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Özgün Askerlik yerleri saat kaçta açıklanacak? Mayıs ayı celp yeri sorgulama ekranı
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Askerlik yerleri saat kaçta açıklanacak? Mayıs ayı celp yeri sorgulama ekranı

Askerlik yerleri belli oluyor! Vatani görevini yerine getirmek isteyen vatandaşlar, mayıs celbi ile ilgili yapılacak açıklamayı bekliyordu. MSB silaltına girecek olan yedek subay, astsubay ve erbaş/er statüsündeki yükümlüler için tarih vermişti. Askerlik yerleri Mayıs celbi tarihleri 29 Nisan Cuma günü itibariyle açıklanıyor. Peki, askerlik yerleri bugün saat kaçta belli olacak? İşte e-devlet celp sorgulama ekranı!

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Haber Merkezi Yeni Şafak
ASKERLİK YERİ SORGULAMA: 2022 Mayıs ayı celp yerleri açıklandı mı?
Askerlik yerleri sorgulama

Mayıs celp döneminde silahaltına alınacak olan yükümlülerin katılacakları kışla ve birlikler bugün belli oluyor. Vatani yükümlülüklerine yerine getirmek isteyen adaylar "e-Devlet ASAL Askerlik yerleri açıklandı mı, sınıflandırma sonuçları ne zaman açıklanacak, sorgulama nasıl yapılır?" sorusularına yanıt arıyor. İşte, Askerlik yerleri e-Devlet sorgulama ekranı...

ASKERLİK YERLERİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

  • Askerlik eğitimini uzun dönem ve ücretli olarak yapmak isteyen Üniversite mezunu gençlerin isteği Milli Savunma Bakanlığı bünyesinde ihtiyaç ve meslek gruplarına göre belirlenecek. Askerlik yerlerinin saat 10:00'da e-Devlet üzerinden erişime açılması bekleniyor.

MAYIS AYI ASKERLİK YERLERİ SORGULAMA EKRANI

Bireyler TC kimlik numaraları ve e-Devlet şifrelerini girdikten sonra er sınıflandırma sonucu sorgulama, Yedek Subay/Astsubay sorgulama ekranı üzerinden askerlik yerlerini görüntüleyebilecek.

MSB'DEN ASKERLİK YERLERİ AÇIKLAMASI

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan askerlik yerleri açıklama şu şekilde;

1. Mayıs 2022 sınıflandırma döneminde silahaltına alınacak yedek subay aday adayı, yedek astsubay aday adayı ile er statüsündeki yükümlülerin askerlik hizmeti tercihi, sınıflandırma ve sevk işlemleriyle ilgili hususlar müteakip maddelerde açıklanmıştır.

2022 MAYIS AYI CELP TARİHLERİ

Mayıs Celbi Askerlik Sevk Tarihleri

Yedek Subay/Astsubay Adayları, Erbaş/Er (1nci Grup) 12 Mayıs 2022

Erbaş/Er (2nci Grup) 09 Haziran 2022

Erbaş/Er (3ncü Grup) 21 Temmuz 2022

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