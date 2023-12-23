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Emeklilik prim gün sayısını dolduracak olanları ilgilendiriyor! Askerlik ve doğum borçlanması 2024'te ne kadar olacak?

2024 askerlik ve doğum borçlanması ücretleri için araştırmalar başladı. Yeni yılda asgari ücretin artmasıyla beraber hizmet borçlanmalarının maliyeti de aynı oranda artacak. Emeklilik prim gün sayısını doldurmak için askerlik ve doğum borçlanması yapacak olan vatandaşlar, 2024 yılına ait güncel taban ve tavan borçlanma ücretlerini merak ediyor. Peki, 2024 Ocak itibariyle yeni askerlik ve doğum borçlanması ücreti ne kadar olacak? İşte detaylar...

15:11 - 23/12/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
Askerlik ve doğum borçlanması
Askerlik ve doğum borçlanması

Emeklilik hakkı kazanmak ve prim gün sayısını doldurmak isteyen vatandaşlar, askerlik ve doğum borçlanması için yeni yıldaki artışı merak ediyor. 2024 Asgari ücret zammının ardından gündeme gelen borçlanma ücretlerinde güncel fiyatlar merak ediliyor. İşte ayrıntılar.

2024 askerlik ve doğum borçlanması ücreti ne kadar olacak?

Emekli olmak isteyen ancak prim gün sayısı yeterli olmayanlar için tanınan doğum ve askerlik borçlanması tutarı da asgari ücret ile birlikte yeniden yükselecek.

Doğum ve askerlik borçlanması günlük brüt asgari ücretin yüzde 32'sinden az bu tutarın 7,5 katından fazla ise yapılamıyor. Bu tutarlar asgari ücretle birlikte yeniden belirlenecek.

2024 askerlik ve doğum borçlanması ne zaman belli olacak?

2024 askerlik ve doğum borçlanması ücreti, 2024 yılı için açıklanacak olan asgari ücrete göre belirlenecektir. Asgari ücret, her yıl Ocak ayında açıklanmaktadır. Bu nedenle, 2024 askerlik ve doğum borçlanması ücreti, en erken Ocak 2023 tarihinde belli olacaktır.

2023 askerlik ve doğum borçlanması ne kadar?

Mevcut durumda en düşük prim günlük 1en düşük prim günlük 143,04 lira, en yüksek prim de 930,09 lira olarak uygulanıyor.

Askerlik ve doğum borçlanması nedir?

İster memur, isten işçi, ister Bağ-Kurlu olsun tüm çalışanlar, çalışamadıkları döneme ait sosyal güvenlik primlerini sonradan borçlanarak, yani hizmet borçlanması yaparak, ödeyebiliyor. Böylece çalışanlar, emeklilikte ödenmesi gereken prim gün sayısını öne çekebiliyor ve erken emekli olabiliyor. Bu kapsamda da çalışan kadınlar doğum borçlanması, erkekler askerlik borçlanması, yurt dışında çalışanlar yurt dışında geçen hizmetlerini borçlanabiliyorlar."

ASKERLİK VE DOĞUM BORÇLANMASI NASIL YAPILIR?

Askerlik ve borçlanması, e-Devlet veya borçlanma talep dilekçesinin Sosyal Güvenlik Kurumu sitesinden indirilerek doldurulması ile Kurumun ilgili birimine gönderilerek elden verilmesi ya da postayla gönderilerek yapılır.

e-Devlet hizmetini kullanılarak, 4A statüsünde askerlik ve doğum borçlanması talebinde bulunabilirsiniz.



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#doğum borçlanması
#askerlik borçlanması
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