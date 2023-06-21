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Askerlik borçlanması prim tutarı arttı: Güncel borçlanma ücretleri

Yeni asgari ücret net 11 bin 402, brüt 13 bin 414 TL'ye yükselirken gözler askerlik borçlanması tutarına çevrildi. Temmuz ara zam ile asgari ücrete bağlı olarak zamlanan askerlik borçlanmasının ne kadar artacağı emeklilik için eksik primi olanlarca sorgulanıyor. Askerlik ve doğum borçlanmasında 1 günlük en düşük prim tutarı olarak günlük asgari ücretin yüzde 32’si oranında, yurt dışı borçlanmasında ise günlük asgari ücretin yüzde 45’i oranında prim ödeniyor. Mevcut durumda askerlik borçlanması en düşük prim günlük 106,75 lira olarak ödeniyordu. Peki, askerlik borçlanması ne kadar oldu? Askerlik borçlanması en düşük ve en yüksek prim günlük kaç TL? İşte 2023 e-Devlet askerlik borçlanma ücreti sorgulama ekranı.

11:43 . 21/06/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Askerlik borçlanması ne kadar?

Askerlik borçlanması ne kadar?

2023 askerlik ve doğum borçlanması ücretleri için araştırmalar başladı. Emeklilik hakkı kazanmak ve prim gün sayısını doldurmak isteyen vatandaşlar, askerlik ve doğum borçlanması için güncel fiyatları merak ediyor. Yeni asgari ücret rakamıyla işsizlik maaşı, kıdem tazminatı, GSS primleri, askerlik ve doğum borçlanması, isteğe bağlı sigorta primleri, staj ücretleri ve asgari ücretlinin rapor ücretinin de aralarında olduğu birçok kalem 1 Temmuz itibarıyla değişecek. Asgari ücret zammının ardından gündeme gelen borçlanma ücretlerinde güncel fiyatlar belli oldu. İşte ayrıntılar.

Askerlik borçlanması zam gelmeden önce ne kadardı?

Mevcut durumda en düşük prim günlük 106,75 lira, en yüksek prim de 693,89 lira olarak uygulanıyor.

Askerlik ve doğum borçlanması prim tutarı ne kadar?

Emekli olmak isteyen ancak prim gün sayısı yeterli olmayanlar için tanınan doğum ve askerlik borçlanması tutarı da asgari ücret ile birlikte yeniden yükselecek. Doğum ve askerlik borçlanması günlük brüt asgari ücretin yüzde 32'sinden az bu tutarın 7,5 katından fazla ise yapılamıyor. Bu tutarlar asgari ücretle birlikte yeniden belirlenecek. 1 Temmuz'dan itibaren en düşük prim günlük 143,04 lira, en yüksek prim de 930,09 liraya yükselecek.

Askerlik borçlanması nasıl yapılır?

Askerlik ve borçlanması, e-Devlet veya borçlanma talep dilekçesinin Sosyal Güvenlik Kurumu sitesinden indirilerek doldurulması ile Kurumun ilgili birimine gönderilerek elden verilmesi ya da postayla gönderilerek yapılır. e-Devlet hizmetini kullanılarak, 4A statüsünde askerlik ve doğum borçlanması talebinde bulunabilirsiniz.

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Bağkur emekli zammı ile EYT Bağkur prim sayısı son dakika gelişmeleri, vatandaşların gündeminde yer almayı sürdürüyor. Bağ-Kur’dan emekli olmak için 9 bin gün prim ödemek gerekiyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bağ-Kur prim gün sayısının düşeceğinin müjdesini verdi. Geçmiş dönem borcu olan ve aylık Bağ-Kur ödemesini düzenli yapmayanlar için en düşük 3.452,76 TL olarak ödenmekte. Asgari ücret zammıyla birlikte prim tutarı da artmış olacak. Peki Bağkur emekli maaşı zammı ne kadar, kaç TL? Bağkur Primi ne kadar olacak? Bağ-Kur Prim Borcu Nasıl Sorgulanır? Bağkur başvurusu nasıl yapılır? İşte emekli maaş zammı ve SGK-Bağkur emekli prim gün sayısı tablosu.

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