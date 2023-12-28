Emeklilik hakkı kazanmak ve prim gün sayısını doldurmak isteyen vatandaşlar, askerlik ve doğum borçlanması için yeni yıldaki artışı merak ediyor. 2024 Asgari ücret zammının ardından gündeme gelen borçlanma ücretlerinde güncel fiyatlar merak ediliyor. İşte ayrıntılar.

2024 askerlik ve doğum borçlanması ücreti ne kadar oldu?

Asgari ücrete yüzde 49 zam yapıldı. Askerlik ve doğum borçlanması ile isteğe bağlı sigorta primi asgari ücretin yüzde 32’si oranında belirleniyor. Şu anda 143.08 TL olan prim tutarı yılbaşındaki artışla birlikte 213,18 TL’ye çıkacak.

2024 askerlik ve doğum borçlanması belli oldu

2024 askerlik ve doğum borçlanması ücreti, 2024 yılı için açıklanacak olan asgari ücrete göre belirleniyor. Türkiye'de 7 milyon kişiyi direkt, dolaylı olarak da milyonlarca çalışanı ilgilendiren asgari ücret zammı belli oldu. Asgari ücret yüzde 49.11 oranında artarak 17 bin 2 lira oldu.

2023 askerlik ve doğum borçlanması ne kadar?

Mevcut durumda en düşük prim günlük 1en düşük prim günlük 143,04 lira, en yüksek prim de 930,09 lira olarak uygulanıyor.

Askerlik ve doğum borçlanması nedir?

İster memur, isten işçi, ister Bağ-Kurlu olsun tüm çalışanlar, çalışamadıkları döneme ait sosyal güvenlik primlerini sonradan borçlanarak, yani hizmet borçlanması yaparak, ödeyebiliyor. Böylece çalışanlar, emeklilikte ödenmesi gereken prim gün sayısını öne çekebiliyor ve erken emekli olabiliyor. Bu kapsamda da çalışan kadınlar doğum borçlanması, erkekler askerlik borçlanması, yurt dışında çalışanlar yurt dışında geçen hizmetlerini borçlanabiliyorlar."

ASKERLİK VE DOĞUM BORÇLANMASI NASIL YAPILIR?

Askerlik ve borçlanması, e-Devlet veya borçlanma talep dilekçesinin Sosyal Güvenlik Kurumu sitesinden indirilerek doldurulması ile Kurumun ilgili birimine gönderilerek elden verilmesi ya da postayla gönderilerek yapılır.

e-Devlet hizmetini kullanılarak, 4A statüsünde askerlik ve doğum borçlanması talebinde bulunabilirsiniz.







