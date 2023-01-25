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MSB duyurdu: Yedek subay, astsubay ve er askerlik yerleri açıklandı

Askerlik yerleri için nefesler tutuldu. Milli Savunma Bakanlığı 2023 yılı için bedelli askerlik ücretini ocak ve temmuz aylarını kapsayan dönemde 104 bin 84 lira olduğunu duyurdu. 2022 yılında bedelli askerlik hizmetinden yararlanmak üzere başvuran ve ödemesini tamamlayan yükümlüler 2023 yılında celp ve sevk dönemlerinde bir aylık temel askerlik eğitimini yapmak için askere alınacak. Şubat, Mart, Nisan 2023 döneminde silahaltına alınacak yedek subay, astsubay adayları ile erlerin sınıflandırma sonuçları belirlendi. Peki sevk belgesi nereden nasıl alınır? 2023 Bedelli askerlik sevk tarihleri neler? İşte bedelli askerlik sonuç sorgulama ekranı.

10:49 . 25/01/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Askerlik yerleri belli oldu

Askerlik yerleri belli oldu

2023 Şubat döneminde askere gidecek olan kişiler, e-Devlet üzerinden askerlik celp yerlerini kolayca sorgulayabiliyor. İşte 2023 Şubat e-Devlet er sınıflandırma sonuçları. 2022 yılında
bedelli askerlik
hizmetinden yararlanmak üzere başvuran ve ödemesini tamamlayan yükümlüler 2023 yılında bir aylık temel askerlik eğitimini yapmak için kışlalarına sevk edilecekler. İşte haberin tüm detayları.

2023 Bedelli askerlik yerleri ne zaman açıklanacak?

Şubat, Mart, Nisan 2023 döneminde silah altına alınacak yedek subay, astsubay adayları ile erlerin sınıflandırma sonuçları belirlendi. Milli Savunma Bakanlığının yayınladığı askerlik celp ve sevk duyurusuna göre bedelli askerlik statüsünde silahaltına alınacak yükümlülerin sınıflandırma sonuçları
üzerinden erişebilecek. MSB'den yapılan açıklamada, "Bedelli askerlik hizmeti kapsamında 2023 yılında silahaltına alınacak yükümlülerin celp dönemleri ile birlik yerleri belirlendi" denildi.
Celp ve sevk döneminde sevke tabi olacak yükümlüler sevk belgesini sevk tarihinin 10 gün öncesinden itibaren e-Devletten veya askerlik şubesinden alabilecek.
Bedelli askerlik sevk tarihleri

2023 Bedelli askerlik sevk tarihleri neler?

İşte bedelli askerlik temel eğitimi sevk tarihleri;

  1. 02 Şubat 2023
  2. 02 Mart 2023
  3. 06 Nisan 2023
  4. 04 Mayıs 2023
  5. 31 Mayıs 2023
  6. 06 Temmuz 2023
  7. 10 Ağustos 2023
  8. 07 Eylül 2023
  9. 05 Ekim 2023
  10. 09 Kasım 2023
  11. 07 Aralık 2023

Askerlik sevk tarihleri

Yedek Subay/Astsubay Adayları ile Er (1’inci Grup): 2 Şubat 2023

Er (2’nci Grup): 2 Mart 2023

Er (3’üncü Grup): 6 Nisan 2023

Bedelli askerlik sevk belgesi

Sevk belgesi nereden nasıl alınır?

Celp ve sevk döneminde sevke tabi olacak yükümlüler sevk belgesini sevk tarihinin 10 gün öncesinden itibaren e-Devletten veya askerlik şubesinden alabilecektir.

Sevke tabi olduğu celp ve sevk döneminde sevk evrakını almayanlar ile sevk evrakını aldığı halde tertip edildikleri birliklerine katılmayanlar veya sevk belgesini aldığı halde kendisine verilen yol süresi dışında tertip edildiği birliğe katılanlar hakkında bakaya işlemi yapılacaktır.

Bunlardan emsallerinin terhis tarihine kadar birliğine katılmayanlar 7179 sayılı Askeralma Kanunu’nun 9’uncu maddesi gereğince kapsam dışına çıkarılacak
, bu yükümlülerin yeniden
Bedelli Askerlik hizmetine müracaat hakları olmayacak ve askerlik hizmetini erbaş ve er statüsünde yerine getireceklerdir.
Bedelli askerlik ücreti 2023

Bedelli askerlik ücreti ne kadar?

Milli Savunma Bakanlığı, 2023 yılı ilk 6 aylık bedelli askerlik ücretini açıkladı. Peki 2023 bedelli askerlik ücreti ne kadar? 2023 yılında askerliğini bedelli olarak yapmak isteyenlerin ödeyeceği ücret ilk 6 ay için 104 bin 84 lira.



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#bedelli askerlik sevk tarihleri
2 gün önce
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MSB duyurdu: Yedek subay, astsubay ve er askerlik yerleri açıklandı
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