EYT’den yararlananlar prim borçlanması için elinizi çabuk tutun: 1 Ocak’tan itibaren tutar artacak!

EYT düzenlemesi için son viraja girildi. Tüm gözler yarın yapılacak Kabine Toplantısına çevrilirken, kritik toplantıda Balan Bilgin'in Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunum yapması bekleniyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin "Tahmin ediyorum EYT'yi bu ay sonuna kadar Meclis'e götürürüz bunu. Bitirebilirsek bu ay içinde, bitiremezsek Ocak ayında götürürüz. Ben son durumu önümüzdeki 26 Aralık'ta sayın Cumhurbaşkanımıza arz edeceğim. Meclis'in iradesiyle çıkınca Resmi Gazete'de yayınlanır ve yürürlüğe girer." dedi.

Askerlik ve doğum borçlanması eksik primi tamamlar mı?

Milyonlarca insan Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesini beklerken Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin’in “Yıpranma hakkı, doğum ve askerlik borçlanmaları olsa bile işe başlangıç tarihi geriye çekilemez” açıklaması tartışma başlattı. Mevzuata göre sigorta başlangıç tarihi, borçlanılan süre kadar geriye çekiliyor. Ancak borçlanma ile EYT’li olunup olunamayacağı konusunda ise uzmanlar arasında görüş ayrılıkları var.

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Askerlik ve doğum borçlanması yılbaşı sonrası ne kadar olacak?

Özellikle yaş sınırı merak konusu olurken, uzmanlar borçlanma için 'acele edin' uyarısında bulunuyor. Askerlik ve doğum borçlanmalarında yılbaşı sonrası tutar artacak.

Askerlik borçlanması yapacakların ellerini biraz çabuk tutması gerekiyor. Çünkü yılbaşı öncesinde 450 gün borçlanacak bir kişinin ödeyeceği rakam 31 bin TL olacak. Ama yılbaşından sonra bu rakam 48 bin 150 TL olacak. Mali Müşavir Serkan Kumdakçı ATV habere yaptığı açıklamada "Borçlanma ile ilgili hak tabiki, ortadan kaybolmuyor. Ama yeni asgari ücretin açıklanmasıyla beraber 2023 yılında yapılacak borçlanma rakamlarında ciddi bir artış meydana geldi.

Bununla karşı karşıya kalınmaması için son bir haftalık süreye girmiş bulunuyoruz." diye konuştu. Doğum borçlanmasındaysa ise 1 çocuk için yapılan borçlanma tutarı 49 bin TL'den 76 bin TL'ye çıkacak. Yani bir hafta içerisinde 26 bin TL'lik bir atış olacak. 3 çocuk için yapılan borçlanma ise 149 bin TL'den 229 bine çıkacak.

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ÖZGÜN EYT'lilerin ilk maaşı ne zaman yatacak?