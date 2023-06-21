2023 askerlik ve doğum borçlanması ücretleri için araştırmalar başladı. Emeklilik hakkı kazanmak ve prim gün sayısını doldurmak isteyen vatandaşlar, askerlik ve doğum borçlanması için güncel fiyatları merak ediyor. Yeni asgari ücret rakamıyla işsizlik maaşı, kıdem tazminatı, GSS primleri, askerlik ve doğum borçlanması, isteğe bağlı sigorta primleri, staj ücretleri ve asgari ücretlinin rapor ücretinin de aralarında olduğu birçok kalem 1 Temmuz itibarıyla değişecek. Asgari ücret zammının ardından gündeme gelen borçlanma ücretlerinde güncel fiyatlar belli oldu. İşte ayrıntılar.

Askerlik borçlanması zam gelmeden önce ne kadardı?

Mevcut durumda en düşük prim günlük 106,75 lira, en yüksek prim de 693,89 lira olarak uygulanıyor.

Askerlik ve doğum borçlanması prim tutarı ne kadar?

Emekli olmak isteyen ancak prim gün sayısı yeterli olmayanlar için tanınan doğum ve askerlik borçlanması tutarı da asgari ücret ile birlikte yeniden yükselecek. Doğum ve askerlik borçlanması günlük brüt asgari ücretin yüzde 32'sinden az bu tutarın 7,5 katından fazla ise yapılamıyor. Bu tutarlar asgari ücretle birlikte yeniden belirlenecek. 1 Temmuz'dan itibaren en düşük prim günlük 143,04 lira, en yüksek prim de 930,09 liraya yükselecek.

Askerlik borçlanması nasıl yapılır?