerden ülkemize girişlerde aşı sertifikasının veya hastalığı geçirdiğine dair belgelerin ibraz edilememesi durumunda girişten azami 72 saat önce yapılmış negatif sonuçlu PCR test raporu veya girişten azami 48 saat içerisinde yapılmış negatif hızlı antijen test sonucunun ibrazı istenilecektir.

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12 yaş altındaki çocuklar ülkemize girişlerde PCR/Antijen test raporu ile aşı sertifikası uygulamalarından muaf tutulacaktır.

PCR TESTİ SONUCU NE KADAR SÜREDE ÇIKIYOR?

PCR testlerinde iki tür uygulama vardır. Bunlar gerçek zamanlı PCR yani real time PCR ve hızlı sonuç veren PCR'dir. Gerçek zamanlı PCR sonucu 1-3 saat içinde çıkarken, hızlı sonuçlu olanlarda 15 dakikadan 1,5 saate kadar sürede sonuç alınabilir.

Koronavirüs vaka tespitinde kullanılan PCR testlerinin sonuçları 1 ila 3 gün arasında çıkıyor ve Sağlık Bakanlığı tarafından e-Nabız üzerinden duyuruluyor.