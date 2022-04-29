Askerlik yerleri açıklandı! Mayıs ayı celp yeri sorgulama ekranı

Mayıs celp döneminde silahaltına alınacak olan yükümlülerin katılacakları kışla ve birlikler bugün belli oluyor. Vatani yükümlülüklerine yerine getirmek isteyen adaylar "e-Devlet ASAL Askerlik yerleri açıklandı mı, sınıflandırma sonuçları ne zaman açıklanacak, sorgulama nasıl yapılır?" sorularına yanıt arıyordu. Askerlik yerleri bugün erişime açıldı. İşte, Askerlik yerleri e-Devlet sorgulama ekranı...

ASKERLİK YERLERİ AÇIKLANDI MI?

Mayıs/Haziran/Temmuz 2022 döneminde askere sevk edilecek yükümlülerin sınıflandırma sonuçları e-Devlet ve Askerlik Şubelerinden açıklandı.

Askerlik eğitimini uzun dönem ve ücretli olarak yapmak isteyen Üniversite mezunu gençlerin isteği Milli Savunma Bakanlığı bünyesinde ihtiyaç ve meslek gruplarına göre belirlenecek. Askerlik yerleri bugün Devlet üzerinden erişime açıldı.

MAYIS AYI ASKERLİK YERLERİ SORGULAMA EKRANI

Bireyler TC kimlik numaraları ve e-Devlet şifrelerini girdikten sonra er sınıflandırma sonucu sorgulama, Yedek Subay/Astsubay sorgulama ekranı üzerinden askerlik yerlerini görüntüleyebilir.

MSB'DEN ASKERLİK YERLERİ AÇIKLAMASI

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan askerlik yerleri açıklama şu şekilde;

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1. Mayıs 2022 sınıflandırma döneminde silahaltına alınacak yedek subay aday adayı, yedek astsubay aday adayı ile er statüsündeki yükümlülerin askerlik hizmeti tercihi, sınıflandırma ve sevk işlemleriyle ilgili hususlar müteakip maddelerde açıklanmıştır.

2022 MAYIS AYI CELP TARİHLERİ

Mayıs Celbi Askerlik Sevk Tarihleri

Yedek Subay/Astsubay Adayları, Erbaş/Er (1nci Grup) 12 Mayıs 2022

Erbaş/Er (2nci Grup) 09 Haziran 2022

Erbaş/Er (3ncü Grup) 21 Temmuz 2022