|
Askerlik yerleri belli oldu
Celp ve sevk döneminde sevke tabi olacak yükümlüler sevk belgesini sevk tarihinin 10 gün öncesinden itibaren e-Devletten veya askerlik şubesinden alabilecek.
İşte bedelli askerlik temel eğitimi sevk tarihleri;
Yedek Subay/Astsubay Adayları ile Er (1’inci Grup): 2 Şubat 2023
Er (2’nci Grup): 2 Mart 2023
Er (3’üncü Grup): 6 Nisan 2023
Sevke tabi olduğu celp ve sevk döneminde sevk evrakını almayanlar ile sevk evrakını aldığı halde tertip edildikleri birliklerine katılmayanlar veya sevk belgesini aldığı halde kendisine verilen yol süresi dışında tertip edildiği birliğe katılanlar hakkında bakaya işlemi yapılacaktır.
Milli Savunma Bakanlığı, 2023 yılı ilk 6 aylık bedelli askerlik ücretini açıkladı. Peki 2023 bedelli askerlik ücreti ne kadar? 2023 yılında askerliğini bedelli olarak yapmak isteyenlerin ödeyeceği ücret ilk 6 ay için 104 bin 84 lira.