7 milyona yakın çalışan ve dolaylı olarak o zamdan etkilenecek milyonlar asgari ücrete yapılacak zammı merak ediyor. Asgari Ücret Tespit Komisyonu Temmuz zammı için ilk toplantısını bugün yapıyor. Asgari ücretle birlikte birçok ücrette de asgari ücrete yapılan zam oranında artışlar gerçekleşecek. Bunların başında askerlik ve doğum borçlanması geliyor. Peki askerlik ve doğum borçlanmasına zam ne kadar olacak?

Askerlik ve doğum borçlanması ne kadar olacak?

Milyonlarca vatandaş asgari ücrete gelecek olan zamma odaklandı. Asgari ücrete gelecek olan zammın yanında etkileyeceği birçok alanda da maaş ve ödemeler yükselecek. Hürriyet'ten Burak Taşçı’nın haberine göre, emekli olmak isteyen ancak prim gün sayısı yeterli olmayanlar için tanınan doğum ve askerlik borçlanması tutarı da asgari ücret zammı kadar artacak. Mevcut durumda en düşük prim günlük 106,75 lira, en yüksek prim de 693,89 lira. Asgari ücretin yüzde 30 artması durumunda en düşük prim 138,77 lira, yüzde 40 artması durumunda 149,45 lira, yüzde 50 artması durumunda 160,12 lira olacak. Asgari ücretin yüzde 30 artması durumunda en yüksek prim 902 lira, yüzde 40 artması durumunda 971,44 lira, yüzde 50 artması durumunda 1040,83 liraya yükselecek.

Askerlik borçlanması nedir?

Kişi Askere gitmeden önce Sosyal Güvenlik Sistemine tabi ise yani SSK, bağ kur veya emekli sandığında işe giriş kaydı varsa, bu emeklilik tahsis işlemlerinde prim gün sayısına etki eder. Yani örneğin kişi 40 yaşında emekli olacak yaşını doldurmuş fakat prim gün sayısında eksikliği var, bu kişi prim gün sayısını tamamlamak için askerlik borçlanmasını yapabilir.

İkinci olarak kişi askere gitmeden önce her hangi bir sigorta girişi yok ise ilk sigortaya başladığı tarihten itibaren askerlik yaptığı süre kadar emekliliği geriye çekilir, yani sigortalılık girişi ilk sigortaya başladığı tarihten askerlik borçlanması ödediği süre kadar geriye giderek bulunan tarih sigorta başlangıç tarihi olur. Dolayısıyla emeklilik yaşında ve prim hizmet süresinde eksikliği olanların askerlik borçlanması yapması tavsiye edilir.

Doğum borçlanması nedir?

Doğum borçlanması, doğum nedeniyle çalışma hayatından bir süre boyunca uzak kalan kadınların, geriye dönük prim ödeme yapmasına imkan veren duruma denir.

Askerlik ve borçlanması nasıl yapılır?

Askerlik ve borçlanması, e-Devlet veya borçlanma talep dilekçesinin Sosyal Güvenlik Kurumu sitesinden indirilerek doldurulması ile Kurumun ilgili birimine gönderilerek elden verilmesi ya da postayla gönderilerek yapılır.

e-Devlet hizmetini kullanılarak, 4A statüsünde askerlik ve doğum borçlanması talebinde bulunabilirsiniz.

Kimler askerlik borçlanması yapabilir?

Askerlik borçlanmasından yararlanabilmek için şartlar;

1- Askerlik yapmamış veya muaf olanlar askerlik borçlanmasından yararlanamazlar.

2- Askerliğin er veya erbaş olarak yapılması gerekmektedir. Yedek subay okulunda geçen süre de askerlik borçlanmasına dahil edilebilir.

3- Askerlik süresince Sosyal Güvenlik Kurumuna şahıs adına çalıştığı iş yerinden vb. herhangi bir prim ödenmemiş olması gerekmektedir.

4- Türk vatandaşlığına alınanlardan (zorunlu göçe tabi tutulan) Türk soyluların vatandaşlığa alındıkları tarihte 22 yaşını doldurmuş olanlardan geldikleri ülkelerde yaptıkları askerlik sürelerini belgeleyenler Türkiye’deki emsallerinin yaptığı askerlik süresinden fazla olması hallerinde emsalleri kadar borçlandırılacaklardır.

Doğum borçlanmasını kimler yapabilir?

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından paylaşılan bilgilere göre, doğum borçlanmasından şu kişiler faydalanabilir;

Doğumdan önce,

- Hizmet akdine tabi çalışması bulunan kadın sigortalılar (2925 sayılı Kanun, mülga 506 sayılı Kanun, 5510 sayılı Kanun- 4/1-a ),

- Kendi nam ve hesabına bağımsız çalışma kapsamında sigortalı sayılan kadın sigortalılar (Mülga 1479 sayılı Kanun, Mülga 2926 sayılı Kanun, 5510 sayılı Kanun- 4/b),

- Kamu görevlisi kapsamında sigortalı sayılan kadın sigortalılar (Mülga 5434 sayılı Kanun, 5510 sayılı Kanun- 4/c) ile bunların hak sahipleri, talepte bulunabilirler.

Askerlik ve doğum borçlanması şu an ne kadar?

1 Ocak 2023 yılından itibaren borçlanma bedellerinde oluşan yeni tutarlar şu şekilde;

Askerlik borçlanması;

360 gün (12 ay) askerlik borçlanması bedeli 2023 yılı için en az 38 bin 430,72 TL olacak. 450 gün (15 ay) askerlik borçlanması bedeli 2023 yılı için en az 48 bin 38,40 TL olacak 540 gün (18 ay) askerlik borçlanması bedeli 2023 yılı için en az 57 bin 6462,08 TL olacak.

Doğum borçlanması;