EYT düzenlemesine ilişkin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan son durumu açıkladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "2 Milyon 250 bin vatandaşımız emekli olma hakkına kavuşuyor. Herhangi bir yaş sınırı uygulanmayacaktır" dedi. Bu açıklama sonrası EYT’den emekli olmaya hazırlanan milyonlarca vatandaş ise emeklilik ile birlikte ne kadar maaş alacaklarının hesabını yapmaya başladı. Peki EYT'den emekli olan kaç lira maaş alacak? İşte EYT kıdem tazminatı ve maaş hesaplama ekranı.